Stvorili su zdraviju govedinu nutrijentima iz mrkve i paprike

Kako bi stvorili zdraviju verziju goveđeg mesa bez kancerogenih sastojaka, znanstvenici su u laboratoriju uzgojili stanice goveđeg mišića te ih kombinirali sa biljnim nutrijentima

<p>Znanstvenici u Massachusettsu uspjeli su kombinirati stanice goveđeg mišića sa biljnim ekstraktima te vjeruju kako su time stvorili put za proizvodnju zdravijeg mesa koje sadrži manje kancerogenih tvari, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8850355/Scientists-create-healthier-beef-genetically-enhancing-cow-cells-nutrients-carrots.html?utm_source=fark&utm_medium=website&utm_content=link&ICID=ref_fark">Daily Mail.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako kupiti svježe i kvalitetno meso</p><p>Tim Tufts Sveučilišta inspiraciju je pronašao u zlatnoj riži, genetski modificiranoj riži koja od 1990. godine sadrži beta karoten. Odlučili su u laboratoriju učiniti isto uzgojivši stanice goveđeg mišića te ih miješajući sa sastavnicama mrkve, kelja, breskve i bundeve. Uspjeli su i s likopenom, sastavnicom rajčice, lubenice i ružičastog grejpfruta, te fitoenom kojeg sadrže paprike, mrkve i naranče. Znanstveni rad o svojim otkrićima objavili su u stručnom časopisu Metabolic Engineering.</p><p>- Ovi fitonutrijenti nude općenitu nutritivnu vrijednost i imaju zaštitni učinak protiv bolesti povezanih s konzumacijom crvenog i procesiranog mesa. Zato nude obećavajući koncept nutritivnog inženjeringa u uzgojenom mesu. Naši rezultati pokazuju potencijal krojenja nutritivnog profila mesa iz uzgoja - napisali su.</p><p><strong>Andrew Stout</strong>, vodeći autor studije i biomedicinski inženjer na sveučilištu kaže kako su rezultati ohrabrujući.</p><p>- Krave nemaju gene za proizvodnju beta karotena. Zato smo stvorili stanice kravljeg mišića koje proizvode taj i druge fitonutrijente što nam omogućuje da ih izravno uključimo u proizvodnju uzgojnog mesa na način koji inače ne bi bio moguć u konvencionalnoj mesnoj industriji - kazao je on.</p><p>Ističe kako je drugo važno otkriće njihova rada činjenica da takvo meso ne sadrži kancerogene spojeve.</p><p>- Uočili smo smanjenje razine oksidacije lipida kad smo skuhali malu količinu tih stanica koje su proizvodile beta karoten. Najveća zamjerka crvenom i obrađenom mesu je upravo oksidacija lipida koju povezujemo sa kolorektalnim karcinomom. Mislim da smo stvorili dobar argument koji bi mogao smanjiti rizik razvoja takvih bolesti - ustvrdio je.</p><p>Njihovo istraživanje pojavljuje se u središtu potrage za zdravijim alternativama mesu, kao što su proizvodi tvrtke Impossible Foods and Beyond Meat koja se bavi proizvodnjom mesnih proizvoda od biljaka.</p><p>Stručnjaci procjenjuju kako će tržište alternativnog mesa do 2026. godine vrijediti više od 65 milijardi kuna, no za sad je proizvodnja uzgojnog mesa kakvo predlaže tim Sveučilišta Tuft preskupa.</p><p>- Čini se da će biti veliki izazov omogućiti da ovakvo meso cijenom konkurira mesu koje dolazi iz trenutačne mesne industrije, no vjerujem da će benefiti cijenu učiniti dostupnijom. Vrijednost takvog proizvoda koji konzumentu donosi zdravstvene benefite je nemjerljiva i možda će ljudi radije platiti više nego za tradicionalno meso - kaže prof. <strong>David Kaplan.</strong></p><p> </p>