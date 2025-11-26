Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
SVIĐA LI VAM SE?

Stol iz Jyska koji svi žele imati u svom dnevnom boravku, sada je na astronomskom sniženju

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 1 min
Stol iz Jyska koji svi žele imati u svom dnevnom boravku, sada je na astronomskom sniženju
Foto: Screenshot/Tiktok/Lax.Inredning

Stol Marstrand iz Jyska postao je hit na društvenim mrežama zbog modernog dizajna i praktičnog izvlačnog mehanizma. Okrugao je i kompaktan, ali se može produljiti na 200 cm za veća okupljanja. Dostupan je u više izvedbi

StartFragment Pregledavajući Jyskovu Black Friday ponudu, izdvojili smo nekoliko komada koji su u posljednje vrijeme stekli veliku popularnost na društvenim mrežama poput Instagrama i TikToka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

specka smeće pretvara u blago 00:57
specka smeće pretvara u blago | Video: 24sata/Video

Među njima se posebno ističe blagovaonski stol Marstrand, čiji je minimalistički i moderan dizajn osvojio brojne korisnike i brzo ga pretvorio u viralni hit.

OD ORMARA DO OTPADA Što tvoja odjeća govori o tebi: Riješi kratki kviz i doznaj jesi li eko nindža ili lovac na sniženja
Što tvoja odjeća govori o tebi: Riješi kratki kviz i doznaj jesi li eko nindža ili lovac na sniženja

Ovaj stol ističe se praktičnošću – riječ je o modelu koji se može produljiti zahvaljujući mehanizmu na izvlačenje. U osnovnom obliku je okrugao i promjera 110 cm, što ga čini savršenim izborom za manje prostore. Kada se proširi na 200 cm, bez problema može ugostiti i veća društva.

Snižen je više nego ikad

Osim funkcionalnosti, stol se može pohvaliti i vrlo elegantnim izgledom. Drveni materijal unosi toplinu u prostor, a njegov jednostavan dizajn lako se uklapa u različite stilove uređenja.

@lax.inredning I LOVE IT🫶🏼 #inredning #inredningsdetaljer #inredningsinspiration #inredningstips #rowicohome #jotex #ellos #hmhome #sleepo #soffadirekt #homeroom #desenio #jysk #interior #interordesign ♬ original sound - Snappy Printing 🐢

Dostupan je u nekoliko varijanti: s bijelom pločom i natur nogama, u natur hrastu te u tamnom hrastu. Gornja ploča izrađena je od hrastovog furnira, dok su noge od masivnog drva, koje je lakirano kako bi se produžila njegova trajnost. Ovisno o odabranoj verziji, trenutno je snižen do 34%. 

SEZONA ZIMOVANJA Evo koje su cijene na Hrvatima omiljenim skijalištima, a i od kojeg datuma kreću sniženja
Evo koje su cijene na Hrvatima omiljenim skijalištima, a i od kojeg datuma kreću sniženja
Foto: JYSK
Foto: JYSK
Foto: JYSK

EndFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Koliko ste omiljeni u društvu prema vašem znaku Zodijaka
LJESTVICA POPULARNOSTI

Koliko ste omiljeni u društvu prema vašem znaku Zodijaka

Donosimo rang listu znakova Zodijaka koji su češće omiljeni u društvu. Ipak, bez obzira na poziciju na ljestvici, niti jedan znak nije 'vrjedniji' ili 'bolji' od drugih zbog svoje društvenosti i šarma
Znakovi Zodijaka kao roditelji: Bik je učitelj, Ribe su tople, a evo na što Lav treba paziti
KAKVA SU VAŠA ISKUSTVA?

Znakovi Zodijaka kao roditelji: Bik je učitelj, Ribe su tople, a evo na što Lav treba paziti

Svaki roditelj voli svoje dijete, no nema svatko isti pristup odgoju. Tako će Jarac i Djevica inspirirati dijete kritikom, Rakovi pretjerivati sa zaštitom, a Ovnovi prijetiti
Znakovi Zodijaka koji su skloni varanju: S njima budite oprezni!
VOLE ŠARATI...

Znakovi Zodijaka koji su skloni varanju: S njima budite oprezni!

Iako varanje ovisi o mnogo faktora kao što su moral ili situacija u vezi, neki horoskopski znakovi se ipak smatraju 'sklonijima' varanju zbog svojih osobina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025