Što poza koju najviše koristite u seksu otkriva o stanju vaše veze

Postoji više od 600 položaja za seks, no unatoč raznolikosti, prosječni parovi koriste tek dva ili tri. Ne postoji neka 'najbolja poza', sve ovisi o vašoj visini, obliku tijela, individualnim preferencijama, raspoloženju...

<p>Ukoliko par u seksu uvijek ili gotovo uvijek koristi jednu te istu pozu, to može dosta reći o njihovoj vezi. Britanska stručnjakinja za seks, Tracey Cox, za <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8711301/Tracey-Cox-reveals-sex-position-says-relationship.html" target="_blank">Daily Mail</a> je objasnila što određene seksualne navike govore o vašoj vezi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (seks je i fizička potreba):</p><h2>Misionarska poza</h2><p><strong>Loša strana: </strong></p><p>Za ovu pozu mnogi misle da je najdosadnija na svijetu i može značiti da ste oboje lijeni u spavaćoj sobi jer zahtjeva jako malo mašte.</p><p>Ako on inzistira na tom položaju, to dosta govori o dinamici snage u vašoj vezi. On je šef i očekuje se da ćete ga slušati. To također može značiti da ga nije briga za vaše seksualne potrebe. U toj pozi muškarac ima potpunu kontrolu dubine prodiranja, kuta i tempa, a to obično rezultira samo jednim orgazmom - njegovim.</p><p>No i mnoge žene inzistiraju na seksu u misionarskom položaju ako se brinu da su se udebljale. To je najčešći spolni položaj koji odabiru ljudi koji imaju problema sa izgledom jer je većina tijela skrivena od pogleda.</p><p><strong>Dobra strana: </strong></p><p>Unatoč lošoj reputaciji, misionarsku pozu koristi većina parova. Udobna je i tijekom zime je nešto što lako možete učiniti ispod pokrivača.</p><p>Ironično, ako ste očajni za seksom, to je poza koju ćete odabrati jednostavno zato što je to prva koja vam padne na pamet kad vas nije briga kako to radite, samo to trebate učiniti sada.</p><p>Ako vam je to najdraža poza, to obično znači da ste bliski. Malo se parova ljubi ili približava lica ako postoje problemi u vezi.</p><p>Vaš seksualni život možda je malo dosadan, ali vaš ljubavni život je vjerojatno u dobroj formi.</p><h2>Pseća poza</h2><p><strong>Dobra strana: </strong></p><p>Od svih položaja ovaj će najvjerojatnije stimulirati njezinu G-točku, pa su šanse za orgazam veće. Također, muškarcu je lako dosegnuti i pružiti dodatnu stimulaciju klitorisa.</p><p>Postoje dva razloga zbog kojih se parovi koji imaju snažne spolne nagone i seksu daju visok prioritet u vezi često odlučuju za pseću pozu.</p><p>Rijetko ju odaberu nesigurni ljubavnici - nema umirujućeg kontakta očima, a vaš partner dobiva puni pogled na vaše genitalije i anus.</p><p>To je također savršen položaj ako se želite prepustiti fantaziji koja ne uključuje vašeg partnera jer možete maštati o nekome drugome, pa tako mogu uživati ​​i parovi koji potajno žele 'šarati'.</p><p><strong>Loša strana:</strong></p><p>To je 'životinjska' poza, koju vole oni nesputani i vođeni požudom, a ne ljubavlju.</p><p>Ako stalno birate tu pozu, to znači da se usredotočujete isključivo na fizičke blagodati seksa i ignorirate intimnost.</p><p>Ako on inzistira na toj pozi, a vi ju ne želite, to bi moglo značiti da u vašoj vezi postoje problemi s kontrolom. U toj pozi je on najdominantniji, a ona najpodložnija i najranjivija.</p><p>Zbog duboke penetracije u ovoj pozi muškarci većinom ne mogu dugo izdržati prije vrhunca.</p><p>Kako većina žena ne doživljava orgazam penetracijom, to bi moglo značiti da je on sebičan ljubavnik kojeg zanima samo vlastiti orgazam.</p><p>Ako nikad ne odaberete položaj licem u lice, u vašoj vezi vjerojatno postoje problemi s intimnošću.</p><h2>Žena na vrhu</h2><p><strong>Dobra strana: </strong></p><p>Ako je žena na vrhu, ima kontrolu i dominaciju u seksualnom susretu.</p><p>Ovu pozu biraju seksualno samopouzdane, pametne žene i partneri koji rado prepuštaju ženi da preuzme odgovornost.</p><p>Također, ova poza govori i lijepe stvari o dinamici snage u vašoj vezi i kako vidite svoje tijelo. Budući da je sve ispred njega, samo se žene sa zdravim stupnjem ekshibicionizma odlučuju biti gore.</p><p>To također može značiti da u vašoj vezi postoji veliko povjerenje, teško je lažirati orgazam jer vaš partner može vidjeti vaše lice i promatrati vaš vrhunac.</p><p><strong>Loša strana:</strong></p><p>U najboljim vezama parovi mijenjaju seksualnu dinamiku kako bi jedni drugima pružili priliku da budu i pokorni i dominantni.</p><p>Ako je žena uvijek na vrhu, a on nikada ne dobije priliku biti seksualni 'agresor', vjerojatno je ona šefica i u svim ostalim aspektima vaše veze.</p><p>Nije problem ako ste oboje zadovoljni time, ali nije dobro, ako se on osjeća nemoćno i u krevetu i izvan njega.</p><h2>Sa strane</h2><p><strong>Dobra strana: </strong></p><p>Dugoročno, položaje sa strane obično biraju romantični parovi kojima je intima važnija od orgazma.</p><p>Puno je tjelesnih kontakata koji su umiljati i senzualni, a ne seksualni. To je seks savršen za to kada ste napaljeni, ali niste raspoloženi za strastvene akrobacije.</p><p>To je izvrstan položaj za 'polagani seks' i drži se uvjerenja da nije bitan orgazam, već 'putovanje' te zbog toga rezultira s više orgazama za nju i sugerira nježnu vezu orijentiranu na budućnost.</p><p><strong>Loša strana:</strong></p><p>Ovoj pozi nedostaje požuda pseće i emocionalni intenzitet misionarske poze, što je vjerojatno razlog zašto su bočni položaji rijetko među prva tri najpopularnija.</p><p>Kako je to i prilično lijena poza, to bi moglo značiti da seks nije veliki prioritet u vašoj vezi.</p><h2>Oralni seks</h2><p><strong>Dobra strana: </strong></p><p>Ako je njoj penetrativni seks bolan ili ako on ima poteškoće s erekcijom, ovo je dobro rješenje. U tom je slučaju oralni seks izvrstan način zajedničkog postizanja orgazma bez stresa i nelagode.</p><p>Mnogo žena doživljava orgazam sa svojim partnerom samo kroz oralni seks. Ako je to ono što radite da biste oboje završili seks s orgazmom, onda to znači da su vaša veza i vaš seksualni život u sjajnom stanju - i vjerojatno nema razlike u tome koliko često tko doživljava orgazam.</p><p>Biti tako blizu nečijim genitalijama nije samo erotično, već također šalje jasnu poruku - volim svaki dio tebe.</p><p><strong>Loša strana:</strong></p><p>Iako je to najsigurniji put do orgazma, odbijanje uživanja u bilo čemu osim u oralnom seksu može značiti probleme s intimnošću i predanošću.</p><p>Seks postaje bezličan ako ste isključivo 'oči u oči' samo s nečijim genitalijama.</p>