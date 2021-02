Po kineskom vjerovanju, svaku godinu obilježava jedna od 12 životinja koje se izmjenjuju u kružnom ciklusu. To su Štakor, Bik, Tigar, Zec, Zmaj, Zmija, Konj, Koza, Majmun, Pijetao, Pas i Svinja. Kineska nova godina započet će ovaj put u znaku Bika, a trajat će od 12. veljače 2021. do 31. siječnja 2022.

Ovisno o životinji koja u određenom periodu vlada, svaka godina sa sobom donosi određenu energiju. Pred nama je godina Bika i elementa metala što će se povoljno odraziti na obiteljske odnose, ljubavne veze i na prijateljstva. Ukoliko u tim odnosima postoje određeni problemi, ovo vrijeme je najbolje za rješavanje nesuglasica i nejasnoća. Također, pogodno je doba i za razvoj novih veza i poznanstava.

Znači, pred nama je godina pogodna za stvaranje harmonije i skladnih međuljudskih odnosa pa imajte to na umu, posebno među članovima obitelji. Također, nemojte misliti da će se stvari rješavati same od sebe, morat ćete se malo potruditi. Mnogi ljudi će u ovom periodu ozbiljno razmišljati o boljem balansiranju između obveza i slobodnog vremena kako bi živjeli kvalitetnije i ispunjenije.

Osim toga, godina u znaku Bika bit će obilježena ozbiljnim, napornim radom, disciplinom, upornošću i poštenjem - to je ono što donosi uspjeh i prosperitet u bilo kojem području života. Uz Bika se veže yin energija što znači da će mnogi ljudi morati udvostručiti napore kako bi došli do ciljeva. Neće biti lako, ali isplatit će se, a oni koji se potrude ubrzo će vidjeti plodove svojeg rada. Ovu godinu nikako nemojte shvaćati na način: 'Kako ćemo? Lako ćemo'.

Godina Bika je, također, povoljan period za mudra, dugoročna ulaganja kao i štednju bilo kojeg oblika. Važno je misliti na budućnost. Kaže se: 'Pripremite se na najgore, a nadajte najboljem', i to nije loše imati na umu. Kad su ciljevi i planovi u pitanju, važno je da budu realni.

Preporuka je kineskih majstora ove godine unijeti određene boje u dom kao i poslovni prostor. To su bijela, siva, žuta, krem, boja vanilije, zelena te srebrna, zlatna i ostale metalne boje. Savjet je nositi i neki nakit za sreću koji obvezno treba biti od nekog metala. Nakit od umjetnih materijala svakako biste trebali izbjegavati.

Osvrnuli su se i na zdravlje, a u ovoj godini najviše se preporučuje boraviti u prirodi, što je više vremena moguće. To mogu biti šuma, planine, more, rijeke... Važno je da ste okruženi prirodom i udišete svježi zrak. Naime, element metal se povezuje s plućima pa je izuzetno važno obratiti pažnju na taj organ, to se posebno odnosi na ljude koji su već ranije imali nekih problema s plućima. Aktivnosti na otvorenom neka ne budu prenaporne, već one srednjeg intenziteta.

Kako se uz Bika stavlja naglasak na dom i obitelj, u novi period godine uđite ispravno kako biste prizvali blagostanje i sreću. Posvetite se temeljitom čišćenju doma od svih nepotrebnih stvari, prljavštine kao i od negativne energije te tako napravite prostora za svježu yang energiju. U novčaniku nek se nađe malo više novca nego inače, prenosi Atma.