Mladost je u našem društvu jako poželjna, a proizvodi i tretmani protiv starenja koji iskaču sa svih strana samo su neki od primjera naše opsesije da budemo mlađi. U glumi i glazbi većina zvijezda koje vidimo na top ljestvicama i koji dobivaju vrhunske uloge imaju dvadeset godina, a u drugim sferama poput manekenstva i sporta morate biti još mlađi.

No, pokazalo se da većina ljudi ne pamti svoje tinejdžerske ili dvadesete kao godine u kojima su provodili najsretnije dane svog života. Zapravo, to su tridesete.

Naime, ovoga je tjedna objavljeno istraživanje u časopisu Social Indicators Research koje se usredotočuje na retrospektivna životna iskustva starijih od 50 godina.

Ljudi stariji od 50 godina iz 13 europskih zemalja bili su ispitani o svom životu s posebnim naglasom na dob u kojoj su se osjećali najsretnije.

Podaci su pokazali da je razina sreće rasla od djetinjstva, ali je onda ipak razdoblje od 30 do 34 godine većini ljudi bilo doba najveće sreće.

- Od tada nadalje vjerojatnost za sreću se smanjuje, iako je linija oštrija za žene nego za muškarce - navodi se u studiji.

Autorica, Begoña Álvarez, kaže da su razlog tome vjerojatno životni događaji uobičajeni u ovoj životnoj fazi.

- Razdoblje zajedničkog života s partnerom i razdoblje s djecom značajno su povezani s većom vjerojatnošću da ljudi prožive najsretnije razdoblje u životu od razdoblja bez zajedničkog života i razdoblja bez djece - piše u članku.

Iako je stvaranje vlastitog doma i zasnivanje obitelji (ako je to ono što želite raditi) u to vrijeme stresno, to razdoblje se ipak pamti kao sretno doba u kasnijem životu.

Osim toga, studija je otkrila da se najvjerojatnije nećemo osjećati nesretnima u dobi od 10 do 14 ili od 70 godina nadalje, iako je primijećeno da su za te skupine imali male uzorke pa rezultati možda nisu reprezentativni, piše Metro.