Stavila si je botoks i filere pa se nadala pohvalama za mladolik izgled, a dobila je samo kritike

Iako je društvo konačno naučilo prihvatiti pronalaženje sijedih vlasi i bora, želja da se produži mladenački izgled i dalje je globalni trend, s milijunima ljudi koji ubrizgavaju botoks i filere kako bi to postigli.

POGLEDAJ VIDEO: Žena ili lutka?

Među onima koji su krenuli u ovu misiju je i Hilary Leigh, 45-godišnja majka iz SAD-a.

Opsjednuta uljima za lice, skupom njegom kože, tretmanima Botoxom i filerima za usne, sa sigurnošću se može reći da je Hilary odlučna izgledati mlado, unatoč tome što se približava 50-ima.

I čini se kao da mama misli da je to bila isplativa investicija, budući da doista vjeruje da uopće ne izgleda kao njezini vršnjaci.

Zaljubljenica u ljepotu, na TikTok je objavila video u kojem pokazuje svoju blistavu kožu i mladolik izgled.

Pozirajući u smeđem topu, mama je rekla: 'Reci mi da izgledaš mlađe, a da mi to ne kažeš na glas.'

- Ja ću prva, imam 45 godina - napisala je.

U naslovu videa napisala je: 'Iskreno, volim biti u 40-ima.'

No unatoč uvjerenju da su se režim njege kože i fileri isplatili, čini se da se gledatelji videa nisu s njom složili.

Suprotno onome što je Hilary mislila, mnogi su rekli da ona, zapravo, izgleda kao da ima 45 godina.

Jedna je osoba komentirala: 'Pretpostavio sam da imaš 45 godina, tako izgledaš.'

- Prokletstvo, baš sam promašio. Mislio sam 44 i 364 dana - šaljivo je napisao.

Foto: Dreamstime

Netko je čak otišao toliko daleko da joj je dodao nekoliko godina, napisavši: Mislila sam da si negdje oko 50.'

- Vidi se da si puno toga radila na licu, pa i ako izgledaš kao da si u tridesetima jasno je da si za to potrošila jako puno novca - istaknuo je još jedan gledatelj videa.

- Ne razumijem zašto ljudi rade ovaj izazov. Koga briga koliko staro ljudi misle da izgledaš? Izgledaš kao da imaš 45 godina, predivna s 45, zato što ih imaš - glasio je komentar.

Britanski Sun piše da nakon što je bombardirana negativnim komentarima, Hilary je odgovorila zlobnicima.

- Nisam se uvrijedila. Mislim da me još više šokira to što žene odvoje vrijeme za ostavljanje ovakvih komentara. Nisam mislila da žene još uvijek ovo rade i da me poznajete, znali biste da sam simpatična - napisala je autorica videa.

