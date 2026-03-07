Stručnjaci srušili mit: Pomaže li pijenje vode pri mršavljenju?

Stručnjaci upozoravaju da je važno razlikovati činjenice od mitova. Mršavljenje je, kako ističu liječnici, industrija vrijedna milijarde, pa se često nude brza rješenja koja nemaju znanstvenu podlogu.

- Ne postoji brzo i lako rješenje za gubitak kilograma - upozorava liječnica Richele Corrado, dodajući da mnogi popularni savjeti s interneta nisu potkrijepljeni dokazima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:58 STADA QR KOD LOYALTY | Video: PROMO

Jedan od najnovijih trendova je ispijanje tople vode kao navodnog načina za ubrzavanje mršavljenja. No stručnjaci kažu da takva tvrdnja nema čvrsto uporište u znanosti.

Razlika između tople i hladne vode?

Prema riječima liječnika, ne postoji uvjerljiv dokaz da ispijanje tople vode može ubrzati gubitak kilograma. Barijatrijski kirurg Mir Ali ističe da u toploj vodi “nema ničeg čarobnog” kada je riječ o mršavljenju.

Jedno od objašnjenja koje se često spominje jest da tijelo troši energiju kako bi zagrijalo vodu na tjelesnu temperaturu. Ipak, stručnjaci napominju da je količina potrošene energije toliko mala da praktički nema značajan utjecaj na mršavljenje.

Voda ipak može pomoći

Iako voda sama po sebi nije čudesno rješenje, može imati neizravne koristi. Jedna od njih je osjećaj sitosti. Ako popijete čašu vode prije obroka, postoji mogućnost da ćete pojesti manje hrane.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Osim toga, ljudi često brkaju glad i žeđ. Kada tijelo zapravo treba tekućinu, taj osjećaj može se pogrešno protumačiti kao potreba za hranom. Redovito pijenje vode zato može pomoći u smanjenju nepotrebnog grickanja.

Što zaista pomaže pri mršavljenju?

Stručnjaci ističu da nema čarobnih formula, dugoročni rezultati dolaze kroz dosljedne i realne promjene u životnom stilu. Evo nekoliko konkretnih koraka koji zaista pomažu:

Uključite više proteina u prehranu. Proteini pomažu da se osjećate siti dulje vrijeme i podržavaju metabolizam, što znači da tijelo sagorijeva više kalorija čak i kad miruje.

Smanjite dodani šećer. Ograničavanje slatkih napitaka i grickalica pomaže tijelu da koristi masnoće za energiju i sprječava nagle padove energije.

Birajte cjelovitu hranu. Voće, povrće, integralne žitarice i orašasti plodovi daju potrebne hranjive tvari i vlakna, a istovremeno smanjuju unos praznih kalorija.

Budite aktivni svaki dan. Čak i kratka šetnja ili nekoliko minuta tjelovježbe može pomoći tijelu da troši više energije i održava kondiciju. Idealno je kombinirati kardio i vježbe snage nekoliko puta tjedno.

Vodite računa o snu. Kvalitetan san od sedam do devet sati pomaže regulirati hormone koji utječu na glad i osjećaj sitosti, što olakšava kontrolu porcija.

Naučite se nositi sa stresom. Umjesto da posegnete za hranom kad ste napeti, probajte tehnike opuštanja – meditaciju, disanje, laganu šetnju ili kratke pauze tijekom dana.

Drugim riječima, voda je važan dio zdravog načina života, ali sama po sebi neće donijeti dramatične rezultate. Najbolji učinak postiže se kombinacijom zdravih navika koje se provode dugoročno.