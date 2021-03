Gledanje dobrog filma ili utakmice u društvu najčešće podrazumijeva i konzumiranje najpopularnijih grickalica - kokica. Kokice su prirodno zdrave namirnice, ali način na koji ih pripremate je važan. Onaj starinski, s uljem u loncu i ispucavanjem kokica na štednjaku je daleko najpoželjniji, tvrde stručnjaci koji su zabrinuti zbog povećanja prodaje kokica za mikrovalnu pećnicu.

Naime, kokice iz mikrovalne karakteriziraju kao doista lošu hranu, koja sadrže brojne kemikalije, loše masnoće, pa čak i toksine.

Vrećica u kojoj dolaze ispušta na njih kemikalije

Dok su kokice u kinodvoranama štetne, ne zbog pripreme, već zbog čak 1160 kalorija i količine masti dostatne za tri dana u jednoj mjerici, kokice za mikrovalnu pećnicu daleko su opasnije zbog vrećice u kojoj se nalaze, upozorava u svom priopćenju, objavljenom na službenim stranicama, Američka agencija za hranu i lijekove FDA. Perfluorooktanska kiselina glavni je krivac za to.





Naime, tvar za koju su mnoga istraživanja pokazala da je štetna, nalazi se u papirnatoj vrećici u kojoj kokice stavljamo u mikrovalnu pećnicu, a služi da bi zadržala masnoću unutar vrećice. Osim toga, često se koristi i za omatanje ostale masne hrane, kao što je slučaj i kod obroka brze prehrane. Fluoropolimeri, koji su često prozivani kao opasnost koja vreba iz teflonskih tava, nisu ni upola opasni kao ono što se krije u masnom papiru, na primjer kokica za mikrovalnu pećnicu. Testiranja na životinjama također su pokazala da ta kemikalija povećava rizik od raka jetre, testisa i gušterače kod životinja.

U njima je masnoće za cijeli dan

Proizvođači više ne koriste transmasnoće u svojim proizvodima od kokica, ali neki sada umjesto njih koriste palmino ulje, piše Eatthis.

To nije sjajno za vaše zdravlje srca: jedno istraživanje iz 2015. objavljeno u časopisu The Journal of Nutrition sugerira da palmino ulje povećava LDL kolesterol više od biljnog ulja zahvaljujući višem udjelu zasićenih masti.

No bez obzira na to je li palmino ulje ili biljno ulje na popisu sastojaka vaših kokica u mikrovalnoj pećnici, velika je vjerojatnost da ćete pojesti dobru količinu masnoća kad ih pojedete. Neke od najgorih vrećica kokica u mikrovalnoj pećnici sadrže između četiri i šest grama zasićenih masti po obroku, što čini između 20 i 30 posto vaše dnevne vrijednosti hranjivih sastojaka u samo jednoj porciji, kao i sva masnoća koju bi trebali unijeti kroz cijeli dan.

Višak soli

Jeste li provjerili količinu natrija na svojoj omiljenoj vrećici kokica za mikrovalnu pećnicu? Ako vaša marka ne navodi da ne koristi sol, mogli biste unositi više od 300 miligrama natrija po obroku. (Idealan dnevni unos natrija je 1500 miligrama po Američkom udruženju za srce, tako da je to 20 posto dnevnog unosa u samo malom međuobroku.)

Studije su pokazale da su prehrane s više natrija povezane s hipertenzijom; jedna studija iz 2015. godine u časopisu American College of Cardiology, na primjer, sugerira da višak natrija može utjecati na mnoge različite tjelesne sustave, uzrokujući štetne učinke na vaš mozak i bubrege, zajedno s vašim kardiovaskularnim sustavom.

Kalorijska bomba

Kokice za mikrovalnu pećnicu u pravilu imaju dvostruko više kalorija od kokica koje se pripremaju u aparatu. Tako u naravi zdrava i niskokalorična namirnica postaje kalorijska bomba ako se radi o kokicama iz mikrovalne koje mogu biti jako posoljene, zaslađene ili s puno masti.

- Kokice pecite i jedite na starinski način, a kako bi one bilo još zdravije nemojte pretjerivati sa soli - ističe toksikologinja Olga Naidenko.