Ni same žene nisu svjesne da se iza njihovih žalopojki oko odraza u ogledalu ne krije samo nezadovoljstvo tijelom. Iako ćemo to rijetko priznati, ali istina je da ne mislimo uvijek da smo baš tako ružne i debele, kako to uspijemo izgovoriti riječima. Često osjećamo niz izmiješanih emocija koje na kraju izrazimo rečenicom 'Kako sam debela!'.

POGLEDAJTE VIDEO: Odlučila smršaviti nakon što je vidjela slike s vjenčanja

'Što žene stvarno misle kad kažu da su debele', otkrila je Guardianova kolumnisticu Hadley Freman.

- Znate kako Eskimi navodno imaju 50 riječi za 'snijeg', e tako i žene imaju milijun značenja za riječi 'debela sam'. Dakle, kako bih pomogla svima, ovo je konačna lista što sve može značiti rečenica 'Isuse, kako sam debela!'.