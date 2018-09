Stiže gripa: Djeca su zarazna do 14 dana, a 'lijek' je cjepivo

U Hrvatskoj se svake godine evidentira oko 50 tisuća oboljelih, dok su stvarne procjene i do 200 tisuća oboljelih koji su gripu “odležali” doma.

- Virus gripe širi se i prije prvih znakova bolesti, a ima veliku sposobnost stalnih genetskih izmjena koje mu omogućuju da se svake sezone pojavi u drugom obliku - kaže spec. virusolog Vladimir Draženović, voditelj Nacionalnog centra za influencu.

A kakav nas onda virus očekuje ove godine?

Foto: Dreamstime

- Virus neće biti specijalno ‘razoran’ niti će se dogoditi pandemija. ‘Epidemiju’ gripe nazivamo tako zbog velikog broja oboljelih i dugog trajanja sezone gripe, a ne zbog mutacije virusa. Jednom kad se zarazite, inkubacija je manja od 24 sata što izaziva ‘eksplozivne epidemije’, pri čemu samo jedan oboljeli može zaraziti 12-ero ljudi - objašnjava dr. Draženović.

Djeca su glavni generator širenja gripe. Donesu ga iz vrtića ili škole, zaraze obitelj, a oni prenose do radnog kolektiva. Djeca su dulje zarazna, a virus “vuku” i do dva tjedna. I ljudi oslabljenog imuniteta virus nose mnogo dulje nego zdravi ljudi. Primjerice, HIV pozitivni ili astmatičari zarazni su i do mjesec dana, objašnjava dr. Draženović.

Gripa daje tešku kliničku sliku, pogotovo kod ljudi koji imaju slabiji imunitet. Rizik od komplikacija ima 800 tisuća starijih građana Hrvatske, 200 tisuća dijabetičara, 200 tisuća astmatičara i još 200 tisuća srčanih bolesnika, što je od 1,2 do 1,4 milijuna građana Hrvatske.

Zadnjih godina došlo je do porasta broja komplikacija koje uzrokuje gripa i čak je pet puta više hospitalizacija takvih pacijenata, a ove se godine očekuje od više desetina do više stotina preminulih.

Foto: Dreamstime

- Najnoviji podaci pokazuju da u svakoj zemlji od gripe godišnje umre isto toliko ljudi koliko ih pogine u prometnim nesrećama. U Hrvatskoj se ta brojka kreće oko 300. No kad gledamo da gripa traje šest mjeseci, možemo reći da je to puno - zaključuje dr. Draženović.

SPASILO JE MNOGE ŽIVOTE

Svi imaju koristi od cjepiva. Nakon tjedan do deset dana stvara se zaštita organizma. Iako naglašavamo da se treba cijepiti što prije, nije kasno ni u prvom ni u drugom mjesecu cijepiti se. Nekad smo i u 5. i 6. mjesecu imali slučajeva gripe. ‘Rok trajanja’ cjepiva je jednu godinu, čak i dulje.

CJEPIVO NIJE ALERGENO

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Cijepiti se mogu svi jer to cjepivo nije alergeno niti ima nuspojava. Osim rizičnih skupina, jedino nismo zadovoljni cijepljenjem zdravstvenih djelatnika koji se nerado cijepe, a trebali bi radi zaštite pacijenata, ali i kao primjer. Trebale bi se cijepiti i trudnice te mlade majke, kaže dr. Draženović.

Ne liječi se antibioticima: Za gripu nema lijeka, ali tu je zato cijepljenje

Potrošnja antibiotika u doba gripe raste za 75 posto, a znamo da se gripa ne liječi antibioticima, nego mirovanjem. Za gripu nema lijeka, ali je tu cijepljenje. Ako vas zahvati virus, potrebno je mirovanje kako bi se organizmu dala energija da se bori s virusom i brže oporavi. Važna je nadoknada tekućine i provođenje simptomatske terapije, kaže virusolog Draženović.

Čak 320 tisuća doza cjepiva čeka sezonu

Gripa još nije počela, a očekuju je u prosincu.

- Ove godine u Hrvatskoj je osigurano 320 tisuća doza cjepiva. Trebali bi se cijepiti svi, ne samo rizične grupe. Iako postoji povjerenje građana u cjepivo, trebalo bi se cijepiti 75 posto rizične populacije što bi bilo 900 tisuća doza cjepiva - napominje dr. Draženović. Odrasli zbog gripe gube oko 800 tisuća radnih dana, a to je oko 100 milijuna eura gubitka za poslodavce. Osobno bolovanje, pak, odražava se na nižoj plaći i trošku lijekova koje pacijenti sami kupuju, što je oko 1500 kuna na mjesec.

Foto: Dreamstime

Maska nije baš neprobojni štit od zaraze gripom

Zaštitna maska neće spriječiti zarazu jer je ne možete priljubiti točno uz nos. Sitne kapljice kojima se prenosi virus uvijek nađu svoj put. No kako moji kolege kažu, može djelovati preventivno, jer svi smo skloni čeprkati po nosu, češkati obrve ili se općenito dirati po licu i sluznici, ističe dr. Draženović.