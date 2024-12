Stručnjak otkrio: Evo zašto se često budite u 4 sata ujutro

Jeste li ikada imali to iskustvo da ste se iznenada i bez razloga potpuno razbudili u četiri sata ujutro, buljite u mrak i pitate se zašto ne možete jednostavno odspavati do trenutka kad morate ustati? Pokazalo se da to često nije povezano samo s lošom rutinom spavanja, već postoji i puno ozbiljnije objašnjenje kojeg ne treba zanemarivati, piše Daily Star.

Kako kaže Lisa Artis, zamjenica izvršnog direktora The Sleep Charity, koja je radila na poboljšanju kvalitete Simba madraca, postoje neki zanimljivi uvidi o ciklusima spavanja.

Tako ona kaže da počinjemo osjećati da nam je san manje dubok nakon otprilike četiri do pet sati spavanja. A prelaskom na lakši san veća je vjerojatnost da ćete se probuditi. Dakle, ako ste od onih koji idu u krevet u 23 sata, možda nije čudo što ste u 4 budni kao da je taj čas zvonila neka unutarnja budilica.

Koliko god zvučalo nadrealno, postoji nekoliko stvari koje mogu izazvati ta rana buđenja. Hormoni su među glavnim 'igračima' koji na to utječu, kaže Lisa Artis.

- Spavanje je vođeno našim unutarnjim satom ili cirkadijalnim ritmom. Ciklus spavanja reguliraju dva hormona: melatonin i kortizol, koji slijede pravilan 24-satni obrazac. Melatonin vam pomaže da zaspite, dok kortizol pomaže da se probudite i održava vas budnima. Sve je u praćenju ritma proizvodnje ova dva hormona. Ako želite izbjeći rana buđenja, bilo bi važno preskočiti izloženost ekranima kasno na večer, pojašnjava Artis.

Ako se borite s ogromnim problemom sa spavanjem noću, dr. Mariyam H Malik iz Pall Mall Medicala ima nekoliko savjeta za olakšanje problema.

- Posvetite se umirujućim aktivnostima prije spavanja, poput čitanja, slušanja glazbe ili prakticiranja tehnika opuštanja, poput dubokog disanja ili meditacije, kaže. Uz to, savjetuje da ugasite ekrane prije spavanja jer "plavo svjetlo iz elektroničkih uređaja može potisnuti proizvodnju melatonina". Tako vaš mozak ne dobiva poruku da je vrijeme za drijemanje.

Dakle, držite pametni telefon podalje od spavaće sobe, što će biti važno za proizvodnju melatonina, tog hormona koji izaziva san, kaže Malik. Također, izbjegavajte obilne obroke ili alkohol neposredno prije odlaska u krevet. Za večeru dajte prednost proteinima, poput tvrdo kuhanih jaja ili svježeg sira. Čuvajte se i većih količina kofeina te općenito velikih količina šećera na večer. Suprotno, nemojte štedjeti na magneziju ili vitaminima iz B skupine – dobar izbor dodatka uz obrok na večer je šaka sjemenki od bundeve.

Osim toga, probajte pileće ili pureće batke, špinat, tamnu čokoladu, indijske oraščiće. Oni su najbolji izbor grickalica za na večer, jer će doprinijeti uspostavi normalnog ritma spavanja.

Ako vam san pomute česti odlasci na toalet, dr. Malik kaže da treba smanjiti konzumaciju tekućine neposredno prije spavanja te obavezno otići na toalet prije nego što se ušuškate u krevetu. Jednostavno, prestanite pijuckati bilo što oko dva sata prije nego što ćete spustiti glavu na jastuk.

Problem s isprekidanim snom mogao bi se javiti i pogoršavati s godinama. Naime, postoji niz stvari koje mogu smetati starijim osobama, od poremećenog tjelesnog sata, pada razine melatonina, zdravstvenih problema ili lijekova, pa sve do stvarnog poremećaja spavanja. Za žene koje se suočavaju perimenopauzom, uspostava normalnog obrasca spavanja može biti pravo mučenje.

- Reproduktivni hormoni estrogen i progesteron povezani su s hormonima sna i opuštanja, melatoninom i serotoninom, kaže Lisa Artis. Kad estrogen padne prije i tijekom menopauze, on uzdrma hormon sna melatonin, ostavljajući ga da se bori da drži hormon stresa kortizol pod kontrolom, dodaje.

Ponavljajući valovi vrućine, noćno znojenje, suha koža i nizak libido mogu signalizirati opadanje estrogena. Lisa Atis zato savjetuje uključivanje hrane s visokim razinama fitoestrogena u prehranu tijekom dana.

- Fitoestrogeni imitiraju prirodne estrogene koji se nalaze u vašem tijelo. Kao posljedica toga, mogu se vezati za estrogenske receptore vašeg tijela i proizvesti slične učinke. Probajte leću, grah, slanutak, tofu, edamame, špinat, cvjetaču i brokulu – kaže.

Inače, studija koju je proveo Bupa otkrila je da se 32 milijuna Britanaca budi točno u 4.05 ujutro, zbog čega su zabrinuti za svoje zdravlje. Izvješće u kojem je ispitano 4000 odraslih Britanaca otkrilo je da se više od tri petine Britanaca budi usred noći.