Ove namirnice morate uvrstiti u prehranu za jačanje imuniteta

Donosimo TOP 15 namirnica koje treba uvrstiti u ljetni i jesenski meni ako želite osnažiti imunitet i pripremiti organizam da se obrani od virusa gripe i prehlade koji će vrebati zajedno sa koronom

<p>Kroz kvalitetnu i uravnoteženu prehranu u pravilu možemo osigurati sve vitamine i minerale potrebne organizmu za pravilno funkcioniranje i obranu od bolesti. Kako ih u većini slučajeva naš organizam ne može proizvesti samostalno, raznovrsna prehrana je najbolji način da osiguramo njihov unos, kažu stručnjaci.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Novi trendovi u prehrani</p><p>Tek povremeno, ako simptomi ukazuju na to da je vaš imunitet oslabio, možete si pokušati pomoći dodacima prehrani. No, kako je vrlo važno paziti na ravnotežu nutrijenata u organizmu, a sami ne možete provjeriti stanje, ne koristite dodatke prečesto, već naglasak stavite na prehranu. Također, ako se odlučite na dodatke prehrani, uvijek je bolje izabrati kombinaciju vitamina i minerala, nego ih uzimati pojedinačno.</p><p>- Upravo kasno ljeto i jesen, kad dozrijeva najviše voća i povrća, idealno su vrijeme da se posvetimo tome da kroz prehranu bildamo imunitet i čuvamo zdravlje. Pritom su nam podjednako važni svi vitamini i minerali te drugi vrijedni sastojci, kaže nutricionistica <strong>Sandra Marić Bulat.</strong> Za dobar imunitet, dodaje, treba jesti namirnice domaćeg podneblja, svježe kuhane, odnosno spravljene kod kuće, tako da vodimo računa da načinom pripreme ne uništimo vrijedne sastojke hrane. Tako je povrće i voće najbolje jesti svježe, u salatama, odnosno kuhati na pari, kratko i u što manje vode. Tu vodu sačuvajte, pa ju koristite za pripremu povrtnih juha ili variva. </p><p>Nastojte izbjegavati pirjanje ili prženje hrane, te namirnice koje sadrže rafinirani šećer: mliječne čokolade, kekse, industrijski proizvedene kolače, peciva, ali i mnoge vrste gotovih i polugotovih jela, industrijski proizvedenih sokova, dresinga za salate i slično, dodaje. </p><p>- Višak šećera dovodi do naglog porasta, pa pada šećera u krvi, što narušava druge procese u organizmu. Osim toga, šećer poništava djelovanje minerala i doslovno ‘ubija’ imunološki sustav, jer potiče razmnožavanje virusa i bakterija, pojašnjava nutricionistica. Zato smanjite količinu šećera koju koristite kod pripreme kolača, a voćnu salatu, ako baš morate, zasladite s malo meda. </p><p>- Za zdravi imunitet su nam posebno važne namirnice koje sadržavaju antioksidanse – vitamine A, C i E, te minerale cink i selen te namirnice koje sadrže biljne spojeve polifenole. Također, vrlo su važne one bogate beta-karotenom, poput žutog i narančastog voća i povrća te tamno zelenog lisnatog povrća, kao i one koje sadrže omega 3 masne kiseline, za koje je također dokazano da potiču imunitet – ističe nutricionistica.</p><p>Dakle, sigurno nećete pogriješiti ako naglasak u prehrani bude na raznovrsnom povrću i voću, te svim vrstama variva i cušpajza s povrćem, s kojima ćete unijeti i dovoljno tekućine koja je također važan čimbenik zdravlja. <br/> - Unosom dovoljno tekućine potičemo izmjenu tvari i izbacivanje štetnih tvari iz organizma, a za vrijeme toplih dana često zaboravljamo dovoljno piti, pa su cušpajzi i variva odlično rješenje – dodaje. </p><p>Voće je uvijek bolje konzumirati cjelovito, najbolje kao međuobrok, jer ćete na taj način povećati unos vlakana, što također doprinosi zdravijoj probavi i izmjeni tvari. </p>