Stručnjaci za dezinformacije donose 5 savjeta pomoću kojih možete provjeriti informacije

Može se reći da je moderno doba dezinformacija započelo 1980-ih. Obavještajci iz tadašnjeg Sovjetskog Saveza izmislili su laž da je epidemija SIDA-e koja je u to vrijeme harala svijetom stvorena u vladinom laboratoriju u SAD-u.

U sklopu opsežne operacije koja je uključivala urede širom svijeta, agente i ogromna ulaganja u novine, radio, pa čak i objavljivanje knjige, KGB je godinama plasirao lažni narativ kako bi potkopavao SAD i njegove saveznike. Poznata pod nazivom Operacija zaraza, ta je dezinformacijska kampanja upotrijebljena da bi se izazvala sumnja i stvorile društvene i političke napetosti diljem svijeta.

Priča je na kraju ponovljena u 80 zemalja i prevedena na 30 jezika, a tek 1987. Sovjeti su priznali da su sve to izmislili. Unatoč detaljnim priznanjima viših sovjetskih dužnosnika, glasine kruže i danas, gotovo 40 godina kasnije.

Poput šumskog požara

Danas moderne društvene mreže omogućuju neposredan pristup informacijama s bilo kojeg mjesta na svijetu.

Iako širenje dezinformacija nije ništa novo, one se sada šire mnogo brže. Često su nošene valom emocija preko osobnih društvenih mreža. Dezinformacije dolaze iz niza izvora, stranih i domaćih. Predstavljaju složen fenomen koji utječe na događaje u stvarnom svijetu.

- Samo se razumijevanjem dezinformacija možemo boriti protiv njih - kaže Paula Gori, glavna tajnica i koordinatorica Europskog opservatorija za digitalne medije (EDMO).

EDMO je neovisan projekt koji se financira sredstvima EU-a, koji ima za cilj okupiti niz provjeravatelja činjenica, istraživača i dionika u borbi protiv dezinformacija.

EDMO je usmjeren na otpornost društava, a dezinformacije provjerava bez obzira na to odakle potječu. Okuplja niz stručnjaka i dionika u konzorcij s ciljem razumijevanja dezinformacija i borbe protiv njih.

- Povezujemo ljude, ispreplićući činjenice i dokaze. EDMO djeluje poput graditelja zajednice koji okuplja dionike, osiguravajući multidisciplinarni pristup - kaže ona.

Ne nastaju sve dezinformacije kao djelo zlonamjernih subjekata. Ponekad započinju kao normalna reakcija i pokušaj shvaćanja složenih situacija. Na temelju istraživanja poznato nam je da emocije imaju ključnu ulogu u širenju dezinformacija, a to se još jednom potvrdilo tijekom pandemije bolesti COVID-19.

Gori se prisjeća ranih faza pandemije bolesti COVID-19 kad su ljudi pregledavali društvene mreže uz crne slutnje. „Bili su uplašeni i tražili informacije. Zbog činjenice da je virus bio nov i za znanstvenu zajednicu, bilo je još lakše širiti dezinformacije“, govori ona.

- Dijelili ste što god ste ugledali na ekranu, jer ste bili u strahu za vlastiti život i niste si uzimali vremena da razmislite o nečemu prije no što biste to podijelili - dodaje.

Kad se pogrešne i lažne informacije na internetu stvaraju i šire s ciljanom namjerom zavaravanja javnosti ili da bi u javnosti uzrokovale neku štetu, one postaju opasnim dezinformacijama. U tom trenutku moramo reagirati na svim društvenim razinama, zajedno, da bismo se borili protiv tog problema.

U tom jednom jedinom impulsu da podijelite informacije sa svojim prijateljima i obitelji nalaze se elementi sociologije, antropologije, psihologije, neuroznanosti, medijske pismenosti i još mnogo toga, a upravo zbog toga „najvažniji je multidisciplinarni pristup“, kaže ona.

EDMO podržava stvaranje prekogranične i multidisciplinarne zajednice u EU-u koju čine neovisni provjeravatelji činjenica i akademski istraživači koji se bave dezinformacijama.

EDMO je proširen kako bi uključio nacionalne i regionalne istraživačke centre koji su u poziciji upotrijebiti svoje specifično poznavanje lokalnih informacijskih okruženja. To će poboljšati otkrivanje i analizu dezinformacijskih prijetnji i trendova širom Europe.

Sloboda izražavanja

Iako EDMO gradi otpornost prema dezinformacijama, stavovi pojedinaca o bilo kojoj pojedinoj temi nikad se ne dovode u pitanje.

