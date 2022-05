Što snovi mogu otkriti o našoj osobnosti i kako učiti iz njih

Upravo ste se probudili iz čudnog sna i pitate se što vam govori podsvijest. Od ispadanja zuba do prevare, podsvijest vam pokušava nešto reći.

Stručnjakinja za snove se usredotočila na one snove koji se ponavljaju i zbog kojih ste vjerojatno zbunjeni i pitate se što znače. Ona dodaje da iako svi snovi ne moraju imati duhovno značenje, postoji mnogo onih koji ga vjerojatno imaju.

Objavom na TikToku stručnjakinja pod imenom ElectraSoul opisuje one snove s kojima se većina najčešće susretne i objašnjava što oni govore i kako učiti iz njih.

Biti gonjen: Da vas netko ili nešto proganja prilično je uobičajen san koji ljudi mogu imati. ElectraSoul objašnjava što može uzrokovati ove snove.

- Ovo znači da postoji nešto u vama, za što možda i ne znate, s čime se trebate suočiti - kaže te nastavlja kako gledajući duboko u sebe, možete pronaći stvari s kojima znate da se trebate nositi i suočiti s njima.

- Ako sanjate da vas proganjaju, to također može značiti da ćete pobijediti svog neprijatelja - dodaje i objašnjava da ako u vašem životu postoji netko tko na vas loše gleda, da ćete pobijediti u toj bitci.

Pad: Bilo da se radi o padu sa zgrade, padu sa litice ili čak sa svjetionika, ovo je prilično uobičajen san koji možete imati i zbog kojeg se sljedeći dan možete osjećati pomalo čudno. ElectraSoul kaže da ovakvi snovi znače da morate biti snažniji u donošenju odluka, poput pravljenja izbora i držanja istih.

- Morate se suočiti sa svojim strahom kada je u pitanju odluka koju pokušavate donijeti jer će vam to promijeniti život, ali morate je i podržati. Ne bojte se toga, bit ćete dobro - objašnjava ona.

Sanjati pad također može značiti da ne osjećate kako imate kontrolu nad životom.

- Morate vratiti kontrolu i prestati dopuštati ljudima da vas koče - savjetuje stručnjakinja.

Otmica: Snovi u kojima ste oteti mogu značiti da se negdje u životu osjećate potisnuto. To bi moglo značiti da potiskujete ono što jeste, primjerice svoju kreativnost ili nešto drugo. Za one koji imaju ove neugodne noćne more, ElectraSoul predlaže da prestanete s potiskivanjem.

- Sputani ste da budete osoba kakva biste trebali postati. Morate zakoračiti u to i prestati se bojati - savjetuje ona.

Drugi mogući razlog zbog kojeg sanjate ove snove je taj što se možda osjećate spriječenima da postignete veliki cilj u svom životu, što ne biste smjeli dopustiti.

- Oslobodite se vlastitih tjeskoba - predlaže ona.

Ispadanje zuba: Sanjati ispadanje zuba može značiti da imate tjeskobe oko nečega u životu. Možda postoji odluka ili situacija koja djeluje kao previše za podnijeti. To može uzrokovati osjećaj gubitka kontrole nad sobom ili da ste slabi. Ovi snovi također mogu predstavljati nesigurnost, gubitak samopouzdanja i stres. ElectraSoul predlaže da odvojite vrijeme za ublažavanje stresa i pokušate ne dopustiti vanjskim silama da previše utječu na vas.

Biti prevaren: Srećom, to što ste prevareni u snovima ne znači da ste prevareni u stvarnom životu. Ovo je još jedan san koji može predstavljati nesigurnost u životu.

- Ne cijenite sebe, ne osjećate se važnim i ne osjećate kao da ljudi vide vrijednost u vama - kaže ElectraSoul. Kako bi to popravili, ona predlaže da jednostavno prestanete biti strogi prema sebi.

- Vi ste posebni kao i bilo tko drugi. Prestanite se ponašati loše prema sebi, prestanite se odnositi prema sebi kao da ste ništa. Ako želite da ovaj san prestane, vratite kontrolu u svoje ruke i prestanite se bojati - zaključila je.

