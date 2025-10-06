Pilana je vlasništvo zaseoka, Ličkog Lešća i Sinca, uz najveći izvor rijeke Gacke, pa je svako kućanstvo može koristiti određeni dan u tjednu, kako piše Večernji list 1973. godine
Stara pilana na izvoru Gacke postala atrakcija Ličkog Lešća
Izvori rijeke Gacke u Ličkom Lešću, koji su još 1973. godine zaštićeni kao spomenici prirode, imaju još jednu, ali manje poznatu zanimljivost. Riječ je o maloj pilani jarmači, koju neki, samo zbog jednog lista pila, zovu "venecijaner". Podignuta je, kako se pretpostavlja, još u vrijeme Vojne krajine, a osim isluženih željezničkih tračnica koje su naknadno ugrađene, sve je od drva, pisao je Večernji list 7. listopada 1980.
