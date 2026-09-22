Štedite novac i čuvate okoliš! Hrvatski statističari pokazali kako možete do posla i bez auta

Svake godine 22. rujna brojni europski gradovi obilježavaju Dan bez automobila. Tim povodom, Državni zavod za statistiku na svom je Instagram profilu objavio zanimljiv videozapis. U njemu su pokazali kako njihovi djelatnici putuju na posao, pritom ističući važne statističke podatke o prometu i mobilnosti u Hrvatskoj.

Zanimljive brojke o alternativnom prijevozu

Videozapis započinje pitanjem kako danas stižemo na posao, a zatim prikazuje različite načine putovanja koji ne uključuju osobni automobil. Državni zavod za statistiku iskoristio je priliku da kroz svakodnevne prizore putovanja na posao ubaci zanimljive podatke iz 2025. godine.

Tako navode da se 11,1 posto građana primarno kreće pješice tijekom svakodnevnih aktivnosti. Građani sve više voze bicikle, o čemu svjedoči i podatak da su uvoznici u Hrvatsku dopremili čak 122.477 bicikala. Oni koji se oslanjaju na javni prijevoz također čine velik dio putnika. Autobusi u javnom gradskom prijevozu prevezli su impresivnih 141,7 milijuna putnika, dok su hrvatske tvornice proizvele 37 novih tramvaja, prema privremenim podacima zavoda.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vlakovi voze po željezničkoj mreži dugoj 2617 kilometara i predstavljaju važnu alternativu za mnoge radnike. Trajekti su također obavili velik posao jer su prevezli više od 12 milijuna putnika. Kratki isječak završava kadrom potpuno praznog parkirališta i natpisom koji podsjeća na važnost dana bez automobila.

Trendovi mobilnosti u Hrvatskoj

Ovi podaci dolaze u trenutku kada Hrvatska bilježi značajan porast broja osobnih vozila. Prema nedavno objavljenim podacima, broj registriranih osobnih automobila u Hrvatskoj krajem 2025. godine premašio je dva milijuna.

To predstavlja porast od 37,2 posto u posljednjem desetljeću. Unatoč očitoj dominaciji osobnih automobila, javni prijevoz i dalje pronalazi svoje korisnike, pa su autobusi i tramvaji zabilježili povećanje broja putnika za 12 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Foto: Dreamstime

Inicijative poput Europskog tjedna mobilnosti podsjećaju građane na važnost održivog urbanog prijevoza. Objava Državnog zavoda za statistiku na jednostavan i vizualno privlačan način spaja službene brojke sa svakodnevnim životom, potičući pratitelje da barem na jedan dan razmisle o tome kako njihove prometne navike utječu na okoliš i kvalitetu života u gradovima.