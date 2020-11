Stručnjak tvrdi: Većina ljudi ne zna kako bi trebalo jesti pizzu

Pizza je omiljena brza hrana diljem svijeta, a za neke je ljude pravo umijeće kako je jesti - bez gubitak dragocjenog nadjeva, što i omogućava istinsko uživanje u okusima

<p>Trend jedenja pizze je konstatna u ovom modernom svijetu stalnih promjena, a ljudi je naprosto uvijek vole jesti iz jednostavnog razloga - prefina je! Također, pizza je i najpopularnije jelo koje se naručuje dostavom, osim okusa i zbog praktičnih razloga, jer nam ne treba vilica i nož kako bismo uživali u njoj.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kruh bez kvasca</p><p>No, postoje velike šanse da je jedete pogrešno, ili barem tako tvrdi londonski stručnjak za hranu i autor svjetskog vodiča "Where to eat pizza", Daniel Young. Naime, on kaže kako se pizza nipošto ne bi smjela držati za koru dok jedete njen trokut, odnosno krišku. </p><p>Umjesto toga, pametno je pizzu složiti u ruci kao novčanik, jer će se tako lakše gristi i ništa s nje neće "curiti", a upravo se tako jede u Napulju, mjesto gdje je omiljena svjetska hrana nastala. Evo kako to treba izgledati:</p><h2>Napravite sami savršeno tijesto</h2><p>Iako naravno puno okusa i bogatstva pizze dolazi od nadjeva, Talijani te slavni pizza majstori će se složiti da je tajna dobre pizze u njenom tijestu.</p><p>Dalibor Rajković, poznat kao Stric ili Dado, koji tijesto mijesi više od 15 godina otkrio nam je kako napraviti savršeno tijesto za pizzu. Slijedite njegove upute korak po korak do fantastične podloge.</p><p><strong>Recept:</strong></p>