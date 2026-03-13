Student Future Day: Mladi i lideri raspravljali o budućnosti hrvatskog gospodarstva

Jedan od najvažnijih karijernih događaja za studente ekonomije i menadžmenta ponovno je okupio mlade talente i vodeće kompanije. Mladost, znanje i budućnost hrvatskog gospodarstva susreli su se na Student Future Dayu, događanju koje već više od dva desetljeća povezuje studente s poslodavcima i otvara im prve profesionalne prilike.

Velik interes studenata pokazuje kako mlade generacije imaju snažnu želju graditi karijeru u Hrvatskoj i svoje znanje staviti na raspolaganje domaćim tvrtkama. Istodobno, velik odaziv kompanija potvrđuje da gospodarstvo sve više prepoznaje važnost ranog povezivanja s mladim stručnjacima te aktivno traži načine kako ih zadržati na domaćem tržištu rada.

- Student Future Day omogućuje studentima da već tijekom studija razvijaju profesionalne kontakte, razumiju očekivanja poslodavaca i steknu prve poslovne prilike. S druge strane, kompanije dobivaju direktan pristup motiviranim i kvalitetnim studentima, što im omogućuje rano prepoznavanje talenata i izgradnju dugoročnih odnosa s budućim zaposlenicima - istaknula je Lucija Drmač, voditeljica Career centra Zagrebačke škole ekonomije i managementa.

Kroz Student Future Day do sada su prošle tisuće studenata, a mnogi su upravo na ovom događanju pronašli svoju prvu stručnu praksu, studentski posao ili početak profesionalne karijere. Prema podacima škole, čak 94 posto studenata zaposli se unutar godinu dana od diplome, dok alumni zajednica danas broji više od 3000 članova koji rade u 36 zemalja svijeta.

- Najveće iskustvo koje je proizašlo iz moje prakse jest svakako stručno znanje koje je proizašlo povezivanjem teorijskog znanja koje sam naučio na predavanjima i rada u praksi. Stručna praksa pomogla mi je u vizualizaciji moje buduće karijere te boljeg razvoja mojih vještina! - izjavio je Ruben Erlić iz Umaga, ambasador SDF-a, koji je praksu odradio u Valamaru, a bio na studentskim razmjenama u Španjolskoj i Turskoj.

Ovogodišnje izdanje okuplja više od dvadeset vodećih kompanija iz različitih sektora gospodarstva, među kojima su Aircash, BAT (TDR d.o.o.), Crowe, E.ON, Franck, Henkel, INA Grupa, InterCapital, Kaufland Hrvatska, Konzum, KPMG, L'Oréal, Libusoft Cicom, Maistra Hospitality Group, METRO Hrvatska, OTP banka, Philip Morris Zagreb, Privredna banka Zagreb, Zagrebačka banka i brojne druge. Poslodavci dolaze iz financijskog sektora, konzaltinga, energetike, FMCG industrije, IT-a, marketinga i medija, maloprodaje, proizvodnje i turizma, što studentima omogućuje širok uvid u različite karijerne mogućnosti.

- Sa ZŠEM-om imamo zaista odličnu i dugogodišnju suradnju. Zajedno provodimo brojne aktivnosti u koje se studenti mogu uključiti već tijekom studija i tako razvijati svoje praktične vještine – od stručnih praksi do rada preko studentskog servisa. Studentima nudimo prilike da steknu konkretno radno iskustvo i upoznaju poslovno okruženje još za vrijeme studiranja! – izjavila je Renate - Aleksandra Valentinčić Hranilović iz INA-e te dodala: “Od studenata prije svega očekujemo odgovornost, proaktivnost i kreativnost, ali i način razmišljanja usmjeren na pronalaženje rješenja. Najlakše je, naime, definirati problem ili izazov, no mi tražimo ljude koji su dovoljno otvoreni i spremni pronaći najbolja moguća rješenja. Mislim da studenti sa ZŠEM-a upravo to imaju!”.

- SFD mi je pomogao mi da razvijem komunikacijske vještine, upoznam poslodavce iz različitih industrija i dobijem puno jasniju sliku o tome kako izgleda tržište rada dok sam još studentica. Nekoliko mjeseci nakon događaja sudjelovala sam i na InterCapital Academy, dvotjednom programu kroz koji sam dodatno upoznala financijska tržišta i rad u industriji - izjavila je Osječanka Iva Ćavar, ambasadorica koja je danas zaposlena u Forvis Mazars.

Događanje se tradicionalno održava na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, gdje je prije više od dva desetljeća i pokrenuto na inicijativu samih studenata s ciljem da im se omogući izravan kontakt s poslodavcima i uvid u potrebe tržišta rada.