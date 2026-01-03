Stručnjaci otkrili: Ovo su zimski mirisi kojima je teško odoljeti

Zimski mirisi obično su topliji, bogatiji i intenzivniji, poput mekanih olfaktivnih pokrivača koji nas griju tijekom hladnih mjeseci. Dominiraju amber, začini, drvenaste note i opojno cvijeće. Business Insider razgovarao je s troje perfumer(a) o zimskim favoritima, a oni su izdvojili pet mirisnih smjerova koji se ove sezone posebno ističu.

Zagrijte se uz amber

Amber je kralj zime, topao, baršunast i elegantan. Njujorška parfumerka Dana Schmitt ističe Chanel Coromandel, luksuzan i mekan amber miris prožet pačulijem i tamjanom. Za one koji vole nešto mračnije i začinjenije, preporučuje REPLICA Jazz Club, miris koji priziva atmosferu ugodnog jazz bara u hladnoj noći, idealan za večernje izlaske i romantične trenutke.

Gourmand mirisi i dalje vladaju

Gurmanske note poput vanilije, karamele i meda posebno dobro pristaju zimi jer pružaju toplinu i utjehu. Perfumer Bryson Ammons voli im dodati prstohvat začina. Jedan od njegovih favorita je Amphora Parfum Honeycakes, slatko-slani miris koji podsjeća na začinjenu kavu, gust, sirupast i nostalgičan.

Za obožavatelje kultnih klasika, Schmitt preporučuje Mugler Angel Eau de Parfum, slatki pralinasti miris obogaćen pačulijem i bergamotom, koji je već desetljećima sinonim za zimski glamur.

Opojni mirisi za hladne dane

Kada temperature padnu ispod nule, vrijeme je za smjelije, senzualnije mirise. Neovisna parfumerka Asia Grant iz New Yorka voli se okrenuti bogatim mošusima i cvjetnim aromama koje stvaraju mračnu, „dark academia” atmosferu, savršenu uz pletene džempere i mokasinke.

Njezin favorit je Carnal Flower Dominiquea Ropiona, raskošni miris s tuberozom, melonama i bijelim mošusom. Zbog svoje intenzivnosti često ga kombinira s laganijim parfemima kako bi dobila idealnu ravnotežu.

Razvedrite zimu citrusima

Iako citrusi najčešće asociraju na ljeto, Ammons podsjeća da su oni zapravo zimski plodovi — pa ne čudi da se sve više koriste u zimskim parfemima. Limun, naranča, limeta ili grejp unose svježinu i živahnost u tmurne, hladne dane. Citrusni mirisi idealni su za one koji i zimi vole nešto lakše, prozračnije, ali i dalje zimski prikladni.

Unesite šumsku svježinu

Osim klasičnih zimskih nota, Ammons voli razbiti monotoniju drvenastim, svježim parfemima koji podsjećaju na čistu posteljinu, snijeg koji škripi pod nogama i tek malo dima iz dimnjaka.

Jedan od njegovih omiljenih je Aesop Rozu Eau de Parfum, koji kombinira ružu i bergamot sa sandalovinom i mošusom. Opisuje ga kao „čist i elegantan”, idealan za svakodnevno nošenje.

Zimski parfemi ove godine kreću se između dva pola: opojnih, baršunastih nota koje griju i hrane osjetila, te svježijih, čišćih mirisa koji unose vedrinu u hladne dane. Bilo da volite gurmanske slatkoće, duboke amber note ili osvježavajuće citruse, parfumeri se slažu, zima je savršeno vrijeme za mirise koji obavijaju, tješe i stvaraju atmosferu topline.