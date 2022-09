Stylish djevojčice za početak škole: Haljine s volanima i suknje sa šarenim detaljima

Foto: Forever21 / Etsy / Zara Kids

One imaju stila i znaju što žele, no jedna im je želja zajednička, a to je da bude udobno. Dječja odjeća uglavnom je atraktivnih boja i motiva, zabavno ju je slagati

Kad djevojčice biraju, to je obavezno nešto posebno, lijepo i zanimljivo. Sportivo ukrašen motivima uvijek dobro prolazi, tu su jakne, suknje i chic majice. Volani su super na vestama, ali i malim kratkim haljinama. Hoodica je zakon, djeluje poput futurističke trenirke. Traperice uz slatki kardigan uvijek su dobra stilska ideja. Suknje su zabavnije kad su šarene i ukrašene sitnim detaljima. Male princeze vole divne pastele, til i tanke tajice. Mekani, tanki traper vrlo je zahvalan u dječjoj garderobi. Floralni motivi odgovaraju svim damicama, i velikim i malim. Dolazi vrijeme jaknica, ona od trapera ima glavnu ulogu.