Srednjoj djeci je najljepše: Oni su originali, snažniji, više rade

Unatoč različitim mišljenjima ljudi, na HuffPost.com razgovarali su s ljudi koji su odrastali kao srednje dijete u obitelji. Podijelili su svoja iskustva i razloge zašto smatraju da je upravo to bilo najbolje.

1. Imaju stariju i mlađu braću

- Ti si mlađa sestra one u čijoj sjeni svi žive, no istovremeno si starija sestra koju gnjavi i opsjeda mlađa sestra. No kad odrasteš, imaš dvije najbolje prijateljice, a to te drži na površini i održava mladom - kazala je Shelby Postma.

2. Traže i nude pomoć

- Ja sam srednji od petero djece. Obožavam to jer se mogu ugledati u stariju braću, a istovremeno biti uzor za dvoje mlađe braće. Osjećaš sigurnost jer znaš da nećeš ostati sam kad stariji odu, budući da će mlađi ostati s tobom. Dodatno, stariji ti pomažu da se pripremiš za studij i za život - kazao je Michael Miller.

3. Prolazi im više toga

- Dok sam odrastao moji roditelji su se uvijek više brinuli oko toga što radi mlađi brat te oko toga da starijeg brata drže podalje od nevolja. Zbog toga sam imao više slobode. Čak i kao mladić, uspio sam se iskrasti na put do Los Angelesa, Europe, Kariba, potpuno sam. A onda sam naknadno o tome obavijestio roditelje - piše blogger Sebastien Gaudin.

4. Snažniji su zbog manje pažnje

- Ako si srednje dijete, ljudi misle da ne dobivaš istu količinu pažnje od svojih roditelja kao što to dobivaju starija ili mlađa braća. No za mene je to uvijek bilo pozitivno iz dva razloga: Odrastajući shvatila sam da nisam bila na pijedestalu kao stariji brat niti sam bila mažena poput mlađe braće. Zato sam snažnija - kazala je spisateljica i seksualna edukatorica Gigi Engle.

5. Postaju stručnjaci u kompromisu

- Kao srednje dijete u formativnim godinama shvatite da je put do harmonije i roditeljske ljubavi kompromis i suradnja. Ako želite pomicati planine, dostići pohvale, dodati veselja vašoj obitelji, projektu, startupu vašeg života, sve ćete to pronaći u srednjem djetetu. Oni su vječiti optimisti. Znaju da šefovanje i naređivanje ne vodi daleko - kazala je osnivačica The Editoriala Heidi Legg.

6. Postoji tzv. Sindrom srednjeg djeteta

- Imamo čitav jedan sindrom nazvan po nama! Možemo se ponašati kao potpuni luđaci i to će nam proći jer imamo sindrom srednjeg djeteta. Riječ je o osjećaju isključenosti kakav često osjećaju srednja djeca. Tu sam ispriku koristila kroz 95 posto svog života i zapravo djeluje - kazala je Stephanie Bichetti.

7. Oni su smireno središte obitelji

- Srednju djecu često se proziva da su zločesta i stvaraju probleme. Postoji ideja da radimo loše stvari iz protesta u očajničkom nastojanju da nas primijete. Tako tvrde i znanstvene studije. No istina je da mi, srednja djeca, uglavnom nismo problematični. Upravo suprotno, barem prema vlastitom iskustvu, mi smo smireno središte obitelji, most iznad brzih rijeka i pritom mislim na stariju i mlađu braću. Mi smo srednje dijete - ni s jedne strane previše ekstremno. Mi smo baš kako treba biti - piše Phoebe Fox.

8. Uvijek su na sredini fotografije

- Sjećam se da, kad su god fotografirali mene i braću, automatski su me postavljali u sredinu. Moja mama je mislila da to nije u redu i uvijek je htjela da moj mlađi brat bude u sredini. No ako me nije htjela na toj poziciji, trebala me roditi drugog, zar ne - nasmijao se Hope Evans.

9. Mogu posuđivati odjeću iz više ormara

- Onaj trenutak kad nemate što obući pa ukradete nešto iz bratovog ili sestrinog ormara? Priča mog života. U tim sam trenucima bila presretna što sam srednje dijete. Imam dvije sestre, jednu stariju, a drugu mlađu, i to je bio pravi blagoslov. Neki ljudi misle da su tri djevojčice prava opasnost, a za mene je to značilo da imam triput veći ormar. Zbog razlike u godinama mlađa i starija sestra nisu dirale ormare jedna drugoj, no kako sam u sredini, uvijek sam mogla pronaći nešto za sebe u oba ormara. Nezgodno je jedino to što, ako je nešto nestalo, odmah su znale da sam ja kriva - prepričala je Jessica Almeida.

10. Uvijek rade više od očekivanja

Srednje sam dijete i kako bi me primijetili, uvijek sam se više trudila i postavljala si veće granice. Zato sam uspjela postići ono što nisam ni sanjala da je moguće. Naučila sam kako se nositi sa starijom braćom kad smo se išli voziti biciklima, na sanjkanje ili kad smo igrali društvene igre. Htjela sam raditi sve što su radili i oni, jednako dobro kao i oni. A pomagala sam im s mlađom djecom, hranila ih, pjevala im i uspavljivala ih. Samo mi je upornost pomogla da to sve uspijem - kazala je Kathy Walsh.

11. Oni su originali

- Očito postoje privilegije koje idu uz najstarije dijete, poput činjenice da sve postižu prvi u obitelji. No to ti daje mogućnost da budeš ti. Nema smisla pokušavati biti prva violina i odlikaš kad je to već netko u tvojoj obitelji ostvario. Starija braća zauzeta su ostvarivanjem roditeljskih očekivanja od djece, a ti zato imaš sve vrijeme svijeta za istraživanje, razmišljanje izvan okvira i traženje kreativnijeg pristupa životu. Isto vrijedi i kad ti se rode mlađa braća. Sposobnost da letiš ispod radara dopušta ti da se fokusiraš na ono što ti želiš i omogućuje ti da odabereš mogućnosti koje su pravo ti - zaključila je Colleen Bordeaux.