- Morate jamčiti slobodu izražavanja - kaže Lauri Tierala, direktorica programa u EDMO-u.

- Ne možete regulativom isključiti dezinformacije. Ne možete imati Ministarstvo istine - objašnjava.

- Očigledno u svakom društvu postoje legitimni razlozi političkih različitosti. No stvaranje umjetnih linija razdvajanja putem dezinformacija koje vode do polarizacije samo oslabljuje cijelo društvo - dodaje.

U Informacijskom dobu, loše informacije mogu biti izrazito štetne.

Rat u Ukrajini dodatno je zakomplicirao stvari. U nedavnoj objavi na internetskoj stranici EDMO-a istraživali su kako su se kanali društvenih medija koji su obično bili središta skepse prema bolesti COVID-19 iznenada okrenuli i počeli plasirati dezinformacije o ruskoj invaziji u Ukrajini.

Postoji niz poticaja za objavu lažnih vijesti i dezinformacija. Riječ može biti o igri moći subjekta u nacionalnoj državi ili o oglašavanju u pozadini kojega je monetizirani/financijski interes. Neki ljudi potom to podijele sa svojim mrežama, vjerujući da čine dobro, a ustvari to ne rade, no nemaju zlu namjeru. Dezinformacije imaju različito porijeklo i dinamiku širenja.

Na žalost, dezinformacije će uvijek biti prisutne. Povremeno dođe do razine da one postaju egzistencijalna prijetnja jer imaju negativan utjecaj na javno zdravlje i globalna pitanja poput odgovora na bolest COVID-19 ili klimatske promjene. U nekim su kontekstima upotrebljavane da bi potaknule nasilje, a imaju i negativan utjecaj na javnu raspravu, posebice kad su dio složene mreže komunikacija.

Provjeravanje činjenica nužna je vještina, no EDMO ima širu misiju borbe protiv dezinformacija na sveobuhvatan, multidisciplinaran način.

Informirane odluke

Dužnost je svih nas donositi informirane odluke. Sami izabiremo što ćemo učiniti s informacijama koje su nam dostupne, crvenim, zelenim ili plavima, ali trebali bismo imati kvalitetne informacije, tvrdi Gori.

EDMO je tu da pomogne u tom procesu, objašnjava ona. Pomaže podići razinu svijesti o dezinformacijama kako bi se donosile informirane odluke.

- Bilo bi mi drago znati da postoji netko tko će se doista pobrinuti da mi to omogući - kaže Gori.

Nemojte ispasti magarac, slijedite pravila za provjeru činjenica

Tommaso Canetta je zamjenik direktora Pagella Politica, talijanske podružnice za provjeru činjenica te koordinator na aktivnostima provjere činjenica unutar EDMO-a. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana provjere činjenica 2. travnja 2022., podijelio je svojih pet najvažnijih savjeta koje svatko može primijeniti da bi provjerio činjenice u sadržaju kojega je primio.

Udahnite. Usporite prije no što podijelite sadržaj i dajte si nekoliko trenutaka da uključite kritičko razmišljanje. Dopustite da vas prođe potreba za emotivnim odgovorom.

Usporedite podatke s drugim izvorima. Uzmite si dovoljno vremena da pronađete gdje se drugi izvor vijesti poziva na vijest koju gledate prije no što je proslijedite dalje. Upotrijebite barem jednog provjerenog prijenosnika vijesti i vidite jesu li tu informaciju potvrdili drugi neovisni izvori. Ako dolazi iz opskurnih izvora na društvenim mrežama, možda nije vjerodostojna.

Dostupno je i napredno pretraživanje. Mnogi pretraživači imaju opciju pretraživanja slika s pomoću koje možete potražiti fotografiju ili snimku zaslona. Ponekad bi određeni sadržaj trebao predstavljati nešto što se trenutačno odvija, no uz kratku pretragu možete pronaći da potječe iz posve drugog događaja u prošlosti.

Posjetite stranicu za provjeru činjenica da vidite je li privukao njihovu pozornost. Neke medijske organizacije ulažu značajan trud u provjeru i navode sve svoje izvore kako biste i sami mogli procijeniti vjerodostojnost njihova istraživanja.

Servisi za provjeru činjenica koje trebate uzeti u obzir između ostalih uključuju DW Fact Check, FRANCE24 Les Obervateurs, AFP Factcheck te EUvsDisinfo.

Upamtite kao općenito pravilo, ako je nešto previše dobro ili previše loše da bi bilo istinito, vjerojatno nije istinito.

Istraživanja u ovom članku financira EU. Ako vam se ovaj članak svidio, razmislite o njegovom dijeljenju na društvenim mrežama.

