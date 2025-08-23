Što kad se ne osjećate poželjno?

Ne osjećati se poželjno boli više nego prištić na vrhu nosa, porez i Wi-Fi koji ne radi - sve u istom trenutku. Ali umjesto da krenemo analizirati razloge poput loših frizura, celulita, rutina koje su ubile strast, obaveza preko glave ili partnera koji više gleda mobitel nego tebe..., zašto ne bismo pogledali brutalnu istinu?

Slažeš li se s činjenicom da kad bi te tvoj libido pokušao nazvati bio bi odbijen jer si već na liniji s: "Ne stignem"?

I da, to se događa svima. Ne pomaže niti to što smo odrasli uz poruke: "Zločeste cure ostaju vani kada mrak padne", "Seks nije za fine cure", "Halo, majko, prošlo je vrijeme za dekolte ili kratke hlačice, imaš dvoje djece!" (ovo za kratke hlačice je meni rekao jedan stariji susjed, i to pred mojom djecom i suprugom, dok smo išli igrati nogomet u park. Nasmijala sam se i odgovorila: Ah, ove su još i čedne...). Kritika za kritikom... pozivi na opravdavanje... I sad bi se ti trebala u svemu tome osjećati poželjno?

Ma nemoj.

Istina je da poželjnost nije stanje kože, tuđe mišljenje, potvrda nekoga sa strane, nego stanje vlastite svijesti.

Pogledajmo scenu iz filma (ili iz života). Red idealno dotjeranih žena - sve savršene iz Photoshopa. I onda prođe ONA. Nema "savršene" proporcije, a mogla bi i kod frizera da je popegla, ovo kao da je vjetar fenirao... Ali, leđa ravna, korak siguran, lagani osmijeh jednako bezobrazan i magnetičan, zrači - nije je briga ni za koga na ovom svijetu i kao da nosi tajnu koju nitko drugi ne zna! Ne znaš je ni ti, ali osjetiš da bi htjela znati. Ljudi se okreću. Ne zbog tijela - nego zbog vibracije. A to je ono što svaka od nas ima - kad odluči: Prestati gledati druge žene kao mjerilo i uspoređivati se s njima. Prerasti ogledavanje u svakom izlogu i retrovizoru auta u potrazi za najboljom verzijom svog odraza.

Savjet: današnji automobili imaju zakrivljena stakla - zbog aerodinamičnosti i sigurnosti. I kad se pogledaš u njih, izgledaš kao pita s viškom punjenja. Dakle, ako ti odraz ne diže samopouzdanje - to je do stakla, ne do tebe. Gledaj ispred sebe i ispravi leđa. Osmijeh je uvijek bonus!

Poželjnost počinje u trenutku kad odlučiš da si dovoljna. Kad više ne čekaš tuđi pogled da te pokrene. Kad počneš uživati u sebi, a ne izvoditi predstavu. Kad si seksi ne zato što se tako trudiš biti, nego jer si konačno - sama sebi dovoljna, i slobodna biti ti, sa svime što nosiš.

Dosta ti je da ti samopouzdanje ovisi o ravnom trbuhu, filteru na storiju ili jednom 'likeu' više? Vrijeme je da ga probudiš iznutra - tamo gdje stvarno vrijedi.