Stvari u kuhinji koje ispuštaju otrove u hranu i štete zdravlju

Kada se zagrije na visokoj temperaturi, posuđe od teflona ispušta otrovne spojeve u hranu. Među tim spojevima nalazi se i perfluoroktanska kiselina (PFOA) za koju se vjeruje da je kancerogena.

Istraživanje znanstvenika sa Sveučilišta Virginia u SAD-u pokazalo je da PFOA može izazvati i druge probleme u tijelu - loše djeluje na srce, krvne žile, štitnjaču, debelo crijevo... Što je razina perfluoroktanske kiseline u tijelu veća, veći je rizik od oboljenja. Osim toga, PFOA se u tijelu može zadržati godinama.

- Teflon se skriva na mnogim mjestima. Poznato je da teflon, kada se zagrije, otpušta mješavinu od 15 toksičnih čestica i plinova. Preporuka je birati posuđe od nehrđajućeg čelika, lijevanog željeza ili emajla - kaže Alexx Stuart, australska autorica i aktivistica koja vodi portal Low Tox Life. Taj portal se bavi temama vezanima za toksine kojima smo okruženi u svakodnevnom životu.

Foto: Fotolia

Nabrojala je neke stvari u kući koje mogu sadržavati teflon:

zubni konac

vrećice kokica za mikrovalnu pećnicu

glačala

pegle za ravnanje kose ili uvijači za kovrče

razna pomagala kod pečenja, uključujući većinu masnog papira

tepisi

kauči

vodootporne maskare

neka žarulje

Upozorila je i na plastične posude te ostali pribor koji ljudi stavljaju u mikrovalnu ili ih koriste tijekom kuhanja. Oni znaju ispuštati štetne toksine u hranu i tako ulaze u naše tijelo. Bolji izbor je, kaže, nehrđajući čelik ili drvo, prenosi Daily Mail.

Foto: Dreamstime

Štetna je i aluminijska folija te posuđe od aluminija

Kada se aluminijska folija zagrijava, u hranu ispušta aluminij koji na kraju završi u našem tijelu, pokazala je to nedavna studija. Liječnici upozoravaju kako se radi o količinama koje su izuzetno štetne za zdravlje. Opasno je pripremati hranu u aluminijskoj foliji, podgrijavati i ostaviti da se na njoj hladi.

- Što je temperatura veća, više aluminija završava u hrani. Takva folija nikako nije pogodna za kuhanje ili za korištenje kod nekih namirnica, kao što su rajčica, agrumi ili začini - objašnjava dr. Zubaidy, jedan od autora studije i upozorava kako gomilanje aluminija u tijelu može dovesti do ozbiljnih bolesti kao što su, primjerice, osteoporoza i Alzheimerova bolest.

Dovodi i do visokih razina kalcija u krvi, što je i najčešći pokazatelj da se u tijelu nalazi previše aluminija. To vodi do problema s taloženjem kalcija u kostima pa ga se previše nalazi u krvi.

Također, u ranijim studijama je pisano o tome kako je kod oboljelih od Alzheimera pronađeno aluminija nataloženog u moždanom tkivu. Utvrdili su to nakon njihove smrti kada su obdukcijom proučili mozak.

Doktor Zubaidy kaže kako aluminijska folija nije opasna za zdravlje ako se u nju stavlja hladna hrana. Napominje kako treba izbjegavati i aluminijski pribor za jelo te posuđe. Za kuhanje je bolje koristiti masni papir, prenosi simplecapacity.com.