Ovo je šest zemalja s najduljom pauzom za ručak na svijetu

U većini europskih zemalja pauza za ručak traje pola sata i to je vrijeme koje si radnici mogu uzeti da bi kupili ono što će jesti i pojeli to. No ima zemalja u kojima se u pauzu računa i drijemanje

<p>Dragi Amerikanci, pa i Hrvati: čitajte i plačite. Radnici u mnogim zemljama na svijetu imaju i do dva do tri puta duže pauze za ručak. Istina, to zahtijeva i neke kompromise, ali nerijetko uključuje i mogućnost da radnik poslije ručka odrijema 20-ak minuta, što nipošto nije zanemarivo. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Sanja Doležal savjetuje o tome što pripremiti za uskrsni ručak</p><p>Evo šest zemalja koje imaju najdulje pauze za ručak: </p><h2>Španjolska: Čak tri sata!</h2><p>Španjolska 'siesta' nije šala. Tamo većina tvrtki zatvara vrata između 14 i 17 sati, odnosno rade u dvije smjene. Tako rade pet sati ujutro, pa onda od 17 do 20 sati. Naravno, večera u tom slučaju može biti i oko 22 sata.</p><p>Ideja za pauzu baš između 14 i 17 sati inspirirana je pretpostavkom da je to najtoplije doba dana, zbog čega u to vrijeme pada produktivnost, bez obzira na to radite li na otvorenom ili u uredu. Španjolci se zato zasad uglavnom drže tradicije, no lani je katalonska vlada izglasala da radni dan završava u 18 sati, prenosi The Guardian, što bi moglo dovesti do toga da ova regija ukine trosatnu 'siestu' između 14 i 17 sati. </p><h2>Grčka pauza također traje tri sata</h2><p>Duga pauza za ručak u Grčkoj nije toliko stvar odmora, već je ukorijenjena u tradiciji. Grci vide ručak kao najvažniji obrok u danu, što znači da trebate više vremena za uživanje u jelu. Većina ljudi ide kući na ručak oko 14 sati i vraća se na radno mjesto u 17 sati, otprilike kada dobar dio svijeta zapravo završava s poslom. </p><h2>Francuska: Puna dva sata</h2><p>Za vlasnike prodavaonica i ureda širom Francuske, bilo u užurbanom Parizu ili ruralnoj Provansi, prihvatljivo je da zatvore vrata između 14 i 16 sati. To je opće prihvaćeno vrijeme za ručak. Nedavno provedeno istraživanje pokazalo je da čak 43 posto francuskih radnika svaki dan provede više od 45 minuta objedujući, što je najveći udio radnika koji toliko blaguju u 14 zemalja u kojima je provedena anketa.</p><h2>Kina: I ovdje pauza traje dva sata</h2><p>Radnici u Kini dobivaju pauzu za ručak između podneva i 14 sati. Počinju brzim ručkom, nakon čega slijedi dremuckanje. Prema članku koji je objavio NBC 2014. godine, ideja o drijemanju kojim se pune baterije opće je prihvaćena. Tako radnici u tvornicama, na primjer, mogu uzeti pola sata ili manje za drijemanje nakon ručka.</p><h2>Brazil: Također dva sata</h2><p>Brazilski radnici znaju kako najbolje iskoristiti pauzu za ručak. Često će zakazati sastanak izvan ureda za 10:30 ili 11 sati, a zatim će uzeti dvosatni ručak. No kao u Španjolskoj, večera počinje vrlo kasno, pa im to omogućava da rade duže. Zato i postoji potreba za ugodnim ručkom. </p><h2>Italija: 90 minuta</h2><p>U SAD-u je pauza za ručak od sat i pol nemoguća, osim ako baš nemate šefa koji je poludio, no u Italiji je to standardno pravo radnika, pokazala je nedavna anketa tvrtke QuickBooks. Zvuči lijepo, zar ne? Naime, to je vrijeme tijekom kojega se ručak stigne i završiti, ako ga pripremate kod kuće, te pojesti u miru, donosi <a href="https://www.rd.com/culture/countries-with-longest-lunch-breaks/?trkid=soc-rd-facebook">Reader's Digest.</a> </p>