Što kad žgaravica zapeče: Soda bikarbona se ne pije svaki dan

Kako godinama zbog problema s kiselinom u želucu pijem Ranital, kad je prije nešto više od mjesec dana povučen s tržišta, liječnica mi je prepisala Peptoran kao zamjenu, no sad ni njega više ne mogu dobiti jer je povučen s tržišta.

Otišao sam po novi recept, no liječnica me poslala na pretrage jer kaže da ne zna što bi mi prepisala. Izgleda da se zamjenski lijekovi više ne mogu dobiti bez pretraga, požalio nam se čitatelj. No prema informacijama iz HALMED-a i odgovorima liječnika obiteljske medicine te gastroenterolozima, problema ne bi smjelo biti.

POGLEDAJTE VIDEO (strana na kojoj ležite može ublažiti žgaravicu):

- Nema razloga za paniku, prije svega zato što smo mi gastroenterolozi neke od lijekova koji su sad među povučenima već i prestali prepisivati, jer na tržištu postoje jači i bolji lijekovi za ozbiljnije probleme. To su lijekovi koji djeluju kao inhibitori protonske pumpe i ima ih dovoljno na tržištu - kaže dr. Bojan Mariani, internist i gastroenterolog iz Opće bolnice Varaždin. Kaže da svim pacijentima koji imaju ozbiljnije probleme, a ranije su koristili neke od povučenih lijekova, savjetuje da se obavezno obrate liječnicima obiteljske medicine, koji će sigurno znati odrediti alternative.

- Kad je riječ o ljudima koji su te lijekove pili povremeno, zato što možda tek povremeno imaju problema sa žgaravicom, ne moraju razmišljati o zalihama za kućnu ljekarnu, jer si u tom slučaju mogu pomoći i sa žličicom sode bikarbone otopljenom u vodi - kaže liječnik.

Soda bikarbona, dodaje dr. Mariani, i inače je u bazi nekih slabijih lijekova koji se koriste za liječenje kiseline pa sigurno pomaže. No ne bismo je smjeli koristiti često kao terapiju.

Treba naglasiti da oni koji imaju češće i ozbiljnije probleme moraju obaviti odgovarajuće pretrage, napominje.

- Imamo sasvim dovoljno zamjenskih lijekova koje možemo prepisivati za iste problema, čak bih rekao da su neki od tih lijekova bolji od onih koji su povučeni - kaže dr. Dragan Soldo, predsjednik Hrvatskog društva obiteljskih doktora. Dodaje da posebni pregledi za prepisivanje zamjenskog lijeka nisu potrebni, no ne isključuje mogućnost da liječnik pacijenta koji dugo prije toga nije bio na pregledu ipak pošalje na njih, kao što je to slučaj s našim čitateljem.

Foto: Dreamstime

- Naime, dogodi se da pacijent godinama pije neki lijek, a da u međuvremenu nije obavio preglede da se vidi je li stanje isto ili se možda nešto promijenilo. Tad se može dogoditi da pacijenta uputimo da to obavi - pojašnjava.

S tim se slaže i dr. Denis Novalija, liječnik u Domu zdravlja Donji grad, koji kaže da pacijentima bez problema prepisuje zamjenske lijekove.

- Imamo ih sasvim dovoljno i mislim da svaki pacijent može doći do odgovarajućeg lijeka. Dosad mi se nitko od onih kojima sam ih prepisao nije žalio da ih u ljekarni nisu mogli naći, tako da zasad ne vlada nestašica - dodaje.

Naši sugovornici kažu da se ne može predvidjeti kad bi se lijekovi na koje su ljudi navikli mogli ponovno vratiti na tržište, a tih informacija nemaju ni u HALMED-u. Neslužbeno, tek, kažu kako to ovisi o proizvođačima. Naime, na njima je sad da se “prestroje” i nabave nove supstance umjesto onih iz Kine i Indije, koje su se pokazale kontaminiranima, te tržištu dostave nove pošiljke lijekova.

- Dostupni su lijekovi koji se mogu primjenjivati kao zamjenska terapija. To su lijekovi koji sadrže djelatnu tvar famotidin (primjerice, Ulfamid i Famosan) i lijekovi iz podskupine inhibitora protonske pumpe: pantoprazol (Controloc ili Nolpaza), esomeprazol (Emanera ili Nexium), rabeprazol (primjerice, Ares), lanzoprazol (Lanzul) i omeprazol (Ultop ili Target Plus) - kažu u HALMED-u. Neki od tih lijekova mogu se dobiti na recept.

