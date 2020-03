Stranice s besplatnim knjigama - iskoristite izolaciju za čitanje

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Posudite li masku to je kao da ste stavili tuđi donji veš na lice

Kako je većina ljudi ovih dana kod kuće, dosta je slobodnog vremena koje nečim treba ispuniti. Malo je stvari koje u ovo vrijeme mogu nahraniti dušu i učiniti da se osjećamo bolje, a dobra knjiga svakako je u toj kategoriji. Naravno, ne možete do knjižare, ili do knjižnice, no postoji nekoliko zanimljivih stranica na kojima se knjige mogu preuzeti ili čitati besplatno.

Evo koje možete posjetiti i pregledati ponudu:

Najopsežnija zbirka besplatnih knjiga, u kojoj ćete sigurno pronaći one koje će vas nadahnuti jer koristi vrlo jednostavne alate za pretraživanje. Naime, dovoljno je upisati knjigu ili pisca u Googleovu tražilicu, da dođete do njih. Na žalost, nisu sve knjige u ovoj aplikaciji besplatne, pa zato u tražilici svakako označite tu opciju, ako vam je to uvjet, kako ne biste počeli čitati knjigu koja se nakon uvoda naplaćuje.

S više od 60 klasičnih knjiga, dostupnih na sučelju za jednostavno korištenje, ovo je savršena web stranica ako imate specifičan klasik koji želite pročitati. Ova arhiva uključuje i dječje klasike poput Alise u zemlji čudesa i Pepeljuge, na primjer. Pretraživanje je vrlo jednostavno, možete ograničiti pretragu prema više parametara.

Cilj ove 'knjižnice' je otvoriti stranicu za svaku knjigu koja je ikad objavljena. Ova arhiva sadrži više od milijun knjiga, pa je savršeno mjesto za besplatno čitanje knjiga na mreži. Ako tražite određenu knjigu, moguće je pretraživati po naslovu, no - opet - vodite računa da je označena i opcija 'besplatne knjige'.

To je najstarija e-zbirka na mreži. Ovo web mjesto traži donacije, no za čitanje besplatnih online knjiga nema naknada. Trenutno možete izabrati više od 56.000 e-knjiga, a preuzimanje je vrlo jednostavno.

Smashwords je web-lokacija e-knjiga u kojoj se mogu naći različiti žanrovi, pa i poezija, klasika, te biografije. Prilikom pretraživanja knjiga obavezno kliknite karticu 'besplatno' jer nisu sve među 478.000 knjiga na webu besplatne.

To je neprofitna organizacija koja nudi besplatan pristup e-knjigama i digitalnim datotekama. Može se pretraživati po žanrovima, što ovu stranicu čini odličnom za pronalaženje novih knjiga, ako još niste sigurni u to želite li ih pročitati. Jednostavno ćete izabrati žanrove koje volite.

U ponudi je model pretplate, ali i besplatne knjige za čitanje na mreži. Nakon što stvorite račun, web stranica će se povezati s vašim Facebookom i vašim uređajem, kako bi vam omogućili besplatno čitanje knjiga na mnogim platformama. Web stranica omogućuje pregledavanje knjiga prema autoru, žanru, jeziku i abecednom redu.

Za pristup ovoj web stranici i njenim tisućama dostupnih e-knjiga, morate otvoriti račun, ali potpuno je besplatan. Nakon što otvorite račun, web stranica traži da odaberete svoje omiljene žanrove kako biste dobivali odgovarajuće preporuke. BookBub ima i odličnu ponudu bestselera, uz popust i do 75 posto.

Ova stranica sadrži preko 30.000 knjiga dostupnih za besplatno preuzimanje. Iako je vjerojatnije da ćete naći starije, klasične naslove dostupne besplatno od suvremenih, svejedno ima velik izbor. Možete pristupiti mnoštvu e-knjiga koje su dostupne po sniženoj cijeni.

