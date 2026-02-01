Obavijesti

ŠTETI VAŠEM ODMORU

Stručnjakinja otkriva: Nemojte piti kavu odmah nakon buđenja

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Vadym Drobot

Kava odmah nakon buđenja može poremetiti prirodnu budnost i uzrokovati pad energije kasnije u danu. Idealno ju je popiti 60–90 minuta nakon buđenja, kada kofein djeluje učinkovitije. Tako se poboljšavaju fokus, energija i san

Jutarnja kava je ritual za mnoge, no ispijanje unutar prvih minuta budnosti može raditi protiv vas. Istraživanja pokazuju da odgađanje prve kave može drastično poboljšati vašu energiju, fokus i kvalitetu noćnog sna. Ključ nije u odricanju, već u pametnijem tempiranju.

Naše tijelo ima vlastiti, moćan sustav za buđenje. Unutar 30 do 45 minuta nakon otvaranja očiju, doživljava nagli porast kortizola, hormona ključnog za budnost i fokus. Taj prirodni fenomen poznat je kao kortizolski odgovor na buđenje (CAR).

Ako popijete kavu tijekom ovog prirodnog vrhunca, dodajete stimulans na već stimulirani sustav, što često uzrokuje nervozu i tjeskobu. S vremenom se tijelo može prilagoditi i početi proizvoditi manje kortizola, čineći vas ovisnijima o kofeinu samo da biste se osjećali "normalno". Čekanjem otprilike devedeset minuta dopuštate kortizolu da obavi svoj posao, pa kofein kasnije djeluje kao pojačanje, a ne kao zamjena za prirodne procese.

Tasty cappuccino in cup on wooden table
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Zašto prerana kava uzrokuje popodnevni umor? Tijekom dana, u mozgu se nakuplja molekula adenozin, koja stvara osjećaj umora. Noću se njezina razina smanjuje, pa se budimo odmorni.

Kofein ne stvara energiju, već blokira adenozinske receptore, privremeno sprječavajući osjećaj umora. No, on ne uklanja nakupljeni adenozin. Ako kavu popijete odmah nakon buđenja, kada je adenozina još u sustavu, njegovim nakupljanjem i kasnijim vezanjem na receptore (kad kofein popusti) dolazi do naglog pada energije sredinom dana.

Kada je onda idealno vrijeme za prvu kavu?

Stručnjaci se slažu: idealno vrijeme za prvu kavu je 60 do 90 minuta nakon buđenja. Taj prozor omogućuje tijelu da iskoristi prirodni val kortizola i očisti preostali adenozin. Kofein tada djeluje snažnije, pojačavajući prirodnu budnost umjesto da se bori protiv umora.

Foto: Profimedia/ilustracija

Osim stabilnije energije, odgađanje kave smanjuje vjerojatnost stvaranja tolerancije na kofein, pa će vam i manje doze biti učinkovite. Također, manja potreba za kavom poslijepodne poboljšava kvalitetu sna, s obzirom na to da poluživot kofeina traje oko pet sati i može ometati odmor.

Ako vam se čekanje čini nemogućim, krenite postupno i svaki dan odgodite kavu za 15 minuta dok ne dosegnete preporučeni prozor. U međuvremenu, usvojite druge zdrave navike za razbuđivanje: rehidrirajte se čašom vode, izložite se dnevnom svjetlu kako biste potaknuli kortizol te potaknite cirkulaciju laganim istezanjem ili kratkom šetnjom. To su prirodni načini da se osjećate budnije.
 

