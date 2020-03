Što koristiti, a što izbjegavati da kosa bude lijepa, ali i zdrava

Zdrava i sjajna kosa cilj je kojem teže mnoge žene, ali frizer slavnih i stilist za kosu Frederic Fekkai kaže kako mnoge žene rade i neke uobičajene pogreške kojima štete kosi.

Evo što po njemu ne bi trebalo raditi, koje su to pogreške u njezi i kako ponovno oživjeti 'mrtvu' kosu.

Prečesto ili prerijetko pranje

Fekkai kaže da učestalost pranja kose treba ovisiti o njenoj debljini.

- Ženama s tankom kosom preporučujem svakodnevno pranje i to sa šamponima koji dodaju volumen da stvore dojam punoće vlasi - kaže on i dodaje da ženama sa srednje gustom ili gustom i 'grubom' kosom preporučuje da kosu ne peru češće od triput tjedno.

Foto: Ihar Ulashchyk

'Over-styling'

Fekkai kaže da je i prečesto stiliziranje kose 'jedna od velikih pogrešaka'.

- Bilo da prečesto uvijate kosu ili ju prečesto ravnate vrućim peglama, nakon nekog vremena teško ćete vratiti njenu kvalitetu - kaže on, a dodaje da i čimbenici iz okoliša mogu drastično utjecati na stanje kose.

- Teški kozmetički proizvodi zajedno sa svim ekološkim agresorima u našem svakodnevnom životu; kao što su zagađenje, UV zrake i klor iz vode, štete kosi i čine je suhom, krhkom i oštećenom - objasnio je, a kaže da bi se jako suhu i već oštećenu kosu trebalo šamponirati najviše dva puta tjedno, dok se masnu kosu može prati svakodnevno.

- Ako imate normalnu kosu i ne patite od suhoće ili masnoće, perite je kad god osjetite da je to potrebno - poručio je Fekkai koji kaže i da 'gušća, kovrčava i tretirana kosa duže mogu biti bez pranja od fine, tanke kose' - koja najbrže gubi ulja s vlasišta jer ono prelazi na donje slojeve pa prije i izgleda prljava.

Osim ovih uputa, Fekkai preporučuje i 'jako dobro' ispiranje nakon nanošenja šampona, te izbjegavanje nanošenja teških balzama i regeneratora na korijen, jer to 'oteža' kosu.

Foto: Dreamstime

Ravnanje

Fekkai kaže da je ravnanje peglom među najštetnijim stvarima koje možete raditi.

- Stvarno ne volim plosnate pegle i redovito viđam klijentice sa inače zdravom kosom koja je oštećena zbog tog uređaja - kaže on, a takvim klijenticama preporučuje da vruće pegle za kosu koriste što je manje moguće i da prije 'peglanja' obavezno nanesu masku s maksimalnom zaštitom od topline.

Nanošenje suhog šampona preblizu korijena

Frizer kaže da mu je suhi šampon jedan od najdražih proizvoda za kosu, te da je suho pranje odlično u stresnim, užurbanim jutrima kad nemamo dovoljno vremena.

- Uvijek možete pronaći dvije minute za nanošenje suhog šampona, no budite oprezni da ga ne nanosite pored korijena - sprejajte 20 do 30 cm od glave kako biste to izbjegli - kaže Fekkai za Daily Mail.

Foto: Dreamstime

Koristite maske za kosu da vam boja dulje traje

Brojnim ženama koje se nadaju da će im se što duže održati boja kose frizer poručuje da za to trebaju redovito koristiti maske za očuvanje boje.

- Obično preporučujem hidratantni šampon i masku za 'popravljanje stanja', jer djeluju blagotvorno na obojenu kosu i produljit će vijek obojenoj kosi - kaže on.

Birajte boje koje vam idu uz ten

To su, kaže Fekkai, one boje koje nisu daleko od naše prirodne boje.

Foto: Dreamstime

- Kad je boja ipak puno svjetlija od prirodne, preporučujem da razliku 'ublažite' toplim pramenovima - kaže on i zaključuje kako su najbolje boje za kosu one sa prirodnim sjajem i kontrastom.

