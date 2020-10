Student (19) umro od rijetke komplikacije zbog Covida-19? Obitelj je u šoku, bio je u formi

Amerikanac Chad Dorrill bio je u odličnoj formi. Visok i vitak. Igrao je košarku i trčao maratone. No 19-godišnji student umro je u ponedjeljak navečer, čini se od neuroloških komplikacija povezanih s Covidom-19

<p>Student na državnom sveučilištu Appalachian u Booneu, živio je izvan kampusa i pohađao nastavu putem interneta kad mu je pozlilo od simptoma sličnih gripi, napisala je u utorak školska liječnica, Sheri Everts, u izjavi studentima povodom njegove smrti. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Njegova ga je majka poticala da se vrati kući, ode u karantenu i testira se - rekla je dr. Everts.</p><p>Pozitivni test na koronu dobio je 7. rujna i bio je u karanteni deset dana prije nego su mu liječnici odobrili da se vrati u školu. Njegov ujak, David Dorrill, koji živi nekoliko kuća dalje od njega, rekao je da je njegov nećak počeo imati ozbiljne neurološke probleme čim se vratio na sveučilište.</p><p>- Kad je pokušao ustati iz kreveta, noge mu nisu reagirale i moj brat ga je morao odnijeti do automobila i odvesti na hitnu. Liječnik je rekao da je to slučaj jedan u milijun, da nikada nisu vidjeli da nešto napreduje tako brzo. Bila je to komplikacija uzrokovana koronom, koja je umjesto njegovog dišnog sustava napala njegov mozak - rekao je David Dorrill.</p><p>Iako je korona virus prvenstveno usmjeren na pluća, napada i bubrege, jetru i krvne žile, značajan broj pacijenata prijavljuje neurološke simptome, uključujući glavobolju, zbunjenost i delirij, piše <a href="https://www.nytimes.com/2020/09/29/us/college-student-dies-covid.html?smtyp=cur&smid=fb-nytimes&fbclid=IwAR3TAeHtabHOR3my6XaqeATvx3SDE9m4bV-e_zmd7dZ9vL9ZOiN7xK9OuMg" target="_blank">New York Times</a>.</p><p>Iako su fakulteti i sveučilišta u Americi postali žarišta pandemije, mladi, zdravi ljudi uglavnom su pod manjim rizikom od razvoja teških oblika Covida-19. Samo je nekoliko smrtnih slučajeva među američkim studentima povezano s virusom, uključujući igrača američkog nogometa s kalifornijskog sveučilišta u Pennsylvaniji.</p><p>Baza podataka koja prati virus u američkim kampusima zabilježila je najmanje 130.000 potvrđenih slučajeva od početka pandemije, uglavnom ove jeseni, i oko 70 potvrđenih smrtnih slučajeva, uglavnom u proljeće među zaposlenicima fakulteta.</p><p>Tonia Maxcy, obiteljska prijateljica koja je podučavala Chada Dorrilla u srednjoj školi, rekla je da su liječnici obitelji rekli da sumnjaju da je imao prethodno neotkriveni slučaj Guillain-Barré sindroma, rijetkog neurološkog poremećaja u kojem imunološki sustav tijela napada živce. Mnogi virusi mogu pokrenuti sindrom, a bilo je i slučajeva povezanih s Covidom-19.</p><p>- Chad je bio jako ljubazan. Uvijek s osmijehom. Bio je jedan od onih koje su svi voljeli - rekla je Maxcy.</p><p>David Dorrill rekao je da čekaju rezultate obdukcije. </p><p>- Bio je zdrav, u strašnoj formi. Mršav. Mogao je pretrčati šest kilometara bez ikakvih problema. Zapravo je trčao s nama prije manje od tri tjedna. Bio je zdrav, sve do ovoga - rekao je David o svom nećaku.</p><p>Nije jasno kako je Chad obolio od virusa. </p><p>- Rekao nam je da je uvijek pažljivo nosio masku - dodao je David.</p><p>Dr. Colin McDonald, šef neurologije u Medicinskom centru Forsyth u Winston-Salemu gdje su roditelji Chada Dorrilla isključili s aparata za održavanje života u 20 sati u ponedjeljak, rekao da su svi u bolnici koji su se brinuli za njega shrvani njegovom smrću.</p><p>- Činimo sve što možemo kako bismo shvatili zašto se to dogodilo - rekao je dr. McDonald.</p><p>- Dok naša obitelj trpi ovaj nevjerojatni gubitak, želimo podsjetiti ljude da nose masku i odlaze u karantenu ako su pozitivni na virus, čak i bez simptoma. Nemate pojma s kim možete doći u kontakt i kako će na koga virus utjecati - napisala je Chadova majka, Susan Dorrill, u izjavi povodom njegove smrti.</p>