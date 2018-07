Stolisnik čuva žensko zdravlje, čisti krvne žile i miče prištiće

Stolisnik (Achillea millefolium) ubrajamo među najstarije poznate ljekovite biljke. Prema legendi, rabio ga je i grčki junak Ahilej kako bi zaustavio krvarenje, a po tome je stolisnik i dobio svoje latinsko ime. Zbog mnogobrojnih aktivnih sastojaka stolisnik ima široku primjenu u liječenju. Eterično ulje stolisnika djeluje umirujuće na grčenje mišića, omogućuje ispuštanje plinova iz organizma, djeluje protuupalno i uništava gliste u crijevima.

Stolisnik se obično rabi za smirivanje probavnih smetnji, kao što su želučane bolesti, upale stijenki crijeva, zatvor i nadutost. U vanjskoj uporabi, zahvaljujući protuupalnim svojstvima, stolisnik smiruje reumatske bolove i bolove kod hemoroida. Upotrebljava se i za liječenje infekcija usne šupljine, konjunktivitisa, ekcema i drugih stanja, uključujući groznice. Stolisnik djeluje i kao diuretik, snižava krvni tlak, a pomaže i u liječenju bolesti povezanih s trombozom te abnormalno visokog tlaka u arterijama. Ta se biljka može rabiti i u slučajevima infekcija u mokraćnom traktu. Ima stimulirajući učinak na proizvodnju žuči i funkciju jetre.

Stolisnik je i jedan od najučinkovitijih čajeva za žene. Tradicionalno se upotrebljavao za smirivanje grčeva maternice, kod tegoba s mjesečnicom i za olakšavanje porođaja. Kad se redovito uzima u malim količinama, može pomoći u reguliranju menstrualnog ciklusa, pogotovo u slučajevima kad je mjesečnica rijetka ili neredovita.

No ova biljka ima i mnoga druga korisna svojstva. Stolisnik se tako upotrebljava i za razgrađivanje sluzi te liječenje dišnih putova. Kod gripe i nakon teških oboljenja preporučljiv je kao tonik zaslađen medom. Prema nekim izvorima, vrući čaj od stolisnika pomaže kod migrene. Stolisnik uz to čisti i masnu kožu pa je čest sastojak kozmetičkih proizvoda. Najčešće se suši za pripremu čajeva i bere nakon što procvate, od lipnja do listopada. Može se rabiti i svjež.

Za jelo se može brati već u rano proljeće, od kraja veljače sve do lipnja, katkad ponovno u jesen, dok se u ljekovite svrhe suše gornji dijelovi cvatućih mladica ubrani tijekom ljeta. Iako je tad stolisnik najbogatiji ljekovitim sastojcima, tad više nije prikladan kao dodatak jelima. Naime, samo mladi i posve nježni listovi stolisnika su ukusni, a starenjem postaju pregorki. Gorčina se može smanjiti ako se listovi opare vrelom vodom i ocijede. Mladi listovi imaju aromatičan miris od eteričnog ulja, pa ih u Njemačkoj dodaju juhama, salatama, varivu, svježem siru i maslacu ili ih miješaju s kiselicom i trpucem. Stolisnik se može rabiti i kao začin umjesto listova peršina. Iz mladih listova, uz dodatak limunova soka ili limunske kiseline, može se prirediti ukusan umak, nalik na onaj od kopra. Osim zbog ljekovitih svojstava, svježi bi stolisnik bilo dobro uključiti u prehranu zbog obilja vitamina C i karotena. Velika prednost ove biljke je i u tome što ju je lako pronaći. Nalazimo ga u velikim količinama uz ceste i putove, po suhim pašnjacima, livadama i poljima. Ovu biljku vrlo je lako prepoznati, jer je vrlo karakteristična po svojim sitnim bijelim cvjetovima skupljenim u veće cvatove koji se izdižu na dugačkim, tvrdim i čvrstim stabljikama. Iako se one ne koriste u ljekovite svrhe, nekoć su bile vrlo cijenjene jer su se koristile u i-chingu, drevnoj kineskoj metodi proricanja, prije nego što su ih u tu svrhu zamijenili novčići.

