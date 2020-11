Super trik će spriječiti da vam iz lonca iskipi jelo - zbilja djeluje!

Kod kuhanja krumpira, riže ili raznih variva, često se događa da dio tekućine iskipi iz lonca za kuhanje jer nismo na vrijeme smanjili temperaturu. To spriječava trik koji se prenosi s generacije na generaciju

<p>Ako ste jedan od onih koji uvijek nakon kuhanja imaju posla s ribanjem štednjaka, tada vjerojatno baš i ne stojite kraj jela dok se kuha. Umjesto toga da bespotrebno nadgledate cijeli proces i smanjujete temperature te mijenjate ringove na kojima se kuha, to možete spriječiti starim, ali efikasnim trikom.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za dom</p><p>Ovaj trik nesumnjivo ste vidjeli na internetu ili kod svoje bake u djetinjstvu - gotovo je čarobno, tako je jednostavno.</p><p>Najpopularnije vjerovanje je da drvena žlica sprječava previše nakupljanja topline u središtu posude, čime sprječava prekomjerno vrenje tekućine - ali to nije istina.</p><h2>Trik s drvenom kuhačom djeluje na dva načina</h2><p>Prvo, mjehurići su nestabilni oblici. Kad nešto hidrofobno (tj. nesposobno apsorbirati vodu) probije površinu mjehura, on se smiri. Suha drvena kuhača destabilizira mjehuriće kada dođu u kontakt s njezinom vodoodbojnom površinom. Zbog toga se kipuća voda povlači.</p><p>Drugo, mjehurići i pjena stvoreni od kipuće vode pune se parom (tj. vodom u obliku plina ili pare). Ako mjehur dodirne nešto čija je temperatura ispod 100 °C, para će se kondenzirati (promijeniti natrag u tekućinu) i slomiti površinu mjehura.</p><p>Drvena žlica, koja je znatno hladnija od 100 ° C, tako djeluje na razbijanje mjehurića i stvaranje pjene da se povuče, piše<a href="https://food-hacks.wonderhowto.com/how-to/why-does-wooden-spoon-stop-pasta-from-boiling-over-0151541/"> Food's Hack.</a></p><h2>Kad vam ovaj trik neće uspjeti</h2><p>Iako ovaj trik definitivno djeluje, ima nekih nedostataka. U jednom će se trenutku vaša drvena kuhača zagrijati i voda će se podići bez obzira na sve. I ne pokušavajte koristiti metalnu žlicu umjesto drvene - metali mnogo brže provode toplinu.</p><p>Jedno dobro brzo rješenje: možete puhnuti na površinu vrele posude i pjena će se povući, jer vam je dah najvjerojatnije znatno hladniji od 100 stupnjeva Celzijusa.</p><h2>Mokro drvo se iskrivi s vremenom</h2><p>Ako nastavite upotrebljavati istu drvenu kuhaču iznad lonca kipuće vode, ona će se iskriviti od vlage i topline. Stoga pripazite da nekoliko žlica držite u rotaciji ili barem pripazite na kipuću vodu kako žlica ne bi dugo ostala gore.</p><p> </p>