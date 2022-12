Stare čestitke: Uz slike jaslica, praščića, kolača, dimnjačara..., čestitao se Božić i Nova godina

Kada ste primili ili poslali zadnju božićnu ili novogodišnju čestitku? Ne mislimo na one koje masovno šaljemo poslovnim partnerima i suradnicima e-mailom, ili kratke sms poruke sa GIF-ovima u kojima se otvaraju svijetleći natpisi: 'Wish You Merry Christmas', ili 'Happy New Year', već na onaj komadić opipljivog kartona, s porukom ispisanom rukom, u kojoj se netko potrudio nanizati želje iz srca? Ako ovo budu čitali Milenijalci, odgovor će vjerojatno biti 'nikad', no oni rođeni u prošlom stoljeću sad se vjerojatno pomalo prisjećaju šarenih sličica na čestitkama koje su uvijek znale izmamiti osmijeh. One zadnje ispisane su i stigle vjerojatno krajem 80-ih, kad nam je već bilo lakše podići slušalicu telefona i poželjeti 'svako dobro'.