20 LJEKOVITIH RECEPATA:

1. Čaj od stolisnika

Prelijte jednu do dvije žličice stolisnika šalicom vrele vode, ostavite da stoji pet minuta pa procijedite. Pijte od tri do četiri puta na dan, najbolje tijekom obroka. Koristan je i za obloge.

2. Za žensko zdravlje

Kao odličan čaj za žene uzima se čajna mješavina 100 g stolisnika, 25 g podanka iđirota, 75 g cvjetova kamilice i 50 g korijena maslačka. Dvije pune čajne žlice te mješavine uzmu se za dvije šalice čajnog oparka, a pije se dnevno nezaslađeno toplo ili mlako.

Foto: Dreamstime

3. Svježi sok

Dvije šake svježih listova stolisnika prelijte sa 100 ml vode i izmiksajte. Četiri puta na dan uz jelo uzimajte po žlicu ocijeđenog soka.

4. Bolesti jetre

Kod otečene jetre i zastoja njezine funkcije dnevno piti 1-2 šalice čaja od stolisnika pomiješanog s jednakim dijelovima kantariona (Hypericum perforatum), crnog trna (Prunus Spinoza) i praha od aloa koliko stane na vršak noža.

5. Protiv krvnih ugrušaka

Pomiješajte 25 g stolisnika, 25 g trpuca i 25 g oskoruše (Sorbus domestica). Za čaj dvije žličice mješavine prelijte s 250 ml kipuće vode i pustite da odstoji 15 minuta. Pijte od dvije do tri šalice na dan. Ovim se čajem izbacuje ugrušana krv iz unutarnjih organa nastala kao posljedica lomova, uganuća ili pada.

6. Kupka protiv hemoroida

Prelijte 100 g svježeg ili suhog stolisnika litrom vrele vode, ostavite da stoji pokriveno 20 minuta i procijedite. Dodajte u vodu za kupanje koja treba sezati do pojasa. Upotrebljava se kod ginekoloških tegoba i hemoroida.

7. Biljno vino

Žlicu stolisnika kuhajte deset minuta u 250 ml vina. Procijedite. Popijte dvije šalice ovog pripravka na dan kao sredstvo protiv krvave stolice, slabog apetita, kao i protiv bubrežnih, žučnih te mokraćnih kamenaca.

8. Za jačanje

Protiv nesanice i opće slabosti u periodu rekonvalescencije, nakon preboljene teške bolesti, piti navečer po 1 šalicu čaja od 5 g stolisnika preliveno s 2,5 dl kipuće vode. Ovako pripremljen čaj potaknut će obrambene snage tijela.

Foto: DENIO RIGACCI

9. Urološki čaj

Kao čaj za mokraćne organe preporučuje se čajna mješavina pripremljena od 100 g stolisnika i 30 g cvijeta brđanke. Suho usitnjeno bilje se pomiješa i stavi u staklenku. Od ove čajne mješavine uzimate čajnu žlicu za šalicu čajnog oparka, a pijete toplo i nezaslađeno 1 sat prije spavanja.

10. Kronični zatvor

Od kroničnog zatvora stolice liječi mješavina od po 20 g cvijeta stolisnika, kore krušine (Rhamnus frangula), ploda sene (cassia), kamilice i rizoma zubače (Cynodon dactylon). Žlica mješavine prelije se šalicom vode, ohladi i pije navečer.

11. Mješavina za probavu

Velika žlica mješavine od po 25 g cvijeta i lista kunice, kantariona, gorke djeteline (menythes trifoliata), lincure (Gentiana lutea), metvice paprene (Mentha piperita) i komorača (fructus foeniculi) popari s 1 dl ključale vode, poklopljeno ostavi dok ne bude mlako pa se procijedi. Pije se tri puta dnevno, pola sata prije jela za olakšanje kod vjetrova

12. Bronhijalna astma

Tri velike žlice mješavine od po 20 g stolisnika, podbjela (Tussilago farfara), matičnjaka (Melissa officinalis) i cvijeta crnog sljeza (Malva silvestris) preliti litrom ključale vode, poklopiti i nakon dva sata ocijediti. Pije se triput dnevno po 1 šalica, i to prije jela.

