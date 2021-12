Vladavina Jarca, znaka kojeg u Zodijaku krasi velika ambicija i težnja prema uspjehu, trajat će od 21. prosinca do 20. siječnja. Ove godine bit će popraćena retrogradnom Venerom u Jarcu, te retrogradnim Merkurom, stoga je za očekivati događaje i iskustva koja će nas vraćati u prošlost. Naviru sjećanja, javlja se osoba koju nismo dugo čuli, osvještavamo neke još nezaboravljene situacije iz prošlosti. Cijela ta priča kao da nas priprema za nešto bitno. Omogućuje nam da skinemo terete koje vučemo za sobom mjesecima, zatvorimo neka stara poglavlja i s vladavinom Vodenjaka krenemo s jasnim namjerama što želimo dalje i stvaramo s puno manje opterećenja.

Retrogradna Venera u Jarcu (od 19. prosinca do 29. siječnja), pa će tema odnosa s drugima biti na reviziji. Vraćamo se u prošlost, razmišljamo o onome što je bilo. Povezujemo uzrok i posljedicu. Na vidjelo izlaze neke okolnosti koje su dosad bile skrivene i nepristupačne. Možda bude i izazovno. Imamo dojam da se druga strana nećka, odsutna je, rjeđe se javlja, rjeđe poseže za dodirom i zagrljajem. Zadubljena je u vlastite misli, koristi se izgovorima – ne mogu sada, neki drugi dan. Javlja se sumnja. Pojavljuju se pitanja što se događa i što će biti sutra? Otvoreno primanje i davanje ljubavi je otežano. No upravo nam takve okolnosti omogućuju da se pozabavimo sobom i vidimo koliko smo zadovoljni svojim odnosima i što je nama potrebno da bismo bili sretni u ljubavi.

Koje odluke donosimo? Čega se bojimo? Koliko smo spremni otvoriti svoje srce i izložiti se ljubavi? Vjerujemo li da zaslužujemo biti voljeni? Ovo su samo neka pitanja koja će nas pratiti u danima koji su pred nama, ako ne i veći dio naredne godine koja je pod vladavinom Venere.

Saturn u Vodenjaku ulazi u izazovan aspekt s Uranom u Biku, po treći put ove godine. Prvi put su 'okinuli' u veljači, drugi put u lipnju, a sada nam ponovno uručuju pozivnicu za evoluciju koja će biti moguća jedino ako otpustimo staro, nesvrsishodno i neupotrebljivo. Dok god smo panično vezani uz ono što imamo, a to nam ne čini dobro, upadamo u nove nevolje. Vrijeme je za odluke koje vode prema napuštanju lošeg i stvaranju prostora za iskorak u nešto novo, unatoč strahu!

Božićni blagdani bi trebali proteći mirno, uz obilje hrane i pića, u okruženju bliskih osoba. Kao da nam treba više mira i tišine. Novu godinu dočekat ćemo u posve drukčijem raspoloženju, moguće u drugom gradu, u većem društvu, pustolovno, dinamično, za neke i vrlo strastveno.

Od 14. siječnja Merkur u Vodenjaku počinje se kretati unatrag, a taj smo astrološki utjecaj već doživjeli od 30. 1. do 21. 2. 2021., pa će zbivanja koja smo tada proživljavali, biti aktualna i u ovom periodu, sve do 4. veljače. Dobro je više pažnje posvetiti komunikaciji koja se odvija virtualno i na prisutnost na društvenim mrežama i raznim aplikacijama za komunikaciju, kao i računalu te datotekama koje spremate na njemu jer tu može doći do nekih promjena i zastoja.

Razdoblje pred nama omogućuje nam da počistimo neke stvari iz prošlosti, dovršimo nedovršeno, postavimo nove ciljeve za budućnost, kao i da shvatimo ono što je dosad bilo skriveno ili nedorečeno.

U tome nam može pomoći i mladi Mjesec u Jarcu, 2. siječnja, koji je idealan za ucrtavanje novog puta na mapi života. Može nam donijeti promjene i nove okolnosti u poslu, kao i u odnosu s autoritetima.

Od 12. do 15. siječnja Merkur se počinje kretati unatrag dok ga uznemiruje Uran u Biku. Za očekivati je iznenadne promjene, nešto se naglo i neočekivano mijenja, a to zasad ne možemo kontrolirati.

Pun Mjesec u znaku Raka 17. siječnja osvjetljava nam privatno područje života i aktivira pitanja vezana uz stanovanje, dom, roditelje, kao i vlastitu roditeljsku ulogu. Što možete bolje, više drukčije?

Jarac je simbol ambicije, unutarnjeg autoriteta, strukture, discipline, vrijeme kada svodimo stare račune, podvlačimo crtu iza onog što je bilo i zauzimamo nove startne pozicije. Koja je vaša?

Što činiti?

- Preispitajte svoje planove i razvijte strategiju ostvarenja.

- Koja je vizija vaše budućnosti i sebe u njoj? Napravite vision board – ploču svojih ciljeva i želja.

- Prikupljajte informacije, planirajte, osmišljavajte, dajte si vremena. Kuda žurite? Ono što je vaše neće vam pobjeći.

- Promotrite sebe u prijateljstvima, isto kao i njihov odnos prema vama.

- Budite strpljivi u komunikaciji, možda odgovori koje ćete dobiti neće bili potpuni i dorečeni.

- Ne forsirajte ništa u što niste sigurni.

Zdravlje: kosti, koljena, želudac, bubrežni kamenci, prehlade, koža, artritis

Boja: smeđa i zelena

Dragi kamen: granat i malahit