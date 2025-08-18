Seks vam je dosadan? Tabu o kojem se malo govori mogao bi vam vratiti uzbuđenje u vezu

Bilo da to želite nazvati uzvišenim pojmom „etička nemonogamija“ ili pak ležernim izrazom „svinganje“, neki parovi smatraju da je otvaranje svoje veze prema drugoj osobi idealan način da začine svoj odnos.

Svi smo čuli za „hot wifing“ ili „cuckolding“ – kad muškarci doživljavaju seksualno uzbuđenje gledajući svoje supruge kako su intimne s drugim muškarcem.

O tome se pisalo, snimalo i čak se razvila cijela subkultura. Ali što je s obratnim slučajem? Uzbuđuje li žene seksualno gledanje svog muškog partnera s drugom ženom?

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 00:48 Spavačica | Video: 24sata Video

Postoji li „hot husbanding“?

Kratki odgovor je 'da' – iako se o tome puno manje govori i smatra se tabuom.

Termin “hot husbanding” odnosi se na situaciju u kojoj žena dobiva seksualno uzbuđenje gledajući supruga kako ima intimni kontakt s drugom ženom — a sve to uz njezinu podršku i kontrolu.

Zašto bi to bilo privlačno?

Istraživanja pokazuju da žene gube interes za monogamni seks puno brže nego muškarci, a veliki broj udanih žena prijavljuje nisku seksualnu zadovoljštinu. U svojoj bestseller knjizi „Što žene žele?“ Daniel Bergner se oslanja na opsežna istraživanja bihevioralnih znanstvenika, terapeuta, seksologa i psihologa, zaključujući da su žene sklonije rizičnim erotskim seksualnim iskustvima nego što to društvo ili znanost priznaju. 58 posto muškaraca mašta o „cuckoldingu“, ali isto tako i trećina žena.

„Hot husbanding“ se rijetko spominje – ali žene s kojima sam razgovarala, a koje su ga isprobale, kažu da je to češće spas za brak nego nešto destruktivno.

Evo zašto neke žene to smatraju uzbudljivim

Vidite svog partnera kao vrlo poželjnog muškarca.

Nešto je uznemirujuće u tome da vidite kako netko drugi želi vašeg partnera. Ako vam to zvuči neugodno, upravo je to poanta. Desenzibilizacija nas navodi da uzimamo zdravo za gotovo ljubav i želju koju nam naš partner pruža. Kada to bude ugroženo – od strane druge žene koja očito želi našeg muškarca – pokreće se instinkt 'čuvanja partnera'.

To je primalna reakcija koja vaš mozak tjera na pomisao „imam alfa muškarca kojeg svi žele“. Ljubomora i uzbuđenje su povezaniji nego što mislimo: i mala doza ljubomore može znatno pojačati želju.

Gledati ga s drugom ženom također budi posesivnost – čineći da ga želite još više. To je poput seksualnog adrenalinskog udara – i ogromnog pojačanja ega. Izabrali ste muškarca koji nije privlačan samo vama nego i drugim ženama.

- Dozvoliti partneru da bude s drugom ženom – dok vi gledate ili upravljate susretom – preokreće tradicionalne dinamike. Vi ste čuvar vrata, redatelj, osoba koja donosi odluke. To je samostalni izvor uzbuđenja – a još bolje, potpuni je kontrast onome što društvo očekuje od žena - kaže savjetnica za veze Tracey Cox.

Nadodaje da se žene uče da budu monogamne čuvarice veza dok se muškarce potiče da istražuju seksualne fantazije. To je također voajeristički čin. Većina ljudi voli gledati druge dok imaju seks. Pornografija ne bi postojala da nije tako.

Koliko žena to zapravo radi?

Istraživanja o seksualnim aktivnostima koje se smatraju izrazito tabu su uvijek rijetka.

No studije o ženskoj seksualnosti pokazuju da su trojke, razmjena partnera i voajerizam redovito među top pet ženskih fantazija. Žene su jednako kao i muškarci programirane za erotske maštarije; samo su sporije počele otvoreno slijediti te želje.

- Naravno, postoji natjecanje i uzbuđenje, ujedno je tu i rizik - izjavljuje jedna od od ispitanih.

Laura (36) i njen suprug Matthew (40) već četiri godine prakticiraju „hot husbanding“ i kažu da im je seks i dalje jednako dobar kao na početku.

- Nisam konvencionalna osoba ni u jednom smislu, kao ni moj suprug. Znam što želim i ako mi nešto odgovara, nije me briga što drugi misle. Seksualno, volim stvari koje me izazivaju. Lako se dosađujem i vrlo sam avanturistička. Privlačna sam, ali znam da je moj suprug zgodniji od mene. Ne smeta mi – to me čini boljom, jer mogu privući takvog muškarca. Ja sam predložila da isprobamo ‘hot husbanding’: svidjela mi se ta ideja. Pitala sam Matthewa bi li htio to isprobati u stvarnom životu i odmah je pristao. Zašto ne bi? On može spavati s drugim ženama bez varanja ili laži. Ja doživljavam uzbuđenje novog seksualnog iskustva bez spavanja s drugim muškarcima. Ne želim spavati s drugim muškarcima. To me ne zanima. Iskreno, većina muškaraca su loši ljubavnici. Želim seksualne uzbuđenja, ne dosadne seksualne susrete. Ja nadzirem sve – inače to ne bi funkcioniralo. Ja biram ženu (koristimo aplikaciju), ostvarujem prvi kontakt (preko Zooma) i dogovaram susret. Provjeravam da li je moj suprug privučen njome, naravno, ali osim toga, sve je na meni. Uvijek je prvo upoznam (popijemo kavu od 10 minuta, nemam namjeru sklapati prijateljstva) i nikada ne ponavljamo susrete. Naravno, postoji natjecanje: to je poanta i ono što pali. Tu je i rizik, a i gledam njezino tijelo i uspoređujem ga sa svojim.

- Procjenjujem njezine seksualne vještine dok su zajedno i gotovo uvijek pomislim: 'Ja bih to bolje napravila’ i znam da moj suprug misli isto. Ponekad biram ženu za koju znam da je ‘bolja’ od mene. Ljepša, seksepilnija, mlađa. Postoji jasno rivalstvo u tim situacijama i osjećaj da sam možda zagrizla više nego što mogu progutati. Što ako me ostavi zbog nje?’ Jesam li luda što ovo radim? Moram biti u raspoloženju za takav izazov, ali to jako pojačava stvar. Ne smeta mi ako moj suprug uživa u seksu, ali ne volim kad ih vidim da se stvarno povezuju. Uvijek sam u kući, ali nikad u istoj sobi. Gledam ih na tabletu. Ponekad mu kažem da nešto napravi, ali kad uđu u sobu, ne miješam se. Samo gledam. Samo jednom sam tražila da prestanu. Previše su pričali i smijali se, i činilo mi se da seks pada u drugi plan, a više im je bilo stalo do upoznavanja. Nije mi se svidjelo. On je bio u redu s time da prekinemo, ali ona je izgledala malo razočarano. Tad sam bila jako sretna što sam ja ta koja organizira te susrete: nijedan od njih nije imao način da se međusobno kontaktiraju bez mene.