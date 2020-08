Stalno nešto kukate? Znanost je dokazala da to ima dobre strane

Razmjena iskustva na poslu, pa čak i onog negativnog, pomaže u zbližavanju i razvoju kolektivnog duha - stoga slobodno malo 'kukajte' kolegama, vjerojatno će i njih to potaknuti da učine isto

<p>Ima dana kada baš i ne volite svoj posao, koliko god inače u njemu uživali. Možda se niste naspavali, možda ste jednostavno umorni i očekujete odlazak na godišnji, a možda jednostavno žalite za vikendom iza vas. Tada postajete onaj kolega koji stalno nešto 'kuka', zanovijeta, s nečim nije zadovoljan i unosi lošu atmosferu u poslovno okruženje. </p><p>No to kukanje nije uvijek baš i tako loše, i ima svojih pozitivnih učinaka na dinamiku cijelog kolektiva. Tako barem kažu stručnjaci. Naime, posljednje istraživanje, provedeno na sveučilištu u Melbourneu, pokazalo je kako kukanje ili žaljenje oko posla, posebno ako se podijeli s drugim kolegama, pomaže osobi da se osjeća bolje. Pomaže u rješavanju problema, ali i omogućava povezivanje kolega tj. njihovo zbližavanje. </p><p>Istraživanje je provela liječnica Vanesa Poutier koja je promatrala kako se sa poslovnim brigama nosi grupa liječnika i medicinskih sestara na odjelu onkologije jedne američke bolnice na srednjem zapadu. Bila je na više od 50 njihovih jutarnjih sastanaka i razgovarala s bolničkim osobljem. Zaključila je kako je prigovaranje oko posla jednako važno za atmosferu kolektiva kao što su šale, i zabava na poslu. </p><p>Bit žaljenja na poslu među kolegama nije samo u dobrom osjećaju kojeg imate kada svoje probleme podijelite s nekim tko vas razumije i tko vam može pomoći, već je dobro i zbog suosjećanja kojeg dobivate od kolega. Na takav se način zapravo povezujete, stvarate bliske veze. Takvu razmjenu Poutier naziva malim ritualima ili ceremonijama, piše <a href="https://www.vice.com/rs/article/evqeez/kukanje-o-poslu-moze-biti-dobro-po-vas-kaze-istrazivanje">Vice.</a> </p><p>"Jedna od najboljih stvari koje sam primijetila u takvom slučaju je što su ti rituali pomogli liječnicima i sestrama da shvate da na sličan način reagiraju na slične događaje, situacije i da nisu puno drugačiji", rekla je. </p><p>Takvo povezivanje omogućava im da pronađu sličnosti u reakciji i izazovima s kojima se susreću svakodnevno. No granica između produktivnog kukanja i dosađivanja kolegama na poslu jako je tanka, pa bi trebali pripaziti na sljedeće. </p><p>"Možete se žaliti na ljude koji nisu u prostoriji a svoje pritužbe morate usmjeriti na one koji su izvan vašeg kolektiva. Vaša meta mora biti netko ili nešto oko čega se možete složiti, kao što je radna struktura ili neki zaposlenik koje je težak za suradnju ali je iz nekog drugog odjela. Nikada ne bi trebali podijeliti žaljenje ili kukanje oko pojedinca koji je član vašeg tima", naglašava Poutier.</p>