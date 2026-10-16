Strah je zdrav, ali s mjerom: Zdravstvene prednosti i mane gledanja horor filmova

Zastrašujući prizori, napeta glazba i skakanje sa sjedala asocijacije su koje mnogima prve padnu na pamet kad se spomenu horori. Iako se na prvi pogled čini nelogičnim izlagati se strahu, takvi filmovi zapravo mogu donijeti brojne neočekivane prednosti za vaše mentalno i fizičko zdravlje.

Fizičke reakcije koje jačaju tijelo

Tijekom gledanja napetih scena, naše tijelo prolazi kroz dramatične promjene koje oponašaju stvarnu opasnost. Dolazi do ubrzanog rada srca, pojačanog disanja i napinjanja mišića jer simpatički živčani sustav preplavljuje tijelo adrenalinom i kortizolom. Znanstvenici ističu da nam ta prirodna reakcija omogućuje svojevrsni fizički trening dok zapravo samo sjedimo ispred ekrana.

Zanimljivo je da takvo stanje ubrzava metabolizam i pomaže u potrošnji energije. Istraživanja su pokazala da gledanje strašnog filma može potaknuti sagorijevanje i do 200 kalorija. To je količina energije koju biste potrošili tijekom otprilike četrdeset minuta umjerene šetnje.

Uz to, kratkotrajno i upravljivo izlaganje stresu može povoljno utjecati na naš imunološki sustav. Prema podacima objavljenima na blogu doktorice Barbare Johnson, sudionici jedne studije su nakon gledanja horora imali višu razinu bijelih krvnih stanica u krvi. Te stanice ključne su u obrani organizma od raznih bolesti i infekcija.

Oslobađanje stresa i osjećaj kontrole

Iako horori izazivaju strah, osjećaj olakšanja koji slijedi nakon napete scene donosi prave biokemijske nagrade. Kada mozak shvati da stvarna prijetnja ne postoji, uključuje se parasimpatički živčani sustav koji usporava rad srca i opušta mišiće. Tada tijelo oslobađa endorfine, serotonin i dopamin, hormone koji poboljšavaju raspoloženje i stvaraju osjećaj sreće.

​- To se naziva paradoksom horora jer ljudi općenito pokušavaju izbjeći stvari koje im stvaraju nelagodu - pojasnio je dječji psihijatar Ramnarine Boodoo.

Filmovi strave također pružaju sigurno okruženje u kojem se možemo suočiti s vlastitim strahovima. Gledatelji preuzimaju kontrolu nad situacijom jer u svakom trenutku mogu zatvoriti oči ili isključiti televizor. Takvo iskustvo pokazalo se korisnim jer gledanje prizora koji nas plaše može djelovati kao svojevrsni ispušni ventil za nakupljenu svakodnevnu napetost.

Zamke noćnih mora i prekomjernog gledanja

Unatoč navedenim prednostima, ovakvi filmovi nisu dobar izbor za svakoga. Visoko osjetljive osobe koje dublje proživljavaju emocije mogu osjetiti preveliku nelagodu i preopterećenje. Kod njih strašni prizori često izazivaju pojačanu anksioznost, osjećaj panike i napetost koja traje dugo nakon završetka filma.

Poseban problem predstavlja nesanica jer visoka razina adrenalina otežava opuštanje potrebno za miran san. Slike iz filmova lako se mogu ušuljati u snove i izazvati noćne more, što izravno narušava kvalitetu odmora. Stručnjaci stoga savjetuju da se izbjegava prekomjerno gledanje, posebno u kasnim večernjim satima neposredno prije spavanja.

Također, gledanje više horora zaredom može povećati simptome depresije i narušiti svakodnevnu rutinu. Ako primijetite da postajete razdražljivi ili tjeskobni, najbolje je napraviti pauzu i pogledati nešto opuštajuće. Kao i kod svakog oblika zabave, umjerenost je ključna za održavanje ravnoteže između uzbuđenja i očuvanja mentalnog zdravlja.

​- Budite spremni postaviti granice i zauzeti se za sebe prilikom dogovaranja zajedničkog gledanja - upozorila je psihologinja Pamela Rutledge.

*uz korištenje AI-ja