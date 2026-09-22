Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
KAKO VI IDETE NA POSAO?

Štedite novac i čuvate okoliš! Hrvatski statističari pokazali kako možete do posla i bez auta

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Štedite novac i čuvate okoliš! Hrvatski statističari pokazali kako možete do posla i bez auta
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Državni zavod za statistiku povodom Dana bez automobila pokazao je kako njegovi djelatnici putuju na posao, uz zanimljive podatke o mobilnosti u Hrvatskoj. Video podsjeća na različite mogućnosti prijevoza i održive prometne navike

Admiral

Svake godine 22. rujna brojni europski gradovi obilježavaju Dan bez automobila. Tim povodom, Državni zavod za statistiku na svom je Instagram profilu objavio zanimljiv videozapis. U njemu su pokazali kako njihovi djelatnici putuju na posao, pritom ističući važne statističke podatke o prometu i mobilnosti u Hrvatskoj.

Zanimljive brojke o alternativnom prijevozu

Videozapis započinje pitanjem kako danas stižemo na posao, a zatim prikazuje različite načine putovanja koji ne uključuju osobni automobil. Državni zavod za statistiku iskoristio je priliku da kroz svakodnevne prizore putovanja na posao ubaci zanimljive podatke iz 2025. godine.

VODIČ ZA VOZAČE Ovo su najčešće greške koje skraćuju vijek laka na vašem automobilu
Ovo su najčešće greške koje skraćuju vijek laka na vašem automobilu

Tako navode da se 11,1 posto građana primarno kreće pješice tijekom svakodnevnih aktivnosti. Građani sve više voze bicikle, o čemu svjedoči i podatak da su uvoznici u Hrvatsku dopremili čak 122.477 bicikala. Oni koji se oslanjaju na javni prijevoz također čine velik dio putnika. Autobusi u javnom gradskom prijevozu prevezli su impresivnih 141,7 milijuna putnika, dok su hrvatske tvornice proizvele 37 novih tramvaja, prema privremenim podacima zavoda.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vlakovi voze po željezničkoj mreži dugoj 2617 kilometara i predstavljaju važnu alternativu za mnoge radnike. Trajekti su također obavili velik posao jer su prevezli više od 12 milijuna putnika. Kratki isječak završava kadrom potpuno praznog parkirališta i natpisom koji podsjeća na važnost dana bez automobila.

Trendovi mobilnosti u Hrvatskoj

Ovi podaci dolaze u trenutku kada Hrvatska bilježi značajan porast broja osobnih vozila. Prema nedavno objavljenim podacima, broj registriranih osobnih automobila u Hrvatskoj krajem 2025. godine premašio je dva milijuna.

PREŠAO 903.000 KM Slažete se? Poznati mehaničar tvrdi da je ovo najbolji motor za auto u povijesti
Slažete se? Poznati mehaničar tvrdi da je ovo najbolji motor za auto u povijesti

To predstavlja porast od 37,2 posto u posljednjem desetljeću. Unatoč očitoj dominaciji osobnih automobila, javni prijevoz i dalje pronalazi svoje korisnike, pa su autobusi i tramvaji zabilježili povećanje broja putnika za 12 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Foto: Dreamstime

Inicijative poput Europskog tjedna mobilnosti podsjećaju građane na važnost održivog urbanog prijevoza. Objava Državnog zavoda za statistiku na jednostavan i vizualno privlačan način spaja službene brojke sa svakodnevnim životom, potičući pratitelje da barem na jedan dan razmisle o tome kako njihove prometne navike utječu na okoliš i kvalitetu života u gradovima.

PROMO Mislite da je jeftiniji auto bolja kupnja? Cijena ne otkriva baš sve
Mislite da je jeftiniji auto bolja kupnja? Cijena ne otkriva baš sve

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Traume koje muče svaki znak Zodijaka: Ovna proganja izdaja, Bika neostvarene ljubavi...
RANE KOJE NE ZACJELJUJU

Traume koje muče svaki znak Zodijaka: Ovna proganja izdaja, Bika neostvarene ljubavi...

Bilo da je to neostvareni životni cilj, poraz ili prvo slomljeno srce, neke traume se ne mogu zaboraviti, pa tako svaki horoskopski znak ima jednu koja ga proganja...
Ovo je 20 jela koja biste trebali izbjegavati na švedskom stolu
PAZITE SE

Ovo je 20 jela koja biste trebali izbjegavati na švedskom stolu

Nije sve na švedskom stolu tako bezazleno kako izgleda. Neke namirnice kriju rizike koje možda nikad ne biste očekivali. Od salmonele do nepraktičnosti, razlozi mogu biti brojni
FOTO Seksi fitness mama pokazala sve: 'Nema izgovora, i nakon dvije trudnoće sam top'
INSTAGRAM SENZACIJA

FOTO Seksi fitness mama pokazala sve: 'Nema izgovora, i nakon dvije trudnoće sam top'

Na Instagramu ima preko 3,2 milijuna obožavatelja, ali nije samo brojka ono što privlači pažnju, privlači energija, predanost i karizma žene koja je uspjela spojiti fitnes, posao i obiteljski život u nešto jedinstveno i inspirativno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026