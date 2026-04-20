JEFTINA IZRADA - SKUP IZGLED

Stolić 'srušio internet': U videu pogledajte kako ga je napravila

Piše Karolina Krčelić,
Foto: Instagram/no7.design

Na društvenim mrežama i u svijetu interijera ponovno se pojavio viralni DIY projekt koji pokazuje koliko daleko može ići kreativnost uz minimalan budžet

Admiral

Riječ je o takozvanom 'bubble' stoliću, koji je osmislila turska influencerica i kreatorica sadržaja İlkin Özyiğit, poznata po svojim 'prije i poslije' transformacijama interijera i DIY projektima.

Projekt je predstavljen na njezinom Instagram profilu @no7.design, gdje je već okupila više od pola milijuna pratitelja. Ideja je brzo postala viralna jer pokazuje kako se efektan, dizajnerski izgled može postići korištenjem vrlo jednostavnih i jeftinih materijala.

Dizajn koji izgleda skupo, a košta – simbolično

'Bubble' komad namještaja – bilo da je riječ o pomoćnom stoliću ili sjedećem elementu – karakterizira razigrana, skulpturalna forma koja podsjeća na mjehuriće složene u cjelinu. Iako na prvi pogled djeluje kao dizajnerski komad iz luksuznog studija, cijela ideja temelji se na DIY pristupu.

Özyiğit je projekt izradila koristeći vodovodne cijevi, drvene ploče i plastične kuglice, kakve se inače koriste u dječjim bazenima s lopticama. Upravo taj neočekivani spoj materijala daje komadu njegov prepoznatljiv 'bubble' izgled.

U procesu izrade, kako je sama navela, cijevi su spojene između drvenih podloga, a zatim su na njih pričvršćene plastične kuglice kako bi se dobio dojam volumena i mekoće forme. Završni detalj bio je izbor boje, pri čemu je influencerica odabrala izraženiju bordo nijansu koja dodatno naglašava skulpturalni karakter komada.

Viralni efekt i 'uradi sam' kultura

Ono što je ovaj projekt posebno istaknulo u digitalnom prostoru jest činjenica da je nastao kao odgovor na visoke cijene dizajnerskog namještaja. Komad koji ju je inspirirao koštao je nekoliko stotina eura, što ju je potaknulo da ga pokuša izraditi sama – uz višestruko manji trošak.

Upravo taj aspekt 'uradi sam' kulture posljednjih godina snažno raste na društvenim mrežama, gdje korisnici sve češće dijele projekte koji kombiniraju estetiku dizajna i pristupačne materijale.

Isto tako, izradila je stolić koji izgleda kao da stoji na kamenju.

Novi val pristupačnog dizajna

Stručnjaci za interijere ističu kako ovakvi projekti pokazuju širi trend u kojem se granica između profesionalnog dizajna i amaterskog stvaralaštva sve više briše. Inspirirani viralnim sadržajem, mnogi korisnici pokušavaju rekreirati skupe komade namještaja u vlastitim domovima, koristeći dostupne materijale.

