Super trikom pobijedite osjećaj mučnine tijekom vožnje u autu

Dok se vozite, fiksirajte pogled i duboko dišite. Protiv mučnine pomaže i đumbir, a pojačavaju je čitanje i razni mirisi. Tablete se piju najmanje pola sata prije putovanja

<p>Kako si ne biste uništili godišnji odmor mučninama na putovanju, pokušajte držati oči zatvorene tijekom vožnje što dulje možete. Tako mozak ne prima vizualne informacije pa ih ne može uspoređivati s onima iz unutarnjeg uha, a time sprečavate mučninu. Pomoći će i ako stavite sunčane naočale. No ako baš želite držati oči otvorene, fiksirajte pogled na nešto ispred sebe. Upravo zbog proturječnih signala koje mozgu šalju oči i unutarnje uho javljaju se mučnina, vrtoglavica i povraćanje. </p><p>A u sprečavanju pojave simptoma također pomaže duboko disanje, pokazalo je američko istraživanje. Kako mučnina često pogađa djecu od dvije do 12 godina, tijekom vožnje ključno je skrenuti im pozornost, primjerice igrama, slušanjem glazbe ili gledanjem kroz prozor uz minimalne pokrete. Prije puta jedu se mali i lagani obroci, a piju se samo prirodni sokovi ili voda. </p><h2>Đumbirom protiv mučnine</h2><p>Odraslima će protiv mučnine pomoći žlica svježeg đumbira razmućena u pola čaše vode, a djeca ga smiju piti od treće godine.</p><h2>Ograničite kretanje</h2><p>Kako biste izbjegli mučnine na putu, sjedite na prednjem sjedalu u automobilu, kraj krila u avionu, na sredini broda ili u prednjem dijelu vlaka. Bitno je da ste u najstabilnijem dijelu.</p><h2>Tablete se piju na vrijeme</h2><p>Uzimate li tablete protiv mučnine, morate ih popiti od pola sata do sat prije putovanja. Ako vam je već mučno, tablete neće pomoći.</p><h2>Još gore uz čitanje i mirise</h2><p>Izbjegavajte čitanje, a djeca crtanje i pisanje u vožnji jer pospješuju mučninu. Izostavite jake parfeme ili druge intenzivne mirise.</p><h3>Alkohol i hrana potiču bolest</h3><p>Prije puta izbjegavajte gazirana pića, kavu, alkohol te obilne začinjene i masne obroke jer stimuliraju dio mozga koji potiče mučninu. </p>