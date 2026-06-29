Stalno ste umorni i imate ove simptome? Posjetite liječnika

Ako ste stalno umorni i jedva preživljavate radni dan, možda problem uopće nije u stresu, poslu ili 'previše obveza'. Stručnjaci upozoravaju da se iza kronične iscrpljenosti vrlo često kriju stvarni medicinski poremećaji koje ljudi godinama ignoriraju, pripisujući ih užurbanom načinu života.

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Loš san danas je toliko normaliziran da ga mnogi više i ne doživljavaju kao zdravstveni problem. Hrkanje se u mnogim kućanstvima pretvara u šalu, dok se kratko 'zaspati na sastanku' objašnjava dosadnim poslom ili umorom. No, dr. Sarah Silverman, poznata klinička psihologinja i stručnjakinja za bihevioralnu medicinu spavanja, za The Washington Post upozorava da su to vrlo jasni signali koji mogu upućivati na poremećaje koji zahtijevaju medicinsku pomoć.

Tihi kradljivci energije

Nesanica nije samo povremeno prevrtanje po krevetu. Silverman je definira kao stanje koje traje duže od tri mjeseca i ozbiljno remeti svakodnevno funkcioniranje. Prepoznaje se po onom poznatom, iscrpljujućem osjećaju kada ste preumorni, ali čim legnete - ne možete zaspati, nego ostajete 'umorni, ali napeti'.

S druge strane, opstruktivna apneja u snu tihi je kradljivac energije, stanje kod kojeg tijelo tijekom noći na nekoliko sekundi doslovno prestaje disati. Psihologinja upozorava da se kod žena ovaj poremećaj često pogrešno dijagnosticira. Budući da njihovi simptomi nisu samo glasno hrkanje, nego i jutarnje glavobolje, umor i noćna buđenja zbog odlaska na toalet, liječnici ga nerijetko pogrešno povezuju s depresijom ili problemima sa štitnjačom.

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Sindrom koji se predugo ignorira

Neugodan osjećaj trnaca i snažna, gotovo neodoljiva potreba za pomicanjem udova u mirovanju jasni su simptomi sindroma nemirnih nogu. Silverman navodi kako se ovaj poremećaj predugo zanemarivao i smatrao prolaznom nervozom, iako zapravo može pretvoriti noć u pravu borbu sa snom.

Poseban problem čine i poremećaji cirkadijskog ritma, kod kojih unutarnji biološki sat jednostavno nije usklađen s okolinom. Takve osobe nisu nužno bolesne, nego žive po drugačijem ritmu. Klasične tablete za spavanje im ne pomažu, jer problem nije u 'nedostatku sna', nego u vremenskom neskladu između onoga kada moraju spavati i kada njihovo tijelo zapravo prirodno ulazi u fazu odmora.

Kada je vrijeme za liječnika?

Silverman jasno naglašava kada je trenutak za stručnu pomoć: ako vam umor ozbiljno narušava svakodnevno funkcioniranje, ako se ni nakon duljeg spavanja ne osjećate odmoreno i ako takvo stanje traje duže od mjesec dana.

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Dodaje i da liječniku ne treba dolaziti samo s općenitom rečenicom 'stalno sam umoran'. Važno je precizno opisati simptome - kada se budite tijekom noći, koliko vam treba da zaspite i primjećuje li partner hrkanje ili trzaje. Stručnjaci upozoravaju da san zaslužuje ozbiljan medicinski pristup, a guranje problema pod tepih i oslanjanje na kavu samo dodatno pogoršava stvarno zdravstveno stanje.



*Uz korištenje AI-ja