Super provod za cijelu obitelj u Family Mallu - izložba autića, igraonice i oldtimerske legende

Više od 300 modela autića i 25 oldtimera, među kojima i najstariji eksponat - kultni Cadillac serije 62 iz 1950. godine te izložba policijskih automobila zasigurno će privući pažnju posjetitelja. Izložba je otvorena u subotu od 10 do 20 sati, a u nedjelju od 10 do 18 sati. Izlagači dolaze iz Hrvatske, Italije, Srbije, BiH, Slovenije i Austrije.

Organizator posebno ističe “okrugle” godišnjice automobilističkih ikona: 70 godina Citroëna DS i Fiće, 90 godina Jaguara, 115 godina Alfa Romea te 70 godina šarmantne Isette. Sve obljetnice bit će predstavljene kroz stvarne modele i makete, uz zanimljive povijesne priče. U posebnom kutku smjestit će se filmske zvijezde - modeli iz filma Back to the Future i replika BMW Z3 iz James Bondovskog hita Golden Eye.

Mnoštvo je programa i za najmlađe. Osim utrka autića tu su i pokazne radionice izrade plastičnih maketa i RC utrke kao i atraktivna dječja igraonica. Autići će se moći kupiti ili razmijeniti na buvljaku u sklopu izložbe, a bogatu blagdansku rasprodaju igračaka na prvom katu Family Malla nudi i Igrandija.

Djed Božićnjak u odličnom raspoloženju stiže na druženje s najmlađima iz daleke Laponije, a priprema i nekoliko iznenađenja dok odrasle očekuje natjecanje u brzini zamjene kotača.

Poseban vizualni doživljaj donosi izložba Lucia Vidotta, višestruko nagrađivanog riječkog fotografa i novinara, koji je spojio svoje dvije ljubavi - autiće i fotografiju u sjajnu sinergiju, poput prizora iz filma, uz korištenje efekata dima, prašine i specifične rasvjete.

Vikend dobre zabave, predblagdanskih obiteljskih trenutaka te uživanja u sjajnoj izložbi kolekcionarskih autića i automobila iz nekih prošlih vremena očekuje vas u Family Mallu, u Škorpikovoj 11b - paviljon na istočnom ulazu.