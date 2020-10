Što kad grlo 'zagrebe': Pastile su za suhi kašalj, sirup za mokri

Suhi kašalj, kao da nas ‘reže’ u grlu, može biti znak početnog bronhitisa, a kod upale pluća obično se odmah javlja ‘mokri’ kašalj, istaknula je dr. Martinović-Juroš

<p>Kod većine respiratornih bolesti poput prehlade i gripe, kašalj se može javiti kao jedan od simptoma, s tim da često može upućivati na to da su se razvile i neke komplikacije. Primjerice, suhi kašalj, kao da nas “reže” u grlu, može biti znak početnog bronhitisa koji je posljedica prehlade. On se s vremenom može razviti i u kašalj kod kojega se javlja iskašljaj. S druge strane, kod upale pluća obično se odmah javlja “mokri” kašalj, koji najčešće prati i povišena temperatura. Važno ih je razlikovati i voditi računa o tome da se ne mogu ublažavati ni liječiti istim lijekovima, ističe liječnica obiteljske medicine dr. Branka Martinović-Juroš. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: </p><p>Bez obzira na vrstu kašlja i uzrok, dodaje, osobno rijetko preporučuje pacijentima lijekove protiv kašlja i iskašljavanja, tzv. antitustike, osim kod pacijenata kod kojih je kašalj povezan s kroničnim ili malignim bolestima. </p><p>- Kod prehlade ili gripe ne bismo ih trebali koristiti jer je kašalj prirodni refleks kojim potičemo izbacivanje viška sekreta, sluzi i stranih čestica koje se mogu taložiti na plućima, a ovi lijekovi zaustavljaju refleks za kašalj na razini mozga. Pogotovo ga ne treba suzbijati ako je riječ o kašlju s iskašljajem - ističe liječnica. Dodaje kako je kod tog kašlja najbolje pomoći si s biljnim preparatima koji razrjeđuju sluz i koji se mogu nabaviti bez recepta, no najvažnije je piti što više tekućine, kako bi se ta sluz prirodno razrijedila. U tome najbolje pomaže mlaki čaj, savjetuje. </p><p>- I redovito zračite prostorije, čak do granice hladnoće. Naravno, oni koji imaju bronhitis ili temperaturu prije povratka u taj prostor trebaju ga malo zagrijati - dodaje. </p><p>Kad se javi kašalj, ne trebamo odmah liječniku. No ako ga prati povišena temperatura, koja se ne povlači nakon tri do četiri dana, obavezno se javite liječniku jer to može biti znak upale pluća ili neke druge komplikacije. Većina ljudi to će prepoznati na temelju subjektivnog osjećaja, kaže liječnica. </p><p>- I mi liječnici obiteljske medicine, u slučaju da je kašalj takav da čovjek ostaje bez zraka, uz osjećaj pritiska u prsima, te ako postoji povišena temperatura iznad 39 stupnjeva koja dulje ne prolazi, savjetovat ćemo da se pacijent javi na hitnu medicinu - ističe liječnica.</p><h2>SUHI KAŠALJ</h2><p>Javlja se najčešće kao posljedica prehlade ili može biti znak alergija, odnosno ranog bronhitisa. Najčešće prolazi kad zaliječimo uzrok ili popijemo lijek za alergiju. Ako potraje dulje od tri tjedna, svakako se javite liječniku radi utvrđivanja uzroka. </p><h3>Ako traje dulje - pretrage</h3><p>Kod suhog kašlja prvih nekoliko dana možete si pomoći lijekovima, no nemojte ih piti predugo. Naime, kašalj bi trebao proći sam. Ako potraje dulje, to znači da je moguće da postoji neki ozbiljniji uzrok pa treba obaviti pretrage. Možete si pomoći pastilama za grlo i toplim čajevima kako biste pridonijeli vlaženju sluznice grla i ublažili ‘rezanje’ u grlu. </p><h2>MOKRI KAŠALJ</h2><p>Ne treba se zabrinjavati oko boje i gustoće sekreta, ona često ovisi o tome koliko ste hidrirani, što pridonosi razrjeđivanju sluzi. Razlog za zabrinutost je sluz u kojoj postoji sukrvica, tj. iskašljaj tamnocrvene boje, koji može upozoravati na kancerogene promjene.</p><h3>Sirup od islandskog lišaja </h3><p>Dobra rehidracija i provjetravanje prostora ključni su za razrjeđivanje sluzi i njezino lakše iskašljavanje pa u početku ne treba pribjegavati lijekovima osim prirodnim pripravcima, primjerice sirupu od islandskog lišaja. Po potrebi, liječnik može prepisati lijekove koji razrjeđuju sluz. No zatražite pomoć ako se pojave problemi s disanjem i visoka temperatura.</p>