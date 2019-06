Stari recepti: Drži se 'ladovine' i nemoj vruć 'ladne' vode pit...

Ma ja ti u doktora ni iđen, kakva njihova likarija, to ti je sve kemija. Kako smo se prije ličili i bili zdraviji, dočekuje nas osamdeset trogodišnja File Bartulović (83) iz zagvoškog istoimenog zaseoka.

U hladu svoje kuće ispija šalicu hladnog mlijeka uz zalogaj domaćeg kruha. Ugrijalo, uzvraćamo, a File sa crnom maramom na glavi ne mari za vrućinu već spremno uzvraća.

- A, dite moje ako ti je vruće ti traži hladovine i makni se sa te promaje, puntat će te, a nije ti za potribu trovati se sa onim današnjim likovima. U ona vrimen prije četrdesetak i više godina, u ova doba dana već smo se vraćali iz planine sa brimenom trave na leđima. Živilo se teško, ali viruj mi bilo je bolje. Danas više niko nikoga ne poznaje, a di su ona vrimena kada se veselilo i umiralo zajedno - nastavlja File nudeći nas čajem od biokovskih trava.

- Probaj, i vidjet ćeš, to je zdravlje. Ovaj od pelima je dobar za prehladu, a od lipe za smirenje. Prije smo iz planine dok bi ovce čuvali brali trave, gloginje cvita, majčine dušice, trave ive, dubčca. Po planini smo brali mukinja, divljih jagoda, kupina, malina, drina. Eto to ti je bilo i je dobro za jačanje krvi, kako ono vi sada govorite, za imunitet - ozbiljno će File.

Foto: Vedrana Bekavac-Šuvar File se ne sviđa kako danas žive današnji mladi.

- Ona naša mladost se zorom iz planine vračala, a ova današnja iz diska. Njima zora sviće u podne. I onda se drogiraju, piju alkohol, luduju sami od sebe. Po cijele su noći vanka. Nema tu sreće. Ja i dan danas znam mladosti reći da se trebaju čuvati. Cure se razgolicaju, ne misle na zdravlje - kaže File.

Baka File kao živa enciklopedija priča kako su se prije ljudi liječili i zdravlje čuvali te napominje da sve što su prije oni prakticirali i danas vrijedi.

- Samo se mnogi smiju, čudno im kad mi stariji upozoravamo da umoran i oznojen hladne vode ne smiješ piti. Danas iz hladnjaka što ledeniju, a mi smo iz čatrnja pili i bila je baš po miri ni hladna ni vruća. Umornu čoviku najbolje je popit gutljaj domaće rakije. Ona čisti i snaži. Ne kaže se zaludu, da se iz čaše u kojoj je netko prije tebe pio rakiju možeš slobodno napiti. Ona sve ubija, sve bacile - savjetuje baka.

-Za rashladiti se nismo imali sladoleda, već domaćeg kiselog mlijeka ili mlaćenice koje smo čuvali u hladu podruma. To je bilo zdravlje i nadodaje kako kako mladost danas sjeda na hladnu kamenu i ne pazi na zdravlje.

- Ne sidi na hladnu kamenu, uvik baci štogod poda se. Mi bi kad ništa nismo imali iščupali bilušine trave i tek onda sjedali - prisjeća se File svojih mladih dana.

Zanimljivo je slušati baku Filu dok priča kako se nekada odlazilo u zubara.

- Ma tko je vidio i čuo za zubara, u selu je uvijek bio jedan čovjek kod kojeg se odlazilo ako te zub zabolio, a bolje bi bilo da nije jer bi on uzeo kliješta i potegni ili bi zaveza zub sa konopcem. Bez injekcije poslije omučaj malo sa kvasinom i to bi ti bila sva medicina - kroz smijeh će File.

Kad bi djecu zaboljelo temperaturu im se skidalo stavljajući komade krumpira na stopala.

- Za prehladu ti je priki lik rastopiti domaće maslo ili maslinovo ulje dobro ugrijati, zatim staviti cvijet od kamilice pa sve posložiti u flanelastu krpu. Tako ugrijano da nije prevruće stavljalo se djeci na prsa preko noći - objašnjava baka i kaže kako bi od toga kašalj vrlo brzo prošao.

- Rane smo prekrivali travom imena 'ranjenik', to vam je zelena bilušina. I prošlo bi vrlo brzo. A tko je imao 'katašencije' još bi bolje bilo. To vam je sok od leandre, kojeg bismo cijedili. Žute je boje baš kao i ona tekućina kojom vam doktor namoči gazu i prekriva ranu - priča nam File.

Na naš upit nije li to otrovno spremno kaže kako su oni s tim polijevali i rane i kako nikada nikome ništa nije bilo.

- Meleme za rane smo pravili i tako da smo domaće maslo dosta šufigali na tavi, dodali bi, tko je imao meda i izmiješali. To bi se na rane stavljalo. Snalazili smo se svakako. Slušam kako je ovih dana najezda komaraca u Osijeku. Jadni ljudi - kaže File i objašnjava kako su se u njenom mjestu nekada borili protiv komaraca.

- Prije nije bilo kuće da na prozorima nije bilo murtele (bosilje). Navečer samo malo rukom protresite zelene listove da zamiriše i neće komarac u sobu - savjetuje baka.

