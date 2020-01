Što bi jeli na sudnji dan? Top kuhari odabrali ove namirnice

Igra koju su igrali novinari Huffington Posta nešto je što bismo svi mogli isprobati doma. Zamislite da je došao kraj svijeta. Sve je nestalo osim vas, vašeg doma i čarobnog hladnjaka u kojem imate neograničenu količinu soli, papra, ulja, brašna i šećera. Uz njih, možete izabrati četiri namirnice koje poželite.

Ali birajte pametno, jer ćete njih pripremati i jesti do kraja života. No postoji kvaka. Ne možete izabrati bilo koje jelo, nego zaista tek četiri jednostavne namirnice. Također, možete razmišljati o hranjivim sastojcima, ali to nije nužno. I tako je došao kraj svijeta, prema tome, jedite što želite. Svejedno, bilo bi pametno da se vaši sastojci mogu lako kombinirati, čisto kako biste mogli unijeti raznolikosti u jelovnik. Ako smo vas zaintrigirali, prvo odigrajte s nekim igru, a tek tad se vratite i pročitajte što su odabrali vrhunski kuhari, jer neke od njihovih ideja vam sigurno nikad ne bi pale na pamet...

Curtis Stone, kuhar i vlasnik restorana 'Maude' u Los Angelesu

Izabrane namirnice: šparoge, avokado, jaja, riccota

Foto: dreamstime

"Šparoge su glavni sastojak našeg restorana u travnju i nalaze se u svakom jelu tijekom tog razdoblja. Ista stvar je s avokadom u srpnju. Jaja sam izabrao jer što bi bio život bez domaće tjestenine, a ricottu kao sir koji dodaje okus i kremastu teksturu."

Jessica Koslow, kuharica i vlasnica restorana 'Sqirl' u Los Angelesu

Izabrane namirnice: feta sir, smeđa riža, limun Meyer, kelj

"U biti bih pripremala varijaciju na temu složenca od smeđe riže, kakvog pripremam u Sqirlu svaki dan. Limune bih uščuvala uz pomoć soli, a koristila bi i njihov sok i kelj kako bih pripremila pesto za rižu. Mogla bi jesti i sirovi kelj... nedostajao bi mi kopar, ali bi preživjela."

Josiah Citrin, kuhar i vlasnik restorana 'Melisse' u Los Angelesu

Izabrane namirnice: rajčica, jaja, limun, odrezak

"Rajčice bih koristio za umak, koji bi super išao uz tjesteninu. Narezane bi mi služile kao salata, a nasjeckane, s uljem i sokom limuna, sjajno bi pasale uz odrezak. Mogao bi ih poslužiti i uz jaja, koja bi mogao koristi i za razne pekarske proizvode."

Carmen Quafgliata, kuharica i vlasnica 'Union Square cafe'-a u New Yorku

Izabrane namirnice: rajčica, češnjak, jaja, pecorino sir

"Tjestenina je moja omiljena hrana, pa biram namirnice koje bi mi pomogle pri njezinom pripremanju. Kiselost možete postići uz rajčice, bjelančevine dobijete od jaja, a okus od češnjaka i sira."

Steve Redzikowski, kuhar i partner restorana 'Acorn' u Denveru i 'Oak at Fourteenth' u Boulderu

Izabrane namirnice: sir, San Marzano rajčice, rikula, pršut

Foto: Dreamstime

"Sir za pizzu. San Marzano rajčice za pizzu. Rikula za pizzu, ali volim je i samu. Pršut za pizzu, ali i za sendviče."

Thomas Kelly, kuhar i partner u 'Mexicue Kitchen + Bar' u New Yorku

Izabrane namirnice: čili, jaja, riža, limun

"Čili je moj omiljeni začin. Imam stotinu različitih vrsta u smočnici i koristim ga s gotovo svime što kuham. A s čilijem i limunom možete napraviti takav ljuti umak da nema veze što je postapokaliptični scenarij. Riža treba minimalnu količinu začina, a jaja su očit izbor."

Zak Walters, suvlasnik i kuhar restorana 'Salt's Cure' u Los Angelesu

Izabrane namirnice: cijelo pile, avokado, raštika, Beaujolais vino

"Pileća juha, piletina u vinu, pržena piletina, sendvič od piletine... gaucamole, tost od avokada, smoothie od avokada, avokado s piletinom... i puno Beaujolaisa za piće."

Joe Tarasco, glavni kuhar u restoranu 'Marta' u New Yorku

Izabrane namirnice: češnjak, limun, gljive, kosti

Foto: Dreamstime

"Napravio bih temeljac od brašna, vode i šećera. Svaki moj obrok bi počeo s tostiranim kruhom, češnjakom i maslinovim uljem, a mogao bih dodavati gljive u raznom obliku. Od kosti bi kuhao varivo u koje bi na kraju dodao gljive, ili bi pekao kosti."

Jet Tila, kuhar i vlasnik restorana 'Pakpao Thai' u Dallasu

Izabrane namirnice: svinjska lopatica, riža, umak od kamenica, kineska brokula "Pržena riža, rižini kolačići, knedle, juhe, svinjetina, slanina, rižino vino..."

Ben Goodnick, kuhar u restoranima 'Summer House Santa Monica', North Bethesda i Chicago

Izabrane namirnice: svinjska lopatica, jabuke, češnjak, bijelo vino

"Pirjana svinjetina s jabukama, pita od jabuke, punjene jabuke, sendviči od slanine, krekeri s češnjakom, sangria, pečena svinjetina s umakom od jabuke..."

Nicole Rucker, kuharica u restoranima 'Bludso' i 'Golden State' u Los Angelesu

Izabrani sastojci: jaja, šlag, limun, cheddar sir

"Ako bih već živjela sama s tolikim jajima, ne bih se suzdržavala nego jela ono što želim. Iskreno, mislim da bi mogla provesti ostatak života jedući ova nemaštovita ali zadovoljavajuća jela. Mislim, ako ih ne bi imala za koga kuhati nego za sebe, zašto u tom usamljenom svijetu ne bi jela samo kekse?!"

Josh Laurano, kuhar u restoranu 'Lupa' u New Yorku

Izabrane namirnice: jaja, limun, crveni luk, škampi

Foto: Dreamstime

"Pečena jaja s karameliziranim lukom, fritaja od škampa, salata od limuna i crvenog luka sa sirovim škampima, juha od glave škampa i crvenog luka, tjestenina sa škampima, limunada, pita od limuna..."

Eric Korsh, kuhar 'North End Grill'-a u New Yorku

Izabrane namirnice: svježi inćuni, limun, cikorija, Vacherin sir

"Izabrao sam ove namirnice zbog raznolikosti: možete jesti cikoriju sirovu ili pripremljenu, isto kao kao i inćune. Limun sjajno paše uz oboje, a ovaj sir će vam priuštiti jedno od najsenzualnijih kulinarskih iskustava koje možete zamisliti."

