Držati se 'dijete' nikada nije lako jer one često znaju biti dosadne, monotone i obično neodržive. Ipak koliko god bilo teško, mnogi ljudi iscrpljujuću dijetu vide kao jedino rješenje za mršavljenje. No stručnjaci kažu da, iako je uobičajeno da hranu doživljavamo kao neprijatelja, to ne mora biti odgovor na skidanje kilograma.

POGLEDAJTE VIDEO: Dijeta po krvnim grupama

Tamara Willner, nutricionistica iz Second Naturea, upozorava da postoji velika razlika između zdravih, održivih promjena u vašem načinu života i 'hir' dijeta.

- Nepostizanje nerealnih ciljeva nije posljedica nedostatka volje, ljudi se samo iznova prodaju pogrešnim ciljevima. Zbog toga većina ljudi odustaje od novogodišnjih odluka nakon samo nekoliko tjedana. Ne trebate se kažnjavati ili izgladnjivati ​​u siječnju da biste postigli svoje ciljeve - pogotovo ne kada se nalazimo ured pandemije - rekla je.

Prema Willner, gubitak kilograma uključuje mnogo više od toga što jedemo. Sve te male navike zajedno utječu na našu težinu tijekom dugog vremenskog razdoblja. To može uključivati ​​i to koliko spavamo, kako se nosimo sa stresom i planiramo li obroke. Tamara je također rekla da biti zdrav također ne mora značiti i preskakanje poslastica.

Promijenite način života

Second Nature je 12-tjedni program koji podržava NHS (The National Health Service), a osmišljen je kako bi vam pomogao da živite zdravije, a istovremeno uživate u čaši vina i tabli čokolade.

- Siječanj je dovoljno dosadan sam po sebi, bez da se još ograničimo na glad, da nemamo dovoljno energije i na kraju doživimo neuspjeh. Umjesto toga, postavite novogodišnje ciljeve o sebi, a ne o struku - rekla je Tamara i dodala: 'Zaljubite se u hranu, ne brojite svaku stvar koju pojedete, uživajte u zagrijavanju domaćih obroka i prepustite se čaši vina ili dvije, a čak je i čokolada dopuštena.

Puno je stvari koje možete učiniti da biste koristili svom zdravlju, a mali koraci su ti koji će, nakon što ih primijenite postati pozitivne navike.

Umjesto da krenete na još jednu 'hir' dijetu, zašto ne biste isprobali ovih 15 alternativa kako biste postigli svoje ciljeve u mršavljenju:

Ovu kampanju podupire i liječnica opće prakse, dr. Zoe Williams, te dr. Rupy Aujla, autorica bestselera The Doctor’s Kitchen i Health Action Campaign, piše The Sun.