Osim domaćih pripravaka za liječenje prehlada i temperatura, na svoj način liječila su se i uganuća, ubodi i opekline.

- Ne daj Bože da padneš, ruku ili nogu istegneš. Dobro je na gazu staviti hladni oblog od rakije, a nogu prije medom namazati. Otok će vrlo brzo splasnuti. Ako te pčela ugrize stavi hladni oblog i sode bikarbone ili prekriži pomidoru i stavi je na mjesto uboda neće ti nateći - mudro kaže.

Za opekotine savjetuje da ih se dobro namaže medom i tvrdi kako neće ostajati ožiljci.

- Med vam devet bolesti liječi i dobro ga je imati u kući, ali domaći da znaš da nije šećer već samo ono što su pčele dale - kaže.

Za opekotine i rane savjetuje i pripravak od cvijeta gospine trave u maslinovo ulje koje se na suncu drži 40 dana. Kasnije se procijedi i drži u kući kako kaže, za svaki slučaj.

Za kraj nam otkriva recept za srčane bolesnike.

- U planini Biokovo samo na rijetkim mjestima može se naći biljka imena srčenjak čiji se korijen vadi na jesen i stavlja u rakiju. Kad odstoji sedam dana procijedi se i natašte popije svako jutro jedan jušnu kašiku - mudro savjetuje Baka File.

S njom se slaže i umirovljena pedagoginja Ivanka Bralić (72) iz Rijeke.

Mnogobrojni 'stari' savjeti za očuvanje zdravlja, koje i danas čujemo od naših majki, nona i nonića, održali su se usprkos prolaznosti vremena. Nekih od njih, prikladnih za vruće ljetne dane, prisjetila se Ivanka koja ih i sama sada upućuje svojim četvero unučadima.

- Čim bi temperature narasle i krenule ljetne vrućine, a mi djeca krenuli put plaže, nona bi 'prijekorno' upozoravala: 'ni slučajno vrući ladne vode pit!' - kaže Ivanka.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - Bez obzira na vrućine uvijek bi vikala da ne hodamo bosi i ne sjedimo na betonu jer će nam se prehladiti bubrezi. Na plaži bi se, između svakog kupanja, obavezno iz mokrih presvlačili u suhe kupaće, pogotovo dečki, jer je vrijedilo uvriježeno mišljenje da predugo nošenje mokrih kupaćih gaćica kod njih izaziva impotenciju - prisjeća se Ivanka mudrosti naših starih.

- Čim bi počelo sazrijevati voće strašila bi nas da ne jedemo nezrele plodove jer ćemo dobiti grižu (dizenterija), a kamoli da poslije toga pijemo vodu jer ćemo dobiti proljev - tvrdi.

Liječilo se biljkama iz polja i vrtova

Priča kako se obavezno spavalo za zatvorenim prozorima i kako je izlaganje propuhu bilo nezamislivo.

- Kao djeca nismo puno marili za te savjete i nerijetko ne bi poslušali, ali onda bi trpjeli i posljedice i shvatili da sve ima svoju cijenu. Nismo slušali kao što ni moji unuci danas mene ne slušaju, ali ima istine u tim 'starim' predostrožnostima, nije to sve bez veze. To su stvari koje su se prenosile iz generacije u generaciju na temelju iskustva, kada nisu postojali današnji lijekovi i kada su se boljke liječile biljkama iz vrtova i polja oko kuće. Valjalo je biti oprezan, slušati starije i držati se njihovih savjeta za zdravlje - smatra brižna nona koja je s godinama, kaže, i sama postala poput svoje mame i none u dijeljenju istih i pripravljanju raznih prirodnih lijekova.

Danas joj je žao što mnoge nonine recepte nije zapisala jer smatra da su bili učinkoviti i da nema boljeg od onog što nudi priroda.

- Sjećam se, kad bi me zabolio trbuh, nona bi otrčala u polje i vratila se sa stručkom nekog bilja, skuhala mi čaj ili zamutila neku mješavinu i odmah bi me prošlo - s nostalgijom se prisjeća.

Temperatura se skidala oblozima od octa omotanih oko stopala. Mast od kantariona, koju i danas koristi, bila je najbolja zaštita od komaraca. Sirup od borovih iglica u tren oka bi olakšao disanje i kašalj, a med, limun, češnjak i maslinovo ulje bili su obavezni sastojci svake kuhinje.

- Ono što mi se posebno urezalo u sjećanje su ubodi morskih ježeva po stopalima, koje smo, po noninom savjetu, potom namakali u mokraću. Pomokrili bi se u bazenčiće u stijenama i tu natakali noge jer nas je boljelo i učinili bi sve da ta bol prestane, pa čak i to, makoliko nam se to tad suludo činilo. I stvarno, nakon nekog vremena, pretpostavljam zbog kiseline, ježeve bodlje same su izlazile na površinu kože - zaključuje nasmijana nona Ivanka.

Pokoju narodnu mudrost kroz život 'pokupila' je i Nada Hranitelj (75) iz Nedelišća. Umirovljena je učiteljica koja je unatoč godinama nadasve vitalna i aktivna gotovo na svim područjima života.