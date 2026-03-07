Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
svi se slažu u jednome

Stručnjaci srušili mit: Pomaže li pijenje vode pri mršavljenju?

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 2 min
Stručnjaci srušili mit: Pomaže li pijenje vode pri mršavljenju?
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Jedan od najnovijih trendova je ispijanje tople vode kao navodnog načina za ubrzavanje mršavljenja. No stručnjaci kažu da takva tvrdnja nema čvrsto uporište u znanosti

Admiral

Stručnjaci upozoravaju da je važno razlikovati činjenice od mitova. Mršavljenje je, kako ističu liječnici, industrija vrijedna milijarde, pa se često nude brza rješenja koja nemaju znanstvenu podlogu.

- Ne postoji brzo i lako rješenje za gubitak kilograma - upozorava liječnica Richele Corrado, dodajući da mnogi popularni savjeti s interneta nisu potkrijepljeni dokazima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

STADA QR KOD LOYALTY 01:58
STADA QR KOD LOYALTY | Video: PROMO

Jedan od najnovijih trendova je ispijanje tople vode kao navodnog načina za ubrzavanje mršavljenja. No stručnjaci kažu da takva tvrdnja nema čvrsto uporište u znanosti.

Razlika između tople i hladne vode?

Prema riječima liječnika, ne postoji uvjerljiv dokaz da ispijanje tople vode može ubrzati gubitak kilograma. Barijatrijski kirurg Mir Ali ističe da u toploj vodi “nema ničeg čarobnog” kada je riječ o mršavljenju.

ZDRAVLJE, LINIJA I ENERGIJA Tiha revolucija: Evo zašto svi pričaju o proteinima za doručak
Tiha revolucija: Evo zašto svi pričaju o proteinima za doručak

Jedno od objašnjenja koje se često spominje jest da tijelo troši energiju kako bi zagrijalo vodu na tjelesnu temperaturu. Ipak, stručnjaci napominju da je količina potrošene energije toliko mala da praktički nema značajan utjecaj na mršavljenje.

Voda ipak može pomoći

Iako voda sama po sebi nije čudesno rješenje, može imati neizravne koristi. Jedna od njih je osjećaj sitosti. Ako popijete čašu vode prije obroka, postoji mogućnost da ćete pojesti manje hrane.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Osim toga, ljudi često brkaju glad i žeđ. Kada tijelo zapravo treba tekućinu, taj osjećaj može se pogrešno protumačiti kao potreba za hranom. Redovito pijenje vode zato može pomoći u smanjenju nepotrebnog grickanja.

Što zaista pomaže pri mršavljenju?

Stručnjaci ističu da nema čarobnih formula, dugoročni rezultati dolaze kroz dosljedne i realne promjene u životnom stilu. Evo nekoliko konkretnih koraka koji zaista pomažu:

  • Uključite više proteina u prehranu. Proteini pomažu da se osjećate siti dulje vrijeme i podržavaju metabolizam, što znači da tijelo sagorijeva više kalorija čak i kad miruje.

  • Smanjite dodani šećer. Ograničavanje slatkih napitaka i grickalica pomaže tijelu da koristi masnoće za energiju i sprječava nagle padove energije.

  • Birajte cjelovitu hranu. Voće, povrće, integralne žitarice i orašasti plodovi daju potrebne hranjive tvari i vlakna, a istovremeno smanjuju unos praznih kalorija.

  • Budite aktivni svaki dan. Čak i kratka šetnja ili nekoliko minuta tjelovježbe može pomoći tijelu da troši više energije i održava kondiciju. Idealno je kombinirati kardio i vježbe snage nekoliko puta tjedno.

  • Vodite računa o snu. Kvalitetan san od sedam do devet sati pomaže regulirati hormone koji utječu na glad i osjećaj sitosti, što olakšava kontrolu porcija.

  • Naučite se nositi sa stresom. Umjesto da posegnete za hranom kad ste napeti, probajte tehnike opuštanja – meditaciju, disanje, laganu šetnju ili kratke pauze tijekom dana.

INTERVJU DR. LIBERATI PRŠO 'Lijekove za mršavljenje možete uzimati bez ograničenja, a evo tko im se ne smije ni približiti'
'Lijekove za mršavljenje možete uzimati bez ograničenja, a evo tko im se ne smije ni približiti'

Drugim riječima, voda je važan dio zdravog načina života, ali sama po sebi neće donijeti dramatične rezultate. Najbolji učinak postiže se kombinacijom zdravih navika koje se provode dugoročno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ima 41 godinu, dvoje djece i tijelo iz snova: 'Trudnoća me nije zaustavila, samo ojačala'
U TOP FORMI

FOTO Ima 41 godinu, dvoje djece i tijelo iz snova: 'Trudnoća me nije zaustavila, samo ojačala'

Mama dvoje djece izgleda bolje nego ikad. Sarah Stage svojim pristupom trudnoći i fitnessu ruši sve predrasude o majčinstvu i tijelu te je tako skupila veliki broj fanova na internetskim platformama
Dobar stil: Kako pravilno nositi traperice nakon 40. godine
ZA LIJEPI OBLIK...

Dobar stil: Kako pravilno nositi traperice nakon 40. godine

Idealne traperice trebale bi sadržavati mali postotak elastina, obično oko dva posto. To osigurava udobnost i slobodu kretanja, a da pritom traperice ne izgube svoj oblik nakon nekoliko nošenja
Zavodnici Zodijaka: Tko svima namiguje, a tko je sramežljiv?
FLERT IM JE DRUGO IME

Zavodnici Zodijaka: Tko svima namiguje, a tko je sramežljiv?

Flert nije samo osmijeh i treptanje očima, već uključuje govor tijela, energiju i pogled. Svi znakovi na svoj način koriste trikove da bi ga pretvorili u umjetnost. Neki šalju suptilne signale, a neki su vrlo izravni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026