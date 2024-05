Stajat ćete na mjestu ako ne počnete razmišljati o budućnosti

Nekad sam bila posve indiferentna prema vježbanju, dodacima prehrani i onima za njegu, pa i prema kremi za sunčanje. Toliko indiferentna da bi i moji najopušteniji prijatelji bili zabrinuti. Ne samo da nisam mogla vidjeti kako bi mi mogli koristiti ne samo tada, nego nisam mogla zamisliti da ću ih ikad u životu trebati. No, sad razumijem zašto su važni, piše psihologinja Perpetua Neo, suradnica portala Mind Body Green.

Dodaje kako bi znanost to jednostavno objasnila: Njen ventromedijalni prefrontalni korteks nije se aktivirao kad je razmišljala o svom 'budućem ja'. Drugim riječima, svoju sadašnjost i svoje buduće ja vidjela je kao dvije različite osobe. Studije su pokazale da je u takvoj situaciji manje vjerojatno da ćemo raditi stvari koje su dobre za nas, poput vježbanja, štednje novca ili toga da uzimamo vitamine. Također, vjerojatnije je da ćemo koristiti svaku priliku za uživanje.

Evo mogućeg pojašnjenja i odgovora na pitanje zašto se neki od nas ne mogu povezati sa sobom u budućnosti:

1. Iza toga je ADHD

- Danas razumijem da je moje slijepilo prema budućem ja bilo ukorijenjeno u ADHD-u – kaže autorica teksta. Mozak osoba s ADHD-om drugačije doživljava vrijeme i nije tako dobar u planiranju budućnosti, pojašnjava.

Prije nego što zaključite da je to samo opravdanje za to što je netko neodgovoran, razmislite o ovome: To je jednostavno način na koji shvaćate svoju posvećenost prirodi i dobar razlog za to da prestanete kriviti sebe. To može pomoći da pokrenete promjene.

2. Vaši su prijatelji nemotivirani

Drugi razlog zbog kojeg možda ne razmišljate o budućnosti možda je tvrtka koju vodite, ili vaša obitelj. Naime, poduzetnik i pedagog za osobni razvoj, Jim Rohn, kaže: 'Mi smo zbroj prvih pet ljudi s kojima provodimo najviše vremena'. Drugim riječima, ako se družite s ljudima koji ne mare za svoju budućnost, može postati teško shvatiti zašto biste vi trebali mariti za svoju.

Čak i ako pokušate promijeniti stvari, to što nemate podršku ponekad vas može odvratiti ili dovesti do toga da se osjećate glupo zato što radite na sebi.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

3. Zapravo vam je vrlo ugodno

Mnogi ljudi kažu da nisu razmišljali o budućnosti zato što im je ugodno, zadovoljni su životom i uživaju. Znaju da im ne nedostaje resursa, pa stoga većinu problema mogu riješiti novcem, uključujući buduće zdravstvene probleme. Zato ne brinu za to što će biti u budućnosti, osjećate se komotno.

4. Perfekcionizam

Uobičajena je zabluda da nedostatak zrelosti ili 'odraslih' vještina navodi ljude da se odvoje od sebe, no ima još jedan razlog koji može biti snažan motiv: Perfekcionizam. Previše je ciljeva, snova i postignuća kojima težimo. Može postati previše porazno razmišljati o tome kakvi ćemo biti u budućnosti, pa to umjesto toga - arhiviramo.

Foto: 123RF

Kako se povezati sa svojim budućim 'Ja' i razmišljati unaprijed

1. Pronađite svoju svrhu

Ljude često nešto potakne na promjene: Burn out, gubitak voljene osobe, prekid toksične veze, gubitak ili promjena posla i slično. Kad smo motivirani, svi smo opušteniji prema tome da se ipak upustimo u promjene. Nažalost, motivacija se lako izgubi, tako da na nju ne možete računati.

Kad motivacija počne slabiti, prisjetite se upravo prijelomne točke: To je bila vaša zastava 'nikad više'. Kad god se opirete promjenama koje bi trebale biti korisne za vas ubuduće, zapitajte se: Vodi li me to bliže osobi kakva želim postati?

2. Razmislite o ljudima koji vas okružuju

Biti u blizini ljudi koji cijene svoje buduće ja vjerojatno će i vas potaknuti da tako razmišljate. Ako poznajete nekoga tko je discipliniran, razgovarajte s njime o tome kako su prebrodili trenutke kad im se nije dalo nastaviti s brigom o vlastitoj budućnosti, te kako su se uspjeli držati planova. Zatražite savjet o tome kako rasporediti vrijeme, novac i energiju kako biste ispunili svoje buduće ciljeve.

3. Krenite malim koracima

Ako započnete malim koracima, smanjit ćete vjerojatnost da možete postati prezadovoljni sobom i - odustati. Započnite s jednom ili dvije male navike, a kad one postanu nešto što radite na autopilotu, dodajte još jednu i tako dalje. Važno je osigurati da postavljate ciljeve koji za vas imaju smisla, a ako je potrebno, obratite se stručnjaku da biste odredili što je najbolje za vas.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

4. Olakšajte postavljanje navika

Ova formula u pet koraka lako će pretvoriti akcije u navike, tako da ih možete lakše ostvariti i lakše se držati svojih ciljeva:

- Otkrijte prepreku koja stoji na putu vašim ciljevima i uklonite je. Primjerice, ako po povratku s posla legnete na kauč i zadrijemate predugo, to bi moglo poremetiti vaš san. Zato se pokušajte odmoriti u stolcu, ili otići u šetnju.

- Neka ta navika bude nezaobilazna. Postavite podsjetnik na ogledalo ili pored četkice za zube, tako da ih se ne može propustiti. Ako želite više vježbati, počnite odjeću za vježbanje ostavljati kraj vrata, kako biste se lakše presvukli kad se vratite kući.

- Dijelite svoje ciljeve s trenerom, prijateljem ili partnerom, kako bi mogli pratiti vaš napredak i poticati vas.

- Napravite vremensku crtu. Zabilježite prekretnice na kalendaru ili postavite alarme koji će vas podsjećati.

- Nagradite se. Nakon što napravite nešto što vam pomaže da postignete cilj, nagradite se malom poslasticom. Dopamin koji preplavi vaš mozak natjerat će vas da to želite iznova i iznova.

5. Prestanite govoriti 'Ne mogu' i počnite govoriti 'Neću'.

Umjesto da kažete 'Ne mogu ostati budan do kasno, sutra moram raditi', recite: 'Neću ostati pred TV-om do kasno, sutra moram raditi'.

Jeff Haden, govornik i autor knjige o motivaciji piše: 'Ne mogu' je odluka koja se temelji na vanjskim uzrocima ili razlozima, dok 'ja neću' sadržava odluku i zvuči kao dio onoga što jesmo. Jezik koji koristimo važan je i ta razlika u jednoj riječi može promijeniti vaš način razmišljanja, dajući vam više moći nad situacijom.