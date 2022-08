Što nam oblik trbuha govori o zdravlju - hormonalni, naduti...

Stručnjak otkriva četiri različite vrste trbuščića - od 'hormonskog' do 'pivskog'. Postoje četiri vrste trbuha i svi nose različite poruke o vašem zdravlju. Estetski kirurg iz Londona, Paul Banwell, dekodira poruke ovog dijela tijela.

Mnogi od nas bi željeli da nam je trbuh malo ravniji ili malo zategnutiji, ali vaš trbuh nije samo stvar samopouzdanja. Paul Banwell, plastični i kozmetički kirurg, objasnio je da postoje četiri vrste stomaka i da njegov oblik može dati ključne informacije o vašem cjelokupnom zdravlju. Trbuščić koji ne možete pripisati prehrani ili nedostatku tjelovježbe mogao bi biti posljedica hormonske neravnoteže koju bi možda trebalo liječiti. U međuvremenu, 'pivski trbuh' može biti uzrokovan bilo kojom vrstom alkohola i pogađa žene jednako kao i muškarce, a mogao bi biti znak upozorenja na masnu jetru, prenosi Daily Mail.

Ovdje otkrivamo četiri tipa stomaka i kako se nositi s njima:

Hormonalni trbuh

Dr. Banwell kaže da ako vaš trbuščić 'osjećate kao jastuk' i sprijeda i u donjem dijelu leđa, to bi mogao biti pokazatelj hormonske disfunkcije u tijelu. Kaže da je to 'česta pojava', ali je treba liječiti jer hormoni pomažu regulirati mnoge naše tjelesne funkcije, uključujući metabolizam, stres, glad i seksualni nagon. Kaže da ako primijetite iznenadnu promjenu u svojoj tjelesnoj građi i ne možete je pripisati prekomjernom jedenju ili nedostatku vježbanja, onda to može značiti da se borite s problemima s hormonima.

- Ako osoba ima nedostatak određenih hormona, to može rezultirati debljanjem oko trbuha, poznato kao 'hormonalni trbuh' - rekao je dr. Banwell. Savjetuje da prije svega razgovarate sa svojim liječnikom kako biste provjerili imate li temeljnih zdravstvenih smetnji. Istaknuo je da je borba s viškom trbušnog masnog tkiva i naglim debljanjem vrlo česta kod žena od perimenopauze do postmenopauze. Trbuh u menopauzi može biti vrlo frustrirajući za žene i čak isprobavanje najnovijih modnih trendova u prehrani i vježbanje ne garantira promjenu. Liječnik predlaže smanjenje unosa šećera, eliminaciju prerađene hrane i izbjegavanje stvari poput mliječnih proizvoda, alkohola i kofeina koje može pomoći u smanjenju razine šećera u krvi i inzulina.

Napuhan i nadut trbuh

- Dok nadutost i distenzija nisu povezani s masnoćom na trbuhu, oni su pokazatelji probavnih poremećaja, koji na kraju mogu dovesti do trbušne masti - rekao je dr. Banwell. Napuhani želudac često je zategnut, bolan i pretrpan, a najčešći uzrok tome je višak plinova, što pak može biti uzrokovano prevelikom količinom hrane i prebrzim jedenjem. Ali to također može biti uzrokovano netolerancijom na hranu i, opet, dr. Banwell savjetuje da biste trebali razgovarati sa svojim liječnikom opće prakse prije nego što tražite daljnje tretmane. Ističe da se neki ljudi osjećaju i napuhano u vrijeme menstruacije, te preporučuje probiotike.

Pivski trbuh

Ako pijete puno piva, vina ili prošeka, možete završiti s okruglim i izbočenim trbuščićem. 'Iako je pivski trbuh češći kod muškaraca, on svakako pogađa i žene', rekao je dr. Banwell. To nije zdravo i treba promijeniti prehranu. Zapravo, nije samo pivo ono što uzrokuje ovaj trbuščić.

- Sve vrste kalorija, bilo iz alkohola, slatkih pića ili velikih porcija mogu na ovaj način povećati salo oko trbuha. Dobivanje na težini temeljeno na alkoholu obično dovodi do sveukupno većeg trbuha, može biti opasno i povezano s masnom jetrom.

Bolest masne jetre obično ne uzrokuje znakove i simptome, ali može uključivati ​​povećanu jetru, umor i bolove u trbuhu. Može uzrokovati veća oštećenja jetre - kaže on te predlaže da smanjite ukupan unos alkohola i posvetite se više vježbanju. Dr. Banwell promiče zdravu prehranu svima, uključujući puno voća, povrća i puno vode.

'Mama' trbuščić

Ovaj trbuščić je stanje koje može izazvati najviše nevolje ženama nakon poroda. Dr. Banwell kaže da je to često 'zahvaljujući lošim prikazima na društvenim medijima', pri čemu žene očekuju da će im se tijela odmah povratiti, ali u stvarnosti to često nije slučaj.

- Ovo zapravo može biti ozbiljno zdravstveno stanje zvano dijastaza, a ne kozmetički problem - rekao je. To je, kako kaže, ipak prilično često stanje koje znači da je došlo do odvajanja trbušnih mišića tijekom trudnoće. Dr. Banwell je rekao da mnoge nove mame doživljavaju razne promjene nakon trudnoće i potiče ih da izbjegavaju biti prestroge prema sebi. 'Postati majka je jedinstveno i posebno vrijeme u životu žene, ali trudnoća, porod i dojenje mogu imati negativne strane za mnoge žene - kao što su višak kože, strije, višak težine u trbuhu i promjene na grudima', ističe.

