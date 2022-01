Ispružite ruke - ako niste znali, one kriju iznimno puno informacija o vašoj osobnosti, zdravlju, pa i muškosti, kad su muškarci u pitanju. Naime, neke studije pokazale su da duljina prstiju može biti znak koji ukazuje na to kolikoj ste količini testosterona - muškog spolnog hormona - bili izloženi u maternici, prenosi The Sun.

Testosteron igra značajnu ulogu u razvoju bebe općenito, ali i određuje koliko će vam biti dugi kažiprst i prstenjak u odrasloj dobi.

No, kakve sve to ima veze s time kakva ćete osoba postati? Krenimo redom.

1 Ovo je znak varalice

Sljedeći puta na spoju nemojte gledati partnera u oči, nego u ruke, što je njihov kažiprst kraći u odnosu na prstenjak, veća je vjerojatnost da su bili izloženi višoj razini testosterona u maternici i da su skloniji varanju.

Psiholozi sa Sveučilišta Oxford i Sveučilišta Northumbria proučavali su 600 muškaraca i žena u Britaniji i SAD-u, proučavajući vezu između oblika ruke i promiskuiteta. Studija objavljena u časopisu Biology Letters pokazala je da se ljudi dijele u dvije skupine: one koji su skloniji ostanku u vezama i one koji žele isprobati puno partnera. Iako znanstvenici to nisu mogli iskoristiti za predviđanje vjernosti svih sudionika istraživanja, otkrili su da će muškarci i žene općenito češće varati ako imaju nešto duži prstenjak u odnosu na kažiprst.

Razlika može biti i slabo vodljiva, ona koja se mjeri u milimetrima i teško ju je primijetiti, kaže profesor Robin Dunbar sa Sveučilišta Oxford, koji kaže da su te razlike vidljive samo kada gledamo velike skupine ljudi i inače vrlo suptilne.

- Na ljudsko ponašanje utječu mnogi čimbenici, poput okoline i životnog iskustva, ono što se događa u maternici može imati relativno skroman učinak na nešto tako složeno kao što su seksualni odnosi - upozorava ipak.

2. Prstenjak govori o dužini muškosti

Žene su dugo bile uvjerene da broj cipela koje muškarac nosi govori o duljini njegove muškosti, no čini se da su informacije tražile na krivom mjestu. Prema studiji u Asian Journal of Andrology, muškarci čiji je prstenjak duži u odnosu na kažiprst obično imaju veće penise.

Kako bi istražili ovu vezu, južnokorejski liječnici izmjerili su kažiprst na desnoj ruci kod 144 muška dobrovoljca u dobi od 20 i više godina, pa onda i duljinu prstenjaka. Zatim su im izmjerili penise u opuštenom stanju, pa onda i u erekciji. Otkrili su da muškarci koji imaju mali razmak između dužine kažiprsta i prstenjaka - poput Simona Cowella ili Justina Biebera - imaju veće penise. Oni s većim razlikama, poput Donalda Trumpa, obično su slabije obdareni.

I to nije sve, druga studija južnokorejskih istraživača iz 2014. godine otkrila je da muškarci s dužim prstenjakom na desnoj ruci, u odnosu na desni kažiprst, također imaju veće testise.

3. Kakve žene privlačite?

Ako ste muškarac koji se nada da će zavesti ženu raskošnog tijela kad sljedeći put izađete van, vaše šanse za to su možda već bile određene dok ste bili u utrobi. Muškarci s dugim prstenjakom, poput Brada Pitta, imaju četiri puta veću vjerojatnost da će završiti s partnericom koja ima vrlo uzak struk i istaknuta prsa.

Istraživači s poljskog Jagiellonian University Medical College pogledali su ruke 50 mladića u dugotrajnim vezama i izmjerili vitalnu statistiku njihovih partnera. Otkrili su da muškarci s prstenjakom dužim od kažiprsta imaju partnere s klasičnim figurama pješčanog sata. Pretpostavlja se da je to zato što visoka razina testosterona čini muška lica simetričnima i privlačnijima suprotnom spolu, dajući im više šanse da privuku partnera s proporcijama koje obično ukazuju na plodnost.

Prema studiji objavljenoj u časopisu Personality and Individual Differences, rezultati sugeriraju da prenatalno okruženje muškaraca utječe na vjerojatnost da budu u vezi s privlačnijom i vjerojatno plodnijom ženom.