13. Protiv prištića i čireva

Ako se čajem od stolisnika dugo pere tijelo, koža se čisti od prištića, čireva i krastica. Svježe zdrobljena biljka stavlja se na prsa kod groznice, a djelotvorni su i oblozi koji se stavljaju na rane i čireve. Kod akni dobro je istodobno piti čaj od stolisnika i korijena cikorije.

14. Uljna tinktura

U staklenku sa širokim grlom stavite 100 g usitnjenog stolisnika i prelijte litrom suncokretova ulja. U veći lonac stavite sloj platnenih krpa, a na njih staklenku. Ulijte hladnu vodu. Zagrijavajte na slaboj vatri sve dok voda ne zakuha i pustite da lagano kuha tri sata. Maknite s vatre i ostavite da se voda ohladi. Procijedite i ulijte u neprozirne bočice. Mažite uljem oboljela mjesta, a kod upale hemoroida pripremite obloge. Kod čira na želucu pijte ujutro i navečer prije jela po žličicu ulja.

15. Čišćenje krvi

U prah stučeno i prosijano suho lišće i cvijeće uzima se triput dnevno koliko stane na vrh noža - radi jačanja i čišćenja krvi i želuca. Po želji, možemo ga pomiješati s malo svježeg sira.

Foto: Dreamstime

16. Žučni kamenac

Protiv kamenca u žučnome mjehuru djelotvorna je mješavina od po 25 g lista i cvijeta kunice, rosopasa (Chelidonium majus), smilja (Helichrysum arenarium), anisa (fructus anisi), metvice paprene i ploda sene. Jedna velika žlica te mješavine popari se s 2 dl kipuće vode, poklopi i nakon 2-3 sata procijedi. Pije se tri puta dnevno poslije jela.

17. Čaj za dišne puteve

Kod kašlja, bronhalnog katara, bronhitisa i gripoznih pojava odlično djeluje topli čaj stolisnika s dodatkom meda i sljedećom čajnom mješavinom: 100 g biljke stolisnika, 50 g biljke plućnjaka, 50 g listova trpuca, 25 g korijena bijelog sljeza i 25 g kadulje. Uzima se 1 žlica za 1 šalicu čaja, a piju se tople od 3 do 4 šalice dnevno u gutljajima. U svaku šalicu čaja pomiješa se 1 puna čajna žlica meda, ali ne u vrući, nego u topli čaj.

18. Tinktura

Želite li pripremiti tinkturu od stolisnika, u staklenku stavite 50 g osušenog i usitnjenog stolisnika, prelijte litrom rakije od 40 do 45 posto alkohola i ostavite da stoji 14 dana na toplome mjestu. Povremeno promućkajte. Procijedite i ulijte u bocu. Ujutro i navečer popijte po žlicu tinkture. Ovaj pripravak služi kao tonik za jačanje apetita i organizma.

19. Smirujući čaj

Pomiješajte jednake količine poljske preslice, gospine trave, matičnjaka i stolisnika. Za čaj dvije žličice mješavine stavite u 250 ml vruće vode. Ostavite da odstoji deset minuta i procijedite. Popijte od dvije do tri šalice na dan prije jela.

20. Bubrežni kamenac

Protiv kamenaca u bubrezima treba 3 velike žlice mješavine od po 20 g stolisnika, breze (betula alba), medvjeđeg grožđa (uva ursi), kukuruzne svile (zea maydis) i peteljki višanja (Prunus cerassus) popariti s 1 l vruće vode, poklopiti i ostaviti da stoji preko noći, a sutradan odliti. Pije se umjesto vode.