Nikad ne dirajte lice, posebno ne usta, nakon dodirivanja sjedala. Naime, ne možete znati kakve se sve bakterije i virusi nalaze na sjedalu u zrakoplovu ili bilo kojem drugom njegovom dijelu. Posebno oprezan valja biti sada u doba pandemije Covida-19.

- Moje pravilo je da nikad ne stavljam ruke u usta ili blizu lica kad putujem - rekla je stjuardesa Linda Ferguson.

Također, preporuka je dezinficirati sprejem ili maramicama rukohvate odmah na početku putovanja. Zaposlenici u zračnim lukama čiste unutrašnjost zrakoplova redovito, no ne možete biti sigurni koliko je sve dobro očišćeno. Osim toga, svakako dezinficirajte ruke kad se smjestite u sjedalo.

Ako vam padne na pamet prebrisati i samo sjedalo dezinficijensom, suzdržite se od toga.

- Korištenje maramica za dezinfekciju na tapeciranim površinama jednostavno rezultira mokrim sjedalom, što u biti uzrokuje širenje klica - objasnio je dr. med. Aaron Milstone, pomoćni epidemiolog u bolnici Johns Hopkins.

- Nije loše obrisati područje oko sebe, ali vrijedi zapamtiti da koronavirus neće skočiti sa sjedala i ući u vaša usta. Ljudi bi trebali biti oprezniji što dodiruju i brinuti o tome da ruke ne približavaju licu - nadovezao se dr. sc. Andrew Mehle, izvanredni profesor medicinske mikrobiologije i imunologije na Sveučilištu Wisconsin Madison.

'Sjedalo s najmanje bakterija i virusa je ono do prozora'

Istraživanjem 'Proceedings of the National Academy of Sciences' znanstvenici su željeli shvatiti koliko su često putnici u zrakoplovima izloženi zaraznim bolestima, kako se bakterije i virusi šire zrakoplovom i gdje se najviše zadržavaju. Ispostavilo se da su sjedala do prozora možda najsigurnije mjesto od bakterija.

Znanstvenica Vicki Stover Hertzberg i njezin tim bili su na deset letova, od kojih je svaki trajao od oko tri do pet sati. Prikupili su 229 uzoraka zraka i površina u zrakoplovu. Jedan od dijelova istraživanja bilo je i dokumentiranje koliko su putnici često napuštali svoja sjedala ili se uopće nisu dizali tijekom cijelog leta.

Rezultati su pokazali da su putnici, koji su sjedili na sjedalu pored prozora, imali najmanje kontakta s bilo kim u zrakoplovu. Također, putnici smješteni kraj prozora su se i manje kretali u usporedbi sa onima koji su imali sjedala u sredini ili uz prolaz.

- Rezervirajte sjedalo do prozora, pokušajte se ne micati tijekom leta, ostanite hidrirani i držite ruke podalje od lica - savjetuje Hertzberg.

- Sve dok se držimo svakodnevnih mjera opreza na putovanjima, rizici se mogu značajno minimizirati. To možemo učiniti tako da održavamo distancu koliko možemo, nosimo masku u blizini ljudi koje ne poznajemo, držimo ruke dezinficiranima i ne dodirujemo oči, nos ili usta, osim ako su nam ruke čiste - napomenuo je dr. Joseph Khabbaza, liječnik za plućne bolesti i kritičnu njegu, a prenosi msn.com.

Ne nosite ništa kratko u zrakoplovu

- Nemojte nikad nositi kratke hlače ili suknje dok ste u zrakoplovu. Nikad ne znate koliko je ljudi obrisalo ruke o sjedalo ili što ga je dotaklo. Ako nosite duge hlače, manje su šanse da dođete u doticaj s bakterijama - kazao je stjuard Tommy Cimato.

Upozorio je i na to da nije pametno drijemati s glavom naslonjenom na prozor - zbog moguće prljavštine, bakterija i virusa koje su ostavili drugi putnici za sobom.

Također, savjetovao je putnicima da svakako unose dovoljno vode u organizam dok lete kako bi bili adekvatno hidrirani, jer je poznato da let zrakoplovom može dehidrirati tijelo.

S tim se slaže i obiteljski liječnik dr. Matthew Goldman iz SAD-a.

- Zrakoplovne kabine imaju vrlo nisku razinu vlažnosti jer oko polovice zraka koji cirkulira dolazi izvan zrakoplova, a na velikim nadmorskim visinama zrak je gotovo potpuno lišen vlage. To može uzrokovati suhoću grla, nosa i kože - rekao je.