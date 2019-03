Stručnjaci objasnili koliko puta dnevno je normalno mokriti

Mokrenje može puno reći o nečijem zdravlju. Najčešće se ljudi pitaju koja je učestalost mokrenja 'normalna'? Odgovor nije tako jednostavan jer ovisi o tome koliko tekućine čovjek unosi u tijelo i koliko je fizički aktivan (znoji se).

Stručnjaci kažu da ipak postoji 'optimalan' broj mokrenja u danu. Svaki čovjek bi se dnevno trebao pomokriti šest do sedam puta, uzimajući u obzir da je popio oko dvije litre vode. Tijekom noći, normalno je jedanput se probuditi i otići na WC, sve više od toga može ukazivati na zdravstvene probleme, ali i na prekomjerni unos tekućine.

Ako mokrite znatno više od šest puta danju ili više od dvaput noću, potražite pomoć urologa.

- Mogući su razni uzroci povećanog broja mokrenja, a neki nisu bezazleni - kaže Thorsten Schlomm, šef urologije sveučilišne bolnice Charite u Berlinu.

Oni uključuju povećanu prostatu (kod odraslih muškaraca), dijabetes, ili infekciju urinarnog trakta. Dobra vijest je da se 'većina problema vrlo lako riješi ako se primijete dovoljno rano', dodaje Schlomm.

Povećani unos tekućine može smanjiti rizik od infekcija, no žene pritom moraju voditi računa da bi trebale mokriti u prosjeku svaka dva sata te da nipošto ne smiju odgađati mokrenje ili zadržavati mokraću. Stručnjaci upozoravaju da zadržavanje mokraće u mokraćnom mjehuru dulje nego što treba nije dobro za zdravlje jer uzrokuje bol i slabljenje mišića zdjelice te inkontinenciju, odnosno propuštanje mokraće.

Foto: Dreamstime

Odrastao čovjek može zadržati pola litre mokraće u mjehuru prije nego osjeti jaku potrebu za mokrenjem. Tada tijelo šalje poruku mozgu da je vrijeme da se olakša.

No ako zadržavate mokraću svaki dan i vrlo često, to će vjerojatno ostaviti posljedice. Konstantno zadržavanje mokraće može oslabjeti mišiće mjehura što može dovesti do urinarne retencije ili zadržavanja mokraće. To znači da se nećete moći pomokriti do kraja i da ćete stalno imati osjećaj da morate piškiti. Zadržavanje mokraće također može dovesti i do konstantnih infekcija mjehura.

A rizik od infekcije može smanjiti povećani unos tekućine, mokrenje barem svaka dva sata te ne odgađanje mokrenja. Jedino u kombinaciji, tekućina, mokrenje i ne zadržavanje mogu dovesti do smanjenja rizika od uroloških infekcija, odnosno samo povećanje unosa tekućine nije toliko učinkovito.

Kod zdravih ljudi mokraća je sterilna, a do mokraćne infekcije dolazi ako bakterije iz debelog crijeva pronađu put kroz mokraćnu cijev do mjehura te ako se u njemu počnu razmnožavati, piše Science Daily.

Kod žena je rizik za razvoj infekcije veći jer je mokraćna cijev kod njih kraća, pa bakterije lakše pronađu put, primjerice kod pražnjenja crijeva ili spolnog odnosa.

Foto: Thinkstock

Kakve je boje vaš urin i što to znači:

Bez boje, skroz proziran - pijete previše vode i bilo bi dobro da to smanjite.

- pijete previše vode i bilo bi dobro da to smanjite. Blijeda boja slame - Ova boja je normalna i pokazuje da je sa zdravljem sve u redu te da unosite tekućine koliko treba.

- Ova boja je normalna i pokazuje da je sa zdravljem sve u redu te da unosite tekućine koliko treba. Prozirno žućkasta - i ova boja je u granicama normale.

- i ova boja je u granicama normale. Tamno žuta - sve je u redu, ali trebate piti više vode.

- sve je u redu, ali trebate piti više vode. Boja jantara ili meda - tijelo vam žudi za tekućinom.

- tijelo vam žudi za tekućinom. Boja pive, pomalo smeđa - moglo bi se raditi o bolesti jetre ili teškoj dehidraciji. Pijte nekoliko dana više vode i ako boja urina ostane ista, posjetite liječnika.

- moglo bi se raditi o bolesti jetre ili teškoj dehidraciji. Pijte nekoliko dana više vode i ako boja urina ostane ista, posjetite liječnika. Ružičasta ili crvenkasta - ovakva boja se može pojaviti ako jedete ciklu, borovnice ili rabarbaru, ali i ukoliko u urinu ima krvi. To može ukazivati i na ozbiljne zdravstvene probleme - na bolest bubrega, tumore, infekciju urinarnog trakta, probleme s prostatom ili nešto drugo. Također, urin je takve boje i kod trovanja živom. Svakako se javite liječniku.

- ovakva boja se može pojaviti ako jedete ciklu, borovnice ili rabarbaru, ali i ukoliko u urinu ima krvi. To može ukazivati i na ozbiljne zdravstvene probleme - na bolest bubrega, tumore, infekciju urinarnog trakta, probleme s prostatom ili nešto drugo. Također, urin je takve boje i kod trovanja živom. Svakako se javite liječniku. Narančasta boja - i u ovom slučaju se može raditi o dehidraciji, ali i o problemima s jetrom ili žučnim kanalom. Također, mokraća je takve boje i kod trovanja hranom. Nije loše da se javite liječniku.

- i u ovom slučaju se može raditi o dehidraciji, ali i o problemima s jetrom ili žučnim kanalom. Također, mokraća je takve boje i kod trovanja hranom. Nije loše da se javite liječniku. Plave ili zelene boje - rijetko genetsko oboljenje može rezultirati ovakvim bojama urina, ali i neke bakterije koje inficiraju urinarni trakt. Moguće je i trovanje hranom ili uzimanje određenih lijekova, piše na stranicama Cleveland Clinic.

TEŠKO IM JE ODOLJETI: Žene rođene u znaku Škorpiona su mamac za muškarce, ali ovaj znak ih premašuje