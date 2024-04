'Super trik uz koji sam uspjela da mi muž više pomaže po kući'

Amerikanka Kaley Klemp otkrila je vlastitu priču kako je na koncu uspjela u naumu da ona i suprug jednako rade po kući.

- Prvih deset godina braka radila sam sve. No uz to, provela sam puno vremena zamjerajući svom mužu. Ne svaki put, ali često. Evo kako je išao naš tipičan razgovor - piše Kaley Klemp.

Foto: 123RF

- Ja mu velim kako je trebao kositi travu ovaj vikend, a on veli da je bio zauzet. Na to ja kažem da je on čitav dan na poslu te da ja radim sve kućanske poslove, dok je njegov jedini posao košnja vrta - izjavila je Kaley.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 voli biti kućanica | Video: KanalRi

Tada bi se odvijao predvidljivi ritual. Povukao bi se, manje angažirao i zamjerao joj. Ona se zato osjećala bijesno, pitajući se kako je završila u braku u kojem je radila sve, a muž nije radio gotovo ništa.

- Cijelo iskustvo moglo bi se sažeti u jednu riječ: nepravda. I naravno, ta mi dinamika nije odgovarala. Odlučila sam promijeniti strategiju. Naime, znala sam ga pitati je li slučajno primijetio da je perilica prazna te da se nije sama ispraznila. Onda bih ga pitala misli li pomoći joj pospremiti nakon večere. No ta strategija ipak nije upalila - izjavila je.

Dapače, učinak je bio suprotan od onoga što je ona planirala te se odnos među njima još pogoršao.

Tada se dogodilo nešto neočekivano.

- Što bi se dogodilo da ovu strategiju okrenem naopačke? Pitala sam se. Moj prethodni pristup nije funkcionirao. I u ovom trenutku nisam imala što izgubiti. Tako sam počela eksperimentirati s pomakom, pomakom koji moj suprug i ja sada zovemo 'radikalna velikodušnost'. Umjesto da razmišljam o 'loših' pola sata koje sam provela u čišćenju, počela sam o tome razmišljati kao o 'daru' vezi - ispričala je.

Foto: 123RF

Prvo, promjena se dogodila u njoj osobno, jer sama promjena u načinu razmišljanja počela je oslobađati dio njezine ogorčenosti.

- Primijetila sam da sam ja bila ta koja je patila kad sam probala prošlu strategiju. Ja sam bila ta koja je ostala razdražena, ljuta i neprestano uvrijeđena. Međutim, kada sam uvela način razmišljanja radikalne velikodušnosti, moje se unutarnje iskustvo promijenilo. Osjećala sam se manje pod stresom. Osjećala sam manje tjeskobe i gorčine prema svom mužu. Promjena u meni stvorila je najparadoksalniju i najneočekivaniju promjenu. To je promijenilo i mog supruga - izjavila je.

- Kako se moja ogorčenost topila, moj je suprug postajao sve angažiraniji i motiviraniji da uskoči u poslove oko kuće. Pokazalo se da je moja radikalna velikodušnost zarazna. To je otvorilo prostor mom mužu da odbaci dio svoje frustracije i postane velikodušniji. Paradoksalno, radikalna velikodušnost dovela je do atmosfere u mom braku koju sam desetljećima pokušavala stvoriti: brak ravnopravnog partnerstva, u kojem smo oboje pridonosili našem zajedničkom životu - zaključila je Klemp, piše Your Tango.