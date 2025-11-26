Stol iz Jyska koji svi žele imati u svom dnevnom boravku, sada je na astronomskom sniženju

StartFragment Pregledavajući Jyskovu Black Friday ponudu, izdvojili smo nekoliko komada koji su u posljednje vrijeme stekli veliku popularnost na društvenim mrežama poput Instagrama i TikToka.

Među njima se posebno ističe blagovaonski stol Marstrand, čiji je minimalistički i moderan dizajn osvojio brojne korisnike i brzo ga pretvorio u viralni hit.

Ovaj stol ističe se praktičnošću – riječ je o modelu koji se može produljiti zahvaljujući mehanizmu na izvlačenje. U osnovnom obliku je okrugao i promjera 110 cm, što ga čini savršenim izborom za manje prostore. Kada se proširi na 200 cm, bez problema može ugostiti i veća društva.

Snižen je više nego ikad

Osim funkcionalnosti, stol se može pohvaliti i vrlo elegantnim izgledom. Drveni materijal unosi toplinu u prostor, a njegov jednostavan dizajn lako se uklapa u različite stilove uređenja.

Dostupan je u nekoliko varijanti: s bijelom pločom i natur nogama, u natur hrastu te u tamnom hrastu. Gornja ploča izrađena je od hrastovog furnira, dok su noge od masivnog drva, koje je lakirano kako bi se produžila njegova trajnost. Ovisno o odabranoj verziji, trenutno je snižen do 34%.