4. Dužina prsta određuje i brzinu trčanja!

Možda svaki dan trenirate za utrku, ali nemate pravu duljinu prsta za Olimpijske igre. Istraživači su otkrili da mladi sportaši s dugim prstenjakom u usporedbi s kažiprstom imaju veću snagu pluća.

Jedna teorija je da veća izloženost testosteronu u maternici može potaknuti bolji razvoj bebinih pluća za cijeli život, podižući razinu iskorištenosti kisika u tijelu. Kod najboljih trkača pokazalo se da prstenjak može biti i centimetar duži od kažiprsta.

Sličan učinak uočen je i kod žena. Naime, zasebno istraživanje ženskih rendgenskih snimaka u British Journal of Sports Medicine pokazalo je da sportašice također imaju duži prstenjak. .

5. Prst određuje i koliku će muškarac imati plaću

Ako želite saznati je li muškarcu suđeno da ima visoku zaradu, pogledajte njegove ruke. Za studiju u Proceedings of the National Academy of Sciences, istraživači su izmjerili desne ruke 44 muškarca koji se bave trgovinom na burzi, od kojih su neki zaradili i do 4 milijuna funti. Tijekom 20 mjeseci otkrili su da su trgovci s dužim prstenjakom zarađivali 11 puta više od onih s kraćim prstenjakom.

Istraživači vjeruju da su ti ljudi zbog veće izloženosti testosteronu bili sigurniji, opušteniji u riskiranju i imali su brže vrijeme reakcije.

6. Određuje i hoćete li biti ljubitelj junk fooda

Jeste li tip koji se često odlučuje za hamburger i krumpiriće, a ne za zdravu salatu? Možda mislite da vas vodi trbuh, no izbor može ovisiti o duljini prsta. Istraživači sa skandinavskog sveučilišta Agder pregledali su izbor hrane 216 muškaraca i žena za istraživanje u časopisu Food Quality and Preference. Pokazalo se da su oni s malom razlikom u veličini između prstenjaka i kažiprsta, skloniji posezati za tvrdom i mesnatom hranom kad su gladni.

Znanstvenici vjeruju da na ljude s dužim prstenjakom možda utječu oglasi koji promoviraju 'muške' prehrambene proizvode na televiziji, što bi se moglo posebno svidjeti i muškarcima i ženama s većom razinom testosterona.

7. Uspjeh u matematici i jezicima

Hormoni u maternici koji pomažu da dijete bude dobro u matematici također mogu učiniti djetetov prstenjak prst duži od kažiprsta, tvrde istraživači Sveučilišta u Bathu. Prema autoru studije dr. Marku Brosnanu, omjer prstiju kod djece poprilično je definiran već oko druge godine.

U studiji objavljenoj u British Journal of Psychology, znanstvenici su usporedili fotokopije šaka 75 šestogodišnjaka i sedmogodišnjaka i izmjerili duljinu njihovog kažiprsta i prstenjaka na obje ruke. Zatim su usporedili rezultate na testovima iz matematike i engleskog i otkrili da su djeca s dužim prstenjakom – koja su bila više izložena testosteronu u maternici – bila bolja u matematici nego u engleskom jeziku. Djeca koja su imala kraći prstenjak, u usporedbi s kažiprstima, bila su bolja u jeziku nego u matematici.

Smatra se da testosteron potiče razvoj prostornih i matematičkih vještina, dok usporava razvoj u lijevoj hemisferi mozga, dijelu mozga koji se bavi jezikom.

- Duljina prsta nipošto nije mjera inteligencije ili sposobnosti, ali može pokazati ima li dijete 'sklonost' prema matematici - ustvrdio je Brosnan.

8. Vjerojatnost za smrt od Covida

Muškarci s dužim prstenjakom imaju manji rizik od smrti od Covida i vjerojatnije je da će, ako se zaraze, imati samo blaže simptome. Razlika je opet samo u milimetrima, ali prema istraživanju Sveučilišta Swansea, muškarci s dužim prstima vjerojatno su bili izloženi više testosterona u maternici, što pomaže u zaštiti od - virusa.

Dakle, ako je omjer između dužine kažiprsta i prstenjaka jedan prema 0,97 do 0,99, moguće je da imate dodatnu prirodnu zaštitu od virusa. Vjeruje se da testosteron može povećati broj ACE-2 receptora u plućima, za što se čini da smanjuje štetu koju virus može uzrokovati u organizmu. .

Međutim, čini se da duljina ženskih prstiju ne utječe na njihovu stopu smrtnosti od Covid-19, ukazuje studija objavljena u časopisu Early Human